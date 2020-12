Internetpolizei EU

Yves Herman/REUTERS Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg am 17. Februar in Brüssel

Der Anspruch, die eigene nationale Gesetzgebung und Rechtsprechung auf die ganze Welt auszudehnen, konnte in der Vergangenheit als Besonderheit der USA gelten. Seit einigen Jahren macht die EU den Vereinigten Staaten diesen exklusiven Status jedoch streitig – obwohl ihre 27 Mitgliedstaaten in vielen Punkten noch nicht einmal über gemeinsame Rechtsvorstellungen verfügen. In nur acht Tagen waren drei Schlüsselereignisse zu melden.

Am 3. Dezember stellte die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, nach langen kontroversen Diskussionen auf mehreren Ebenen den »European Democracy Action Plan« vor. Die Kommission ist eine Art Regierung der Staatengemeinschaft – allerdings mit eingeschränkten Kompetenzen. Falls der »Aktionsplan«, an dem schon seit 2015 gearbeitet wird, von den zuständigen nationalen und übernationalen Gremien der Union gebilligt wird, würde er zum ersten Mal ermöglichen, dass die EU Strafmaßnahmen gegen ausländische Medien und Personen verhängt, denen eine unerwünschte Einflussnahme, wie etwa die »Einmischung« in Wahlen oder die Verbreitung »bösartiger« Meldungen, vorgeworfen wird. Als Strafen sind Vermögensbeschlagnahmungen, bei Personen auch Reiseverbote, vorgesehen. Durch öffentliche Aussagen wichtiger EU-Politiker wird klar, dass die möglicherweise von künftigen Sanktionen Betroffenen hauptsächlich in Russland und China gesehen werden. Daneben wird auch der Iran oft genannt.

Am 7. Dezember einigte sich der Europäische Rat auf ein Regelwerk, mit dem die Union weltweit Sanktionen wegen Verstößen gegen die Menschenrechte verhängen könnte. Diesem Gremium gehören hauptsächlich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten an. Auch diese Entscheidung stellt eine Premiere in der Geschichte der EU dar.

Am 10. Dezember begrüßte die Kommission mit einer Presseerklärung, dass sich Abordnungen des Europäischen Rats und des EU-Parlaments nach langen Debatten und mühsamen Arbeitsprozessen auf einen gemeinsamen Vorschlag zur »Verhinderung der Verbreitung terroristischer Inhalte im Internet« verständigt hatten. Ihr Entwurf muss allerdings noch die förmliche Zustimmung der beiden Gremien, des Rates und des Parlaments, erhalten. Die Diskussion über das Regelwerk war 2018 von der EU-Kommission initiiert worden.

Fehlende Definition

Die Hauptpunkte des jetzt verkündeten Kompromisses sind: Onlineplattformen – auch solche, die ihren Sitz außerhalb des Territoriums der Union haben – können dazu verpflichtet werden, »terroristische Inhalte« innerhalb einer Stunde zu löschen. Entsprechende Anordnungen kann jeder einzelne Mitgliedstaat selbständig erlassen. Was im Sinn dieses Beschlusses »terroristische Inhalte« sind, ist bisher nicht eindeutig und verbindlich festgelegt. Kritiker des Vorhabens weisen darauf hin, dass diesbezügliche Vorstellungen in den Mitgliedstaaten zum Teil sehr voneinander abweichen. »Erzieherische, journalistische, künstlerische oder Forschungszwecke« sollen von den Regeln ausgenommen sein. Ein »Beschwerdemechanismus« soll dafür sorgen, dass Löschungsanordnungen revidiert und rückgängig gemacht werden können. Serviceprovider sollen verpflichtet werden, »proaktiv« gegen den »Missbrauch« ihrer Dienste zur »Verbreitung terroristischer Inhalte« vorzugehen, also vorbeugend selbst Seiten zu löschen. Die Mitgliedstaaten der Union werden ermächtigt, Strafen gegen die Nichtbeachtung ihrer Anordnungen zu verhängen, die Sanktionen sollen Art und Größe der Plattformen berücksichtigen.

Das neue Reglement soll frühere Vereinbarungen ergänzen, denen die großen sozialen Netzwerke, deren Zentralen überwiegend in den USA liegen, unter dem Druck der EU mehr oder weniger freiwillig zugestimmt haben. Im Oktober 2018 unterschrieben Facebook, Twitter, Mozilla und Google. Microsoft folgte im Mai 2019, Tik Tok im Juni 2020.

Nur der erste Schritt

Für die EU war das Abkommen offenbar nur der erste Schritt zu schärferen Maßnahmen. Im September 2018 präsentierte die Kommission ihren »Vorschlag zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Onlineinhalte«. Am 7. Dezember 2018 brachte der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Ein-Stunden-Frist ins Spiel. Bei der Vorstellung des »Democracy Action Plan« am 3. Dezember dieses Jahres sagte EU-Vizepräsidentin Jourova mit Blick auf die sozialen Netzwerke selbstherrlich: »Wir bewegen uns von der Selbstregulierung zur Mitregulierung.« Und: »Die Ära der Gentlemen Agreements und der ausschließlichen Selbstregulierung geht zu Ende.«

Aus dem Bundestag verlautet, vor allem die deutsche Regierung habe in den schwierigen Verhandlungen zwischen den Abordnungen des Europäischen Rats und des EU-Parlaments zuletzt sehr darauf gedrängt, schnell zu einer Einigung zu kommen, obwohl in Wirklichkeit zentrale Meinungsverschiedenheiten noch nicht ausdiskutiert seien. So sei die Definition der »terroristischen Inhalte« immer noch umstritten. Soll sich das zum Beispiel nur auf die Ankündigung oder Billigung von Anschlägen vor allem in Europa beziehen, oder werden mit diesem Begriff auch generell alle Veröffentlichungen von Organisationen wie etwa Hisbollah umfasst, die in den meisten EU-Ländern als »terroristisch« gelten? Eine kontroverse Debatte im EU-Parlament und später harte Konflikte zwischen einzelnen Mitgliedstaaten um die praktische Durchsetzung der Löschanordnungen sind zu erwarten.