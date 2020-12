Feindbilder festbetoniert

imago/ITAR-TASS Die permanenten Vorwürfe gegen Russland nähern sich Kriegserklärungen

Mehrere Teile der US-Regierung, vor allem das Finanz-, das Handels- und am Donnerstag auch das Energieministerium haben in dieser Woche »Cyberattacken« auf ihre Netzwerke gemeldet. Letzteres ist besonders problematisch, weil ihm auch die Atomwaffen zugeordnet sind. Diese seien aber von den Hackerangriffen nicht betroffen, hieß es zur Beruhigung aus dem Ministerium. Auch der Internetriese Microsoft berichtete am Donnerstag, dass er »bösartige Software«, vermutlich sogenannte Viren, in seinen Systemen entdeckt habe. Am selben Tag sah sich auch die zuständige Aufsichtsbehörde der USA, die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), zur Veröffentlichung eines Warnhinweises veranlasst.

Cyberangriffe gehören zur »schönen neuen Normalität«, die uns in den nächsten Jahren vermutlich nicht verlassen wird. Genauer betrachtet sind es allerdings nicht die Netzwerkattacken als solche, mit denen wir konfrontiert sind, sondern deren Widerspiegelung in den Presseerklärungen der Regierungsstellen, den quasiamtlichen Agenturmeldungen und letzten Endes vor allem in den mehr oder weniger sensationell und alarmistisch aufgemachten Berichten der Medien. Denn die aktuell beklagten feindlichen Aktivitäten, denen jetzt plötzlich »verheerende Ausmaße« zugeschrieben werden, wurden schon seit März immer wieder gemeldet. Die einzelnen Vorgänge an irgendeinem scheinbar beliebig gewählten Zeitpunkt für mehrere Tage zum Nachrichtenmittelpunkt zu verdichten, ist eine politische Entscheidung, deren exakte Hintergründe uns einstweilen unzugänglich bleiben werden.

Es kommt aber auf die Details und die Wege dieser Entscheidung auch nicht unbedingt an. Denn festzustellen und festzuhalten bleibt vor allem, dass Feindbilder jetzt schon nicht mehr nur konstruiert, sondern systematisch festbetoniert und auf der Ebene der Massenbeeinflussung eingeübt, in ihrer Wirkung überprüft und aufgrund der so gewonnenen Erkenntnisse weiter verfeinert und perfektioniert werden.

Was die Intensität der Propaganda betrifft, befinden wir uns schon jetzt in einem hochgefährlichen Vorkriegszustand, von dem nicht einmal hinreichend sicher ist, dass der Vergleich mit dem Kalten Krieg der 1950er und frühen 1960er Jahre nicht vielleicht sogar ein bisschen verharmlosend ist. Gearbeitet wird zweifellos und ungeniert an der Verfestigung gezielter Feindbilder. Russland, China und im Beifang auch der Iran. Dass die »Cyberattacker«, über die man unterm Strich bisher absolut gar nichts weiß, »Verbindungen zum russischen Geheimdienst« hätten, liegt außerhalb des Beweisbaren und wird bisher noch nicht einmal durch materielle Indizien gestützt. Der Beweis reduziert sich auf: »Wir behandeln Russland als Feind. Also reagieren die Russen darauf.«

Das aber ist, nach den Maßstäben der menschlichen Vernunft, zu wenig.