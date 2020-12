Mårbackastiftelsen/NDR Selma Lagerlöf (l.) beim Spaziergang mit Valborg Olander: »Die wunder­same Welt der Selma Lagerlöf«

THEATER.MACHER.INNEN

Wie gleichberechtigt ist das Theater?

Je mehr und erfolgreicher Menschen für konkrete Rechte in unseren Gesellschaften kämpfen, desto mehr wird ihnen von konservativer Seite vorgeworfen, sich nicht um die Belange »einfacher Leute« zu kümmern. Das Ziel solcher Propaganda ist klar: Konkrete Emanzipation soll nicht vorkommen. Die Theaterbühne gilt als politischer und sozialkritischer Raum, aber über Machtstrukturen oder möglichen Machtmissbrauch innerhalb des Systems wird selten gesprochen. Der Film hinterfragt die Gleichberechtigung am Theater und stellt Lösungsansätze vor. D 2020.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Die wunderbare Reise der Selma Lagerlöf

Sie war die erste Literaturnobelpreisträgerin der Welt, sie ließ Nils Holgersson auf dem Rücken einer Gans Schweden erkunden: Selma Lagerlöf, geboren 1858 auf einem Gut, war eine der ersten Bestsellerautorinnen und auch die erste Schriftstellerin, die vom Schreiben leben konnte. 1940 half sie der Schriftstellerin Nelly Sachs, nach Schweden zu fliehen. D 2020.

Arte, Sa., 21.05 Uhr

Von Tieren und Hexen

Schleiereule, Hirsch, Schwarzspecht, Fledermaus und Kröte haben eines gemeinsam: In Märchen und Fabeln werden sie oftmals als Botschafter des Teufels dargestellt. In der Dokumentation machen Aufnahmen der Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum deutlich, dass der schlechte Ruf der Kreaturen nicht berechtigt ist. Aber das war schon allen klar – oder? F 2019.

Arte, Sa., 22.00 Uhr

Terra X: Ein Moment in der Geschichte

Die Völkerschlacht bei Leipzig

Über eine halbe Million Soldaten kämpften im Oktober 1813 bei Leipzig um den Sieg. Dabei standen sich die Truppen der Verbündeten – Russland, Preußen, Österreich und Schweden – und die Truppen Napoleons gegenüber. D 2020.

ZDF, So., 19.30 Uhr

Mamma Mia! Here We Go Again

Sophie will nach dem Tod ihrer Mutter Donna deren Hotel auf der griechischen Insel Kalokairi wiedereröffnen. Als sie feststellt, dass sie schwanger ist, fühlt sie sich unsicher, ob sie der Verantwortung gewachsen ist. Da hilft Abba! Nett. ­J/ GB/USA 2018.

RTL, So., 20.15 Uhr

Barbarella

Astroagentin Barbarella erhält im 41. Jahrhundert den Auftrag, den Wissenschaftler Durand-Durand ausfindig zu machen, der am Rande des Universums eine gefährliche Waffe entwickelt. Mit Jane Fonda. F/I 1968.

Tele 5, So., 23.00 Uhr