Arroganz der Bosse

imago images/blickwinkel Rund 270 Funke-Beschäftigten droht Jobverlust – die zeigen sich weiter kampfeslustig

Rund vier Monate nach der Ankündigung der Funke-Mediengruppe, ihre Druckerei in Erfurt Ende 2021 schließen zu wollen, liegt der Belegschaft immer noch keine triftige Begründung für diesen Entschluss vor. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft Verdi hatten die Geschäftsführung aufgefordert, nach Erfurt zu kommen, um die Gründe zu erläutern. In einem Brief vom 4. Dezember, der jW vorliegt, antwortete der Medienkonzern, dass das nicht nötig sei, da vor Ort bereits »gute Informations- und Verhandlungsarbeit« geleistet werde. »Sie sind sich zu schade, um uns zu treffen«, sagte Jan Schulze-Husmann, Tarifsekretär von Verdi, im jW-Gespräch am Dienstag. »Wir haben am 10. Dezember daraufhin eine Antwort an die Konzernführung nach Essen geschickt. Seitdem warten wir auf eine Reaktion.«

Die Funke-Gruppe will ihre drei Thüringer Regionalzeitungen in Zukunft in Braunschweig drucken lassen. Begründet wird das mit der sinkenden Auflage und den zu hohen Kosten für die nötige Modernisierung des Standorts in Erfurt. Doch laut Verdi würde eine Komplettschließung des Druckzentrums teurer sein als eine Neuinvestition. »Durch hohe Transportkosten und die Aufrüstung der Druckerei in Braunschweig wäre die Auslagerung nicht rentabel«, so Schulze-Husmann. Außerdem würde es aufgrund sinkender Aktualität zu weiteren Auflageeinbußen kommen, denn »wenn außerhalb von Thüringen gedruckt wird, muss der Redaktionsschluss vorgelegt werden«, erklärte der Verdi-Tarifsekretär.

Auf all diese Argumente ist die Chefetage des Medienkonzerns bisher nicht eingegangen. Eine ernsthafte Strategie liegt nicht vor. »Darüber hinaus ist vor allem bezeichnend, dass die Führung die 270 bedrohten Beschäftigten mit keinem Wort erwähnt hat«, beklagte Schulze-Husmann. Das zeige eine gewisse »Arroganz«.

Unterstützung für die Belegschaft kommt aus den Reihen der Landtagsabgeordneten der Linken und SPD. »Wir stehen weiterhin solidarisch an der Seite der Beschäftigten im Erfurter Druckhaus und werden sie im Kampf um ihre Arbeitsplätze unterstützen«, erklärten Lena Saniye Güngör, Sprecherin für Arbeits- und Gewerkschaftspolitik, sowie André Blechschmidt, Sprecher für Medienpolitik der Linke-Fraktion im Thüringer Landtag in einer Pressemitteilung vom 10. Dezember. Schulze-Husmann hofft nun, dass sich auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) und seine Regierung einschalten, um den Medienkonzern noch weiter unter Druck zu setzen. Der Streit um den Standort ist jedenfalls noch lange nicht entschieden. »Wir sind kampfesmutig und werden Funke nicht einfach so davonkommen lassen«, betonte Schulze-Husmann.