SWR Für die Bewohner ist Ryszard (Mitte) so etwas wie eine Vaterfigur geworden. »Re: Unser Haus!«

Re: Unser Haus! Kölner ­Obdachlose helfen sich selbst

Wie wird der Kapitalismus reagieren, wenn das, was heute noch gefeierte oder verdammte Ausnahme ist, zur notwendigen Alltagspraxis wird? Obdachlose besetzen mitten in der Coronapandemie ein Haus in Köln. Ihre schlicht-schöne Vorstellung: gemeinsam wohnen und arbeiten. Mit Meldeadresse und Arbeitsvertrag hoffen sie auf einen Weg zurück ins Sozialsystem. Die Stadtverwaltung Köln will räumen, doch die Besetzer finden für ihr Projekt viel Unterstützung. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Solange ich atme

Melodram, England, 1950er Jahre: Robin Cavendish (Andrew Garfield) führt ein glückliches Leben mit seiner Familie. Im Alter von nur 28 Jahren ist er nach einer Polioerkrankung vom Hals abwärts gelähmt. Seine Frau Diane gibt ihm Lebensmut. Das Motto des Film könnte sein: Wenn ein normaler Rollstuhl mit angeschlossener Beatmungsmaschine zu schwer zu schieben ist, dann muss ein elektrischer Rollstuhl erfunden werden! GB 2017.

RBB, 20.15 Uhr

Eine Hochzeit mit Folgen

Meja, die Tochter von Grace, heiratet Sunny. Die Vermählung verbindet zwei Familien, ja sie würfelt sie regelrecht zusammen. Dabei läuft es bei Grace wie immer: Ihr Mann Carl-Axel kommt zu spät. Ihre Mutter Louise stellt sich in den Mittelpunkt und ihr Bruder Valentin, der als Priester auch die Trauung vollzieht, kann die ständigen Zurechtweisungen der Mutter nur mit Alkohol ertragen. Wer noch nicht genug von der eigenen heiligen Familie hat, ist hier richtig. S 2019.

Arte, 21.45 Uhr

250 Jahre Ludwig van ­Beethoven

Das Jubiläumskonzert aus der Oper Bonn

Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll, op. 37 und 5. Sinfonie c-Moll, op. 67, die sogenannte Schicksalssinfonie: Kurz vor Weihnachten erwartet uns ein besonderes Konzert aus der Oper Bonn. Ludwig van Beethoven, Sohn der Stadt, hätte, berechnet nach seinem Tauftag am 17.12., in diesem Jahr 250. Geburtstag. Es spielen in festlicher Atmosphäre Daniel Barenboim und sein West-Eastern Divan Orchestra. Vorher muss man eine Steinmeier-Rede durchstehen.

WDR, 22.15 Uhr

Mann unter Feuer

Der ehemalige Soldat John Creasy arbeitet in Mexiko als Bodyguard. Samuel Ramos engagiert ihn als Leibwächter für seine Tochter Pita. Creasy freundet sich mit dem Mädchen an. Als es aber trotzdem zur Entführung kommt, startet Creasy einen Rachefeldzug – klar. USA/GB/MEX/CH 2004. Mit Dakota Fanning, Denzel Washington und Christopher Walken blendend besetzt.

VOX, 22.20 Uhr