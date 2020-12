Der Gutenberg des 20. Jahrhunderts

imago sportfotodienst Mittlerweile weit über Fachkreise hinaus berühmt: Berners-Lee als Ehrengast bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London (27.7.2012)

Aller Anfang ist provisorisch. Als am 20. Dezember 1990 eine bahnbrechende Technik erstmals vorgeführt wird, muss an den unscheinbaren schwarzen Arbeitsrechner des Erfinders noch ein handschriftlicher Zettel geklebt werden: »Diese Maschine ist ein Server. NICHT AUSSCHALTEN!!« Auf dem Computer, ein Modell »NeXTcube« mit 25 Megahertz-Prozessor, befindet sich die erste Webseite überhaupt: http://info.cern.ch

Das Kürzel in dem uns heute so vertrauten Format verrät den Entstehungsort. Ende der 80er Jahre hatte die in Genf ansässige Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) Tausende Mitarbeiter und noch viel mehr Gastwissenschaftler aus aller Welt. Unter ihnen der britische Softwareentwickler Timothy »Tim« Berners-Lee, ein untergeordneter Angestellter Mitte 30, der selbst nicht direkt mit der physikalischen Grundlagenforschung zu tun hat. Die Aufgabe, für die er seit 1984 beschäftigt ist, ist vielmehr archivarischer Natur. Wie schafft man es, die beständig anwachsenden Datenberge sinnvoll zu ordnen und zu verwalten? Das Problem wurde durch die einzigartige Arbeitsstruktur in Genf noch verstärkt. Viele Wissenschaftler waren nur einige Monate dort, ließen Experimente durchführen und reisten dann wieder an ihre Universitäten, um die Ergebnisse auszuwerten. Oftmals nahmen sie ihre Arbeitsrechner mit. Es galt, Tausende verschiedensprachige Mitarbeiter und die unterschiedliche Technik ihrer nationalen Forschungseinrichtungen zu koordinieren. Gemeinsame Standards waren Mangelware. Statt immer weitere provisorische Datenbanken zu entwerfen, verwarf Berners-Lee die altbewährten Methoden der Archivzunft. Sein Ideal: Ein aus selbständigen Informationsknotenpunkten bestehendes digitales Netz, das ohne hierarchische Einengung beliebig erweitert werden kann.

Revolutionäre Idee …

Wohlgemerkt, das World Wide Web ist nicht identisch mit dem Internet, auch wenn beide Begriffe oft synonym verwendet werden. Letzteres meint jedoch nur ganz allgemein die Vernetzung von Computern. Die Anfänge seiner Entwicklung gehen in die 50er Jahre zurück, als man in Ost wie West begann, daran zu forschen. Das heute weltweit gebräuchliche Internet ist Ergebnis der westlichen Variante. Im staatlich finanzierten US-Projekt Arpanet wurde 1969 die erste Nachricht zwischen zwei Computern übertragen, bis Mitte der 80er Jahre wurden die technisch notwendigen Protokolle entwickelt, um den Datenaustausch zwischen Rechnern zu regeln (die sowjetischen Wissenschaftler lagen bis 1970 gut im Rennen, bevor das Politbüro angesichts der Rivalitäten zwischen Ministerien, von denen keines seine Daten offenlegen wollte, das Projekt eines »roten Internets« ad acta legte).

Mit der bloßen Verknüpfung von Computern und der Möglichkeit, Daten auszutauschen, war es aber nicht getan. Hier setzte Berners-Lee, der davon profitierte, dass das CERN zu der Zeit der größte Internetknotenpunkt in Europa war, mit einer ebenso genialen wie simplen Idee an: Mit Hilfe von Hyperlinks, also Querverweisen innerhalb von Texten oder Dateien, erschuf er ein systematisches Konstrukt, das es ermöglichte, elektronische Dokumente so miteinander zu verknüpfen, dass man quasi beliebig zwischen ihnen hin- und herspringen kann. Um mittels Verknüpfungen neue Dokumente in ein bestehendes Netz einzuordnen, war keine Hierarchie oder Genehmigung mehr notwendig.

Zum ersten Mal schlägt Berners-Lee das Konzept seinen Vorgesetzten im März 1989 vor. Nach Verfeinerung seiner Entwürfe macht er sich mit Unterstützung durch den belgischen Informatiker Robert Cailliau im Herbst 1990 an das »Hypertext«-Werk, wie er es nennt. Innerhalb von nur drei Monaten erschafft Berners-Lee die Grundstruktur des Web, wie es heute Milliarden von Menschen täglich nutzen. Die drei zentralen Elemente dabei sind URLs (Universal Resource Locators) zur Identifizierung und zum Finden von Webseiten, das HTTP (Hypertext Transfer Protocol), welches den Datentransfer regelt, und die Seitenbeschreibungssprache HTML (Hypertext Markup Language), die die Struktur der elektronischen Dokumente festlegt. Den ersten Browser programmiert er gleich mit und nennt ihn »WorldWideWeb«, später Synonym für sein ganzes Projekt. Kurz vor Weihnachten ist es soweit: Die Webseite info.cern.ch geht online. Viel ist dort noch nicht zu finden – eine Vorstellung des Projekts, ein CERN-internes Telefonbuch und ein Handbuch zur Nutzung von Computern –, aber der erste Schritt war getan.

… und die Mühen der Ebene

Doch mit dem technischen Durchbruch beginnt erst der Kampf um den gesellschaftlichen. Kaum einer seiner Kollegen begreift das Potential des WWW, Berners-Lee muss im CERN Klinken putzen gehen, um sie zur Nutzung zu überreden – mitunter mit skurrilen Folgen. So ist das erste im Web hochgeladene Bild nicht etwa ein wissenschaftliches Diagramm oder ein Tagungsfoto, sondern eine Aufnahme von »Les Horribles Cernettes« (Die schrecklichen CERN-Frauen), einer Parodieband von Wissenschaftlerinnen, laut eigener Aussage »die einzige Hochenergierockband der Welt«.

In den Folgejahren arbeitet Berners-Lee – laut seinem Physikerkollegen Bernd Pollermann »ein Genialer, ein Besessener« – unaufhörlich daran, seine Erfindung zu verbreiten. Im August 1991 hat er das Web soweit verfeinert, dass er es auch außerhalb des CERN öffentlich präsentieren kann. Etwa vier Monate später geht in Stanford der erste Webserver in den USA online. In Genf jedoch bekommt der Programmierer Gegenwind, der Leiter der dortigen IT-Abteilung verweigert ihm 1992 die Unterstützung, das Web sei Ressourcenverschwendung. Berners-Lee verlässt das CERN und wechselt ans Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Trotz der Probleme besteht der Idealist Berners-Lee auf der freien, öffentlichen Nutzung und weigert sich, Patente anzumelden. Ein Verdienst, das ihm kaum hoch genug angerechnet werden kann. Am 30. April 1993 werden die Programmcodes freigegeben, Ende des Jahres gibt es bereits über 500 Webserver. Im Mai 1994 findet in Genf das »Woodstock des Web« statt: die von Cailliau organisierte Erste Internationale World-Wide-Web-Konferenz mit rund 380 Besuchern. Noch im selben Jahr überschreitet die Zahl der Webserver die Marke von 10.000. Als ein Jahr später kommerzielle Browser wie der Internet Explorer auf den Markt kommen, ist der Siegeszug des WWW nicht mehr aufzuhalten.

Heute ist der 65jährige Berners-Lee immer noch Professor am MIT und Vorsitzender des World Wide Web Consortiums (W3C), dem weltweit anerkannten Gremium zur Standardisierung der Webtechnologie, das er selbst 1994 gründete. Wie alle großen Erfinder hat er damit zu kämpfen, was mit seiner Technik gemacht wird. Nach den Enthüllungen Edward Snowdens kritisierte er die USA und Großbritannien scharf für die Netzüberwachung und startete als Gegenprojekt das »Web we want« (Netz, das wir wollen). Die damit verbundenen Forderungen, eine Art Grundrechtekatalog für ein Internet als neutralen internationalen Raum, sind unerfüllt geblieben.