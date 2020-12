Bunte Fenster

Die Schlagzeile hätte auch heißen können: Großkünstler treibt Menschen scharenweise in die Kirche. Nüchterner geht es so: Rund drei Monate nach der Wiedereröffnung der Abteikirche Tholey mit den neuen Kirchenfenstern von Gerhard Richter sind bereits mehrere zehntausend Besucher gezählt worden. »Bis zum Shutdown am 1. November war der Besuch überwältigend«, sagte der Geschäftsführer der Abtei, Frater Wendelinus Naumann, der dpa. Danach sei er wegen der Coronapandemie eingeschränkt worden – und derzeit nur zu Gottesdiensten sowie zum persönlichen Gebet möglich. Die Abteikirche der Benediktiner war am 19. September nach zweijähriger Sanierung wieder geöffnet worden. Die drei jeweils 1,95 mal 9,30 Meter großen, bunten Fenster des berühmten Künstlers Richter waren kurz vorher fertig eingebaut gewesen. Er hatte sie den Mönchen im Saarland geschenkt. (dpa/jW)