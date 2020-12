Mileva Maric zum 145. Geburtstag

Armin Herrmann

Mileva Maric wurde am 19. Dezember 1875 im serbischen Titel, damals Teil des Königreichs Österreich-Ungarn, geboren. Ab 1896 studierte sie am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich Mathematik und Physik. Sie war eine der ersten Frauen, die dort studierten. (jW)

Ich wurde 1996 beauftragt, für einen Spielplatz im Prenzlauer Berg eine Plastik Albert Einsteins zu schaffen. Als ich begann, mich mit ihm zu befassen, stolperte ich über seine erste Frau, und noch ehe ich Einstein modelliert hatte, kneteten meine Hände Mileva Maric. Zum Glück kam hin und wieder der Fotograf Armin Herrmann vorbei und hielt fotografisch fest, was sonst längst vergessen wäre: Das mit nassen Lappen eingewickelte Tonporträt von Maric nach dem Foto, das am Atelierfenster hängt. 1998 wurde der Spielplatz mit der Skulptur »Albert & Einstein« eröffnet.

Das Schicksal von Maric ließ mir keine Ruhe. Ich las sehr viel über sie, über Einstein und machte mir Gedanken. Weil ich keine Lust hatte, den Ton nass zu halten, formte ich das Porträt in Gips um. Der Gips gefiel mir nicht, er landete auf meinem Gipsmüll. Immer wieder las ich etwas über diese Frau. Sie zeichnete gut. Spielte Klavier. Aber das Schicksal einer begabten jungen Frau dieser Zeit ließ mich nicht los. Nach Jahren dachte ich, sie darf nicht auf meinem Gipsmüll bleiben und holte sie zurück ins Atelier. Diese Frau darf nicht vergessen werden. Ich wollte ihr ein Gesicht geben und einen Platz in unserer Erinnerung. Ich arbeitete weiter. In der Ausstellung »Kluge Frauen« im Lichthof der Humboldt-Universität zu Berlin 2018 zeigte ich zum ersten Mal das Gipsporträt Mileva Marics. Sie blickt fragend. Ich war zufrieden.

Die italienische Malerin Marica Rizzato Naressi brachte mich auf die Idee, Marics 145. Geburtstag in Berlin feierlich zu begehen. Wir fanden im Team der Inselgalerie, einem Projekt der gemeinnützigen Berliner Fraueninitiative Xanthippe, Partnerinnen, mit denen wir trotz Corona eine kleine Geburtstagsfeier ausrichten werden. Ich habe das Maric-Porträt gießen lassen, wir stellen es im Rohguß, d. h. mit den Luftpfeifen und Eingußkanälen in die Inselgalerie. Wir decken einen kleinen Geburtstagstisch. Wir stellen ein paar Blumen in die Vase. Wir schreiben einen Geburtstagsgruß. Wir zünden eine Kerze an. Wir stellen zwei Kaffeegedecke auf den Tisch und ein paar Pfefferkuchen, und – schließen den Laden wieder ab und verweisen auf die Zeit nach dem Lockdown. Von außen wird es schön aussehen.