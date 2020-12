Unrechtsstaat BRD

Wolfgang Kumm/dpa Leiharbeit zielt auf die Spaltung der Belegschaften. Gewerkschaftsprotest am 1. Mai 2015 in Berlin

In deutschen Firmen herrscht ein Zweiklassensystem. Leiharbeiter sind weitgehend rechtlos, können von Konzernchefs nach Belieben geheuert und gefeuert werden und gehen im Schnitt mit rund 30 Prozent weniger Lohn nach Hause – obwohl sie die gleiche Arbeit wie regulär Beschäftigte verrichten.

Die SPD hat mit großem Tamtam angekündigt, endlich Schluss zu machen mit dem Unrechtssystem. Eine Reform des »Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes« sollte ab April 2017 dafür sorgen, dass Kettenüberlassungen verboten und Leiharbeiter nur noch maximal 18 Monate Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Anschließend müssten sie zu gleichem Geld und Recht wie regulär Beschäftigte eingestellt werden. Doch selbstverständlich hat die SPD ein Hintertürchen für die Kapitalisten offen gelassen – wohlgemerkt groß wie ein Scheunentor: DGB und Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) schlossen einen Pakt, wonach in Unternehmen, die einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft abschließen, Ausnahmen definiert werden können. Gesagt, getan: Die IG Metall stimmte 2019 im Tarifabschluss für Metall- und Elektroindustrie gleich einer Ausweitung der Überlassung auf bis zu vier Jahre zu – auf Sozialpartner ist eben Verlass.

Den Betroffenen blieb nur der Gang zum Gericht. Der Bremer Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler rief in der ZDF-Satiresendung »Die Anstalt« vom 16. Mai 2017 Leiharbeiter dazu auf, sich zu wehren. Er werde Rechtsbeistand leisten.

Eine unerschrockene Beschäftigte ging den Weg durch die Instanzen, unterstützt vom Rechtsschutz des DGB. Die Frau führte an, dass der für sie angewandte Tarifvertrag mit einem Stundenlohn von 9,23 Euro brutto im Jahr 2017 gegen EU-Recht verstoße. Sie pocht auf gleichen Lohn wie die Stammbelegschaften, der zum Zeitpunkt des Streits bei 13,64 Euro brutto pro Stunde gelegen hatte. Das Landesarbeitsgericht Bayern hatte ihre Klage abgewiesen, am Mittwoch landete der Fall vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Die Richter verwiesen ihren Fall an den Europäischen Gerichtshof. Hier soll entschieden werden, ob Lohndumping à la BRD mit EU-Recht vereinbar ist. Die Chancen für die Beschäftigte stehen nicht schlecht. Luxemburg hat Berlin schon öfter in die Schranken gewiesen, zuletzt hatte der EuGH die Bundesregierung angewiesen, sie müsse Gesetze erlassen, die Unternehmen dazu verpflichten, Überstunden zu dokumentieren. Bis dahin oblag es den Beschäftigten, ihre geleistete Mehrarbeit nachzuweisen – was nicht so einfach ist, wo das Wort des Chefs meist mehr Gewicht hat, als das der Beschäftigten.