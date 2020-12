jW

Privatisierung keine Lösung

Zu jW vom 9.12.: »Staatsvertrag versenkt«

Ein Gutes könnte der ganze Eklat in Sachsen-Anhalt haben, wenn jetzt eine Debatte über das von jeher einseitige Programm der »Öffentlich-Rechtlichen« in Gang käme oder auch über die gewaltigen Pensionen, die sich deren Programmdirektoren genehmigen. Die Lösung läge aber keinesfalls in der Privatisierung der Sender, wie es sich anscheinend die AfD vorstellt, mit der wir dann dem Lobbyismus noch stärker als zuvor ausgesetzt wären.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg, Onlinekommentar

Russland, halt stand!

Zu jW vom 10.12.: Leserbrief »Ein Schlag ins Gesicht«

Der Westen betreibt nicht nur Isolationspolitik gegenüber Russland, sondern Kriegspolitik. Mit der Einladung der AfD-Bundestagsabgeordneten zu politischen Gesprächen versucht Russland Einfluss auf die deutsche antirussische Politik zu nehmen. Eine kluge Entscheidung (»auch den Parlamentarismus nutzen« – Lenin). Rückblick auf den Vorgängerstaat Russlands, die Sowjetunion: Ohne den vorsorglichen Aufbau der sowjetischen Schwerindustrie unter Stalins Ägide sowie die kluge Entscheidung zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 hätte Hitler den Krieg gewonnen. Welch Glück für die Menschheit, dank Sowjetunion, der größten Errungenschaft der Menschheit (…)! Der damalige Vertrag wird heute als »Hitler-Stalin-Pakt« diffamiert. Wladimir Putin stoppte den Ausverkauf Russlands aus der Gorbatschow- und Jelzin-Ära. Seine kluge Politik verweist den Westen nicht nur in Nahost in die Schranken. Das akzeptiert der Westen nicht (…). Die westliche Gier auf Russland ist groß. Also muss Putin weg. Alexej Nawalny wartet schon. »Wer stoppt den Brandstifter Putin?« fragte der Spiegel 2014 auf einer Titelseite. Ein Ermittlungsverfahren gegen das Nachrichtenmagazin wegen Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker, Aufforderung zur Selbst- bzw. Lynchjustiz, Aufhetzung zu Völkerhass wurde nicht eingeleitet. (…) Heute ist Russland von NATO-Soldaten umzingelt. (…) Der Westen rüstet zum Krieg. Der Große Vaterländische Krieg bleibt unvergessen und eint alle Klassen. Halt stand, russische Welt!

Ewald Ressel, Bietigheim-Bissingen

Gewinne vervielfacht

Zu jW vom 11.12.: »Hürde für Spekulanten«

Natürlich ist die Freude über den Beschluss zum Mietendeckel verständlich und wird von wohl allen Mietern in Berlin, die unter der Verdoppelung der durchschnittlichen Kaltmiete in den letzten zehn Jahren leiden, geteilt. Trotzdem stimmt es nicht, dass jetzt erstmals andersherum umverteilt wird. Davon kann beim besten Willen keine Rede sein. Allenfalls handelt es sich um eine klitzekleine Verringerung der nach wie vor massiven Umverteilung von unten nach oben. Denn während noch vor zehn Jahren der Berliner Durchschnittsmieter in seiner Kaltmiete einen leistungslosen Aufschlag von allenfalls zehn Prozent auf die echten, umlagefähigen Selbstkosten der Wohnung zahlen musste (die »Überschussmiete«), sind es inzwischen weit über 100 Prozent geworden. Diese 100 Prozent haben die Durchschnittsmieten verdoppelt, nicht die um nur wenige Prozent gestiegenen Wohnkosten. Diese 100 Prozent Überschussmiete sind es, die als Riesenprofite der Immobilienkonzerne aus der Stadt hinaus in Steueroasen geschafft werden, die Spekulation anheizen, die Bodenpreise durch die Decke schießen lassen, die Gentrifizierung befeuern und mittellose Mieter im Winter auf die Straße zwangsräumen lassen, unter eilfertiger Beihilfe des Gesetzgebers und seiner Knechte auch im Berliner Senat. (…) Die Mieter sind es, die durch diese 100 Prozent jeden Monat mit ihrer Mietzahlung ein bisschen mehr enteignet werden! Denn sie erhalten dafür keine Gegenleistung. Allenfalls behaupten Propagandakampagnen, dass sie noch zuwenig zahlten für so eine tolle Wohnlage. (…) Mieter, hört die Signale! Vergesellschaften!

Peter Schmidt, Onlinekommentar

Stoff für Satire

Zu jW vom 16.12.: »Geschichte ­weitergesponnen«, »Neue Qualität der ­Angriffe« und »Beruf Kremlkritiker«

Ich will mich nicht mit den ARD-ZDF-Kochkünstlern vergleichen. Aber was ich gelernt habe, ist, dass man das, was in der Pfanne oder im Kochtopf schmort, nicht anbrennen lassen darf. Sollte die Aufmerksamkeit nachlassen, und Unheil droht, können noch etwa Öl oder Butter helfen. So oder ähnlich verhält es sich mit der Causa Alexej Nawalny. Als er Gefahr lief, in Vergessenheit zu geraten, weil er sich als Prophet gegen »Nord Stream 2« kläglich blamiert hat, suchte der Patient von Angela Merkels Gnaden offenbar mit seinen (Koch-)Gehilfen nach Rezepten, um das Gericht doch noch schmackhaft herzurichten bzw. nach Bedarf wieder aufzuwärmen. Was in den letzten Monaten an Lügen, Behauptungen, Vermutungen aufeinandergeschichtet wurde, wäre geeignet, den Mond zu verdunkeln. (…) Sollte auch nur ein Hauch der Nawalny-Narrative stimmen, wäre zu fragen, warum diejenigen, die für die Vergiftung Nawalnys und neuerdings auch seiner Frau verantwortlich sein sollen, selbst noch unter den Lebenden weilen. Die ganze Story um die »Oppositionsikone« bietet einigen Stoff für Satire. Wir dürfen raten: Will Nawalny wie einst Jesus auf einem Esel in Jerusalem einreiten? Oder will er gar in einem plombierten Zug in Sankt Petersburg einfahren und dort die Anti-Putin-Revolution ausrufen? Wer darüber nicht lachen kann, hat den Ernst der Lage nicht erkannt. Deshalb ist es höchst verdienstvoll, dass Reinhard Lauterbach und Theo Wentzke sich der Mühe unterzogen haben, sich mit Fakten und analytischem Durchblick dem Thema, von dem man hätte glauben können, es gehörte auf jede x-beliebige Hintertreppe, gewidmet haben. Denn es geht letztlich darum, die hiesigen Atlantiker um Heiko Maas und Norbert Röttgen als Regime-Change-Apologeten, mithin als Kriegstreiber, zu entlarven. Das ist der entscheidende Punkt.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail