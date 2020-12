Kommt Zeit, kommt Unrat

Jörg Carstensen/dpa Berlin, 11. Mai 2020: ATTAC-Demonstration zum Auftakt der »offenen Debatte« im Verteidigungsministerium über Bewaffnung von Drohnen

Entgegen anderslautenden Gerüchten ist die SPD für die Anschaffung bewaffneter Drohnen, d. h. für Angriffswaffen. Als solche nutzen z. B. die USA ihre fliegenden Killergeräte seit Jahren »von deutschem Boden« aus. Das ist völkerrechts- und vertragswidrig, siehe z. B. die »abschließende Regelung in bezug auf Deutschland« von 1990, bekannt als »Zwei-Plus-Vier-Vertrag«. Klagt aber jemand gegen die US-Mordaktionen vor deutschen Gerichten und flüchten die sich mal nicht in Winkelzüge, geht die Bundesregierung in Revision. Irgendwann kommt das passende Rechtsstaatsurteil.

Wer sich beim Regieren ans extralegale Abschlachten von Staats wegen gewöhnt, entwickelt eine Art Sucht. Die SPD ist, so gesehen, bei Kampfdrohnen fast schuldunfähig. Wäre sie eine Person, könnte man die gespalten nennen, denn unter Mitgliedern und Wählern geht sie mit Friedenspolitik hausieren. Es ist stets wie 1914.

Also entschied die SPD-Bundestagsfraktion am Dienstag einerseits, es gebe noch Gesprächsbedarf über Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr. Ihr verteidigungspolitischer Sprecher, Fritz Felgentreu, trat daraufhin zurück und bei den Koalitionspartnern CDU und CSU grummelte es. Das Bundesverteidigungsministerium twitterte: »Der Verzicht auf die Beschaffung bewaffneter Drohnen setzt das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten aufs Spiel.« CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter machte einen »brutalen Paradigmenwechsel in der Sicherheitspolitik« der SPD aus, sie habe »die politische Mitte nach links verlassen«. Das war zärtlich im Vergleich zu dem, was die deutsche Presse schrieb. Sie sah unisono die SPD auf allen Wegen nach Moskau, pardon, zur Linkspartei – von der aufgeschreckten Pforzheimer Zeitung (»Was sagt dann Spitzenkandidat Olaf Scholz? Was darf er überhaupt sagen?«) über den Wahnbeauftragten des Tagesspiegels (»Mit Kühnert als neuem Lafontaine«) bis zur FAZ, die einen Bannstrahl vom Olymp zischen ließ: Die SPD »marschiert stramm auf die Linkspartei zu.«

Also wurde das SPD-Andererseits mobilisiert und die neue verteidigungspolitische Sprecherin Siemtje Möller teilte am Donnerstag im RBB Inforadio mit, sie sei als »Fachpolitikerin« für die Anschaffung von Bewaffnung für Drohnen, aber es gebe wegen Pandemie und so »Rückkopplungsbedarf« vieler Abgeordneter in ihren Wahlkreisen, und für die schon geleaste Drohne werde überhaupt erst 2022 Bewaffnung benötigt. Die Wehrbeauftrage Eva Högl (SPD) beruhigte, sie halte die Killerausstattung »für notwendig und geboten«. Da konnte sich die AfD nur noch anschließen.

Die Grünen blieben gelassen und wollten ihren Antrag im Bundestag, bewaffnete Drohnen abzulehnen, im Gegensatz zur Linken, die dasselbe im Plenum diskutieren wollte, gleich im zuständigen Ausschuss versenken. Motto: Kommt Zeit, kommt Unrat. Sie verstehen es einfach besser als die Sozis.