Chaos im gelobten Land

Daniel Hager (Illsutration) Bloß weil Donald Trump als Präsident abgewählt wurde, heißt das nicht, dass er auch verschwindet

»Manchmal kommen sie wieder« heißt ein schlechter Horrorfilm aus dem Jahr 1991, gedreht nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. Der gefährliche Clown mit der komischen Frisur stammt freilich aus einer anderen Geschichte, besser bekannt als traurige Wirklichkeit oder bittere Realität, er heißt Donald Trump und wurde gerade abgewählt. Dass der Expräsident der USA seine Niederlage gegen Joseph Biden weder begreift noch anerkennt, ist eine Sache. Eine andere, weitaus ernstere ist freilich die, dass Trumps Reality-TV-Faschismus nach wie vor Massen begeistert und, wenn’s dumm läuft, auch zu mobilisieren weiß.

Anarchie und Psychosen

Überhaupt, vier Jahre Pause vom Amt wären keine lange Zeit, und Blut geleckt hat der Mann vermutlich längst noch nicht genug. In seinem düsteren essayistischen Stimmungsbild der USA, »Endspiel«, über die »Diktatur des Kapitals und Dysfunktion, Anarchie und Psychosen der Gesellschaft« in der aktuellen Ausgabe der Melodie & Rhythmus (M & R) mit dem Schwerpunktthema USA schreibt der Historiker, Journalist und Musiker Michael Joseph Roberto: »Ja, es stimmt: Die Präsidentschaftswahl ist entschieden, und Joseph Biden wird am 20. Januar aller Wahrscheinlichkeit nach ins Weiße Haus einziehen. Aber wer weiß schon, was sich alles unter seiner Regierung und danach ereignen wird?« Nun, nichts genaues weiß man nicht, aber es könnte eben leider auch sein, dass die kleptokratisch-faschistische Republikanerclique den alten Chef nicht zum Teufel jagt, sondern lieber auf die gesellschaftspolitischen Zeichen der Zeit setzt und einiges dafür tun wird, dass Trump im Jahr 2024 stärker zurückkommen kann, als er es je war. Bis zum 20. Januar sei ja auch noch etwas Zeit, so Roberto, Ämter und Institutionen weiter auszuhöhlen, so dass sie noch besser zum Trump-Konzern passten.

Was auch immer die Zukunft bringen wird, die von Trump hinterlassenen Spuren in der US-amerikanischen Gesellschaft sind tief. Aber es sind eben auch nicht nur seine. Denn obwohl der Mann in einer Oldschoolcollage überm Editorial als eine Art Nero inmitten von Flammen inszeniert wird, sei, so Chefredakteurin Susann Witt-Stahl, das Bild des narzisstischen Tyrannen, der sich in seiner Verkommenheit suhlt, vor allem eines mit starkem Verweischarakter: »Es entlarvt vielmehr den Zustand des kapitalistischen Systems im gelobten Land der Warenproduktion, das ›nur um des Privateigentums willen existiere‹, wie Karl Marx und Friedrich Engels feststellten. In der ökonomischen und ökologischen Krisenlage, mit der wir heute konfrontiert sind und die durch eine verheerende Sozialpolitik in der Coronapandemie immer weiter eskaliert, entfalten sich das sozialdarwinistische Prinzip und faschistische Potential des Kapitalismus, dessen destruktive Kräfte jederzeit freizudrehen drohen.«

Wann, wenn nicht jetzt?

Es ist nicht unbedingt so, dass man als Leser eine M & R ausgerechnet über die USA herbeigesehnt hätte, ­schließlich wird man seit nunmehr vier langen Jahren regelrecht zugedröhnt mit immer neuen alten Nachrichten, Stimmungsbildern, politischen oder soziologischen Analysen über Trump und die Vereinigten Staaten; brauchbare waren auch darunter, immer mal wieder. Aus Perspektive der Redaktion eines vierteljährlich erscheinenden Magazins für Gegenkultur namens Melodie & Rhythmus, in dem es zwar kaum noch um Musik, dafür umso stärker um möglichst kompromisslose Untersuchungen kapitalistischer (Un-)Kultur und ihre Alternativen geht, kam man angesichts der US-Wahlen um das Thema aber garantiert nicht herum: Wann, wenn nicht jetzt?

Das Sache mit dem eher übersichtlichen Musikanteil lässt den Namen des Magazins zwar mittlerweile ein bisschen unpassend erscheinen, stimmt aber wohl nur wenige Leser traurig. Es sind ja auch immer noch ein paar Reviews drin. Außerdem ein Text über die gar nicht doofe Hamburger Band Black Heino, die neuerdings über das Ende der Arbeitsgesellschaft und die Tücken moderner Technologie nachdenkt. Des Nachsinnens über die Welt in halbwegs hellen Tönen vollkommen unverdächtig ist wiederum die Tonkünstlerin Diamanda Galas. Ein Kollege nannte sie einmal »besessen vom Tod, Krankheit, Unzucht, Selbstmord, Elend, Melancholie, Wahnsinn«. Dass da was dran ist, beweist sie im Interview, in dem sie außerdem folgendes erzählt: »Im Bundesstaat New York verabschiedete der Gouverneur ein Gesetz, laut dem alle Patienten, die nicht mehr an Beatmungsgeräten angeschlossen waren, in Pflegeheimen untergebracht werden mussten. Dort lebten jedoch bereits einige sehr alte Menschen, die sich im Grunde einer Invasion von Coronapatienten ausgesetzt sahen. Viele von ihnen starben in der Folge an einer Infektion. Sie wurden regelrecht hingerichtet, doch der Gouverneur leugnet das bis heute.«

Nichts zu lachen

Ernst ist wie immer der Ton, der in M & R angeschlagen wird. Es gibt ja auch schlichtweg nichts zu lachen, wenn der Historiker Gerald Horne im Interview die US-amerikanischen Zustände als Erbe eines Siedlerkolonialismus beschreibt; eine vermeintliche »Erfolgsstory«, die von »Stolen ­People« geschrieben wurde – in einem »Stolen Land«. Im Gespräch erklärt Horne die Genese der Ideologie »weißer Überlegenheit«, spricht über Widerstandsbewegungen der Schwarzen und Native Americans und den Mythos vom Verschwinden indigener Kultur, derweil sich die Historikerin Nancy Isenberg im großen Interview am Ende der Ausgabe den desaströsen US-amerikanischen Verhältnissen der Gegenwart über eine andere, ebenfalls unzureichend erzählte Geschichte nähert.

Einem breiteren Publikum bekannt wurde Isenberg mit ihrem Buch »White Trash. The 400-Year Untold History of Class in America«. Im Gespräch geht es um die Ideologie der Verächtlichmachung und Ausgrenzung der armen weißen Bevölkerung in den USA. In weniger reflektierten Momenten denkt man: Die Ärmsten sollten eigentlich wissen, dass harte Arbeit nur in den seltensten Fällen belohnt wird. Und hat dann wahrscheinlich gerade mal wieder vergessen, dass die Dekonstruktion des »American Dream« als Mythos einer kapitalistischen Klassengesellschaft ohne entsprechendes analytisches Rüstzeug nicht zu haben ist. Vor allem dann nicht, wenn man, wie die meisten US-Amerikaner, davon ausgeht, dass es so etwas wie ein Klassensystem gar nicht gibt.