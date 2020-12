Reihenfolge für Immunisierung steht

Christian Charisius/dpa Vorbereitetes Impfzentrum in Schleswig-Holstein

Wer noch skeptisch ist, weil die Entwicklungszeit für den Impfstoff gegen das Coronavirus ungewöhnlich kurz war, kann sich im ersten Halbjahr 2021 einfach weiter hinten anstellen, falls er oder sie überhaupt schon dran wäre, denn zunächst herrscht Mangel: Kurz vor dem geplanten Start der Impfungen hat die Bundesregierung nun festgelegt, wer wann Anspruch auf die Immunisierung hat. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) veröffentlichte am Freitag die entsprechende Rechtsverordnung.

Zuerst sind demnach Menschen ab 80 Jahren sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen an der Reihe. Hinzu kommen Personen, die auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, Rettungsdiensten oder Impfzentren arbeiten. Für diese erste Phase veranschlagte Spahn »mindestens ein bis zwei Monate«.

Zweite Priorität haben Demenzkranke, Menschen mit Trisomie 21 und Transplantationspatienten sowie Menschen in Asyl- oder Obdachlosenunterkünften. Zur dritten Gruppe gehören alle ab 60 Jahren, stark Übergewichtige und Menschen mit Bluthochdruck, Asthma oder Vorhofflimmern. Zudem gilt die dritte Stufe auch für bestimmte Mitarbeiter von Regierungen und Verwaltungen, Polizei, Zoll, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Justiz sowie im Lebensmitteleinzelhandel. Die Impfberechtigten würden informiert, wann es für sie losgehe – etwa per Schreiben oder über eine Hotline, so der Minister. Im ersten Quartal stünden bis dato elf bis 13 Millionen Impfdosen für Deutschland zur Verfügung – wobei für jede Impfung zwei Dosen benötigt werden.

Die Infektionswelle wirkt sich nach vorläufigen Erkenntnissen des Statistischen Bundesamtes auf die Gesamtsterblichkeit aus. Demnach sind Mitte November etwa neun Prozent mehr Menschen gestorben als im Schnitt der Vorjahre. Bundesweit starben zwischen 16. und 22. November mindestens 19.600 Menschen, wie das Amt in Wiesbaden mitteilte. Das Mittel der Jahre 2016 bis 2019 für diese Woche lag bei 17.977 Toten. Am Freitag meldete des Robert-Koch-Institut 813 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus innerhalb von 24 Stunden. (AFP/dpa/jW)