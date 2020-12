Eco Media/ZDF Lars Gräf hat Glühwein und Bratwurst im Angebot: »Re: Advent ohne Lichterglanz«

Aufgepasst, der Profi kommt!

Handwerk zwischen Hit und Horror, Folge 11

Handwerk hat goldenen Boden – denn viele Bauprofis bauen den Folgeauftrag gleich mit ein. Pfusch ist aber überall Alltag und richtet von den »Eliten« begangen viel mehr Schaden an. D 2020.

WDR, 18.15 Uhr

Re: Advent ohne Lichterglanz

Weihnachtsmärkte in Europa haben eine lange Tradition. Die derzeitigen Absagen sind eine Herausforderung. Umsätze fallen aus, Schaustellern bricht der letzte Rettungsanker weg, Bürger sehnen sich nach Normalität. Wie meistern wir eine Adventszeit in der Pandemie? Wieviel Besinnlichkeit schaffen die Alternativen, und wo ist Glühwein noch erlaubt?

Arte, 19.40 Uhr

Grease

Im Sommer 1959 verlieben sich die Australierin Sandy Olsson und der US-Amerikaner Danny Zuko und verbringen die Ferien zusammen. Am ersten Schultag treffen die beiden sich zur Überraschung aller wieder, denn Sandys Familie hat beschlossen, in den USA zu bleiben. Sandy freut sich über das Wiedersehen, doch Danny steckt in seiner Rolle als gegelter Macho fest. Kult. Mit Olivia Newton-John, John Travolta. USA 1978.

Arte, 20.15 Uhr

Expedition in die Heimat

Weihnachtliches Wintercamping im Allgäu

Hingehen, wo es wehtut. In der Vorweihnachtszeit geht es deswegen ins Allgäu zum Wintercamping. Weihnachtsstimmung kommt auf mit einem Pfarrer, der seinen Weihnachtspodcast vorbereitet, beim Besuch eines Schlittenbauers, mit Tips für die Weihnachtsbäckerei und vielleicht sogar beim Sprung ins kühle Nass – zusammen mit Eisschwimmern. Home sweet home, sagen wir da nur. D 2020.

SWR, 20.15 Uhr

Emil und die Detektive

Der zwölfjährige Emil fährt in den Ferien nach Berlin, um seine Verwandten zu besuchen. Bei sich hat er 140 Mark für seine Großmutter. Doch das Geld wird ihm im Zug von einem dubiosen Herrn gestohlen. In der Großstadt angekommen, jagt Emil dem Dieb hinterher und lernt während der Beschattung den Gustav mit der Hupe und seine Freunde kennen. Gemeinsam schmieden die Kinder einen Plan. Im Vergleich zur 1931er Fassung deutlich wirtschaftswunderlicher, aber immer noch gelungen. D 1954.

3sat, 21.55 Uhr

ZDF Magazin Royale

Jan Böhmermann begrüßt zu seiner Late-Night-Satire und präsentiert gesellschaftlich relevante Themen. D 2020.

ZDF, 23.30 Uhr