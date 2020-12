»Wie wär’s mal mit neuen Klamotten?«

imago/Jürgen Hanel »Das Ende kommt jetzt näher / Die Blätter fallen ab / Schmerzen machen Falten / Liebe ist ein Luxusgrab« – Sprachkünstler Jens Rachut (ohne Mütze) 2005 mit Schorsch Kamerun

Vor gut sieben Jahren sagte Jens Rachut gegenüber der Taz in einem seiner seltenen Interviews, dass er daran sei, ein Buch zu schreiben – einen Roman. Tja, damit ist es nichts geworden, das gleich vorweg.

Sieben Jahre sind eine lange Zeit, vor allem für einen schwer beschäftigten Mann wie Rachut, Hamburger Urgestein resp. »Schlüsselfigur der deutschen Punkszene« (Wikipedia), der an einem Nachmittag so viele Bands gründet wie er Kartoffeln in seinem Garten erntet. Denn schrebern tut er auch noch, neben tausend anderen Sachen, wie Hörspiele veröffentlichen (»Der Seuchenprinz«, »Gott in der Falle«), Theater und Gastrollen im TV spielen (»Tatortreiniger«, »Mord mit Aussicht«) und eben mit zig Bands unterwegs sein. Chronologische Aufzählung: Angeschissen, Blumen am Arsch der Hölle, Dackelblut, Oma Hans, Kommando Sonne-nmilch, N. R. F. B., Alte Sau, Maulgruppe, Ratttengold – wobei das nur die bekanntesten sind.

Angesichts dieses Workloads (oh, wie wird er dieses Wort hassen!) liegt eine Textsammlung aus Songs und Hörspielauszügen näher als so ein betulicher Klops wie ein Roman. Rachuts Art zu texten ist in der Kurzform eh am besten aufgehoben.

Ein Melancholiker

Aus dem unausweichlichen Abgang alles Irdischen machen andere Autoren 1.000seitige Epen – Rachut haut ein paar Zeilen raus, wie z. B. »Mosquito« von N. R. F. B.: »Das Ende kommt jetzt näher / Die Blätter fallen ab / Schmerzen machen Falten / Liebe ist ein Luxusgrab« – schon ist man mindestens so deprimiert wie nach einem Buch von Thomas Bernhard. Oder genauso sauer auf die ganze Scheiße, die leider irgendwann vorbei ist, denn trotz allem Geschimpfe ist Rachut doch irgendwie ein Romantiker bzw. Melancholiker, der nur mit der dafür vorgesehenen Sprache nichts anfangen kann. Deshalb erfindet er Wörter und Formulierungen, die man erstmal nicht versteht, aber dennoch genau weiß, was gemeint ist. Oder wenigstens halbwegs (»schwitzen wie ein Sofa in Singapur«).

Einfach mal wegbleiben

Häufig geht es um Krankheit, Verfall, Siechtum, Tod – und Männer, die nicht zum Arzt gehen, dieses Thema macht Rachut offensichtlich Sorgen und kommt öfter vor, z. B. im Song »Korallen« von Kommando Sonne-nmilch: »Du leidest seit Jahren / und willst ne Lösung von mir hören.« Drastischer von der Maulgruppe: »Was für ein schlapper Tod / Der Arzt liegt in der Hängematte / Deine Urne am Friedhof« (»Geh zum Arzt, du Affe«). Geradezu visionär wirkt »Es gibt keinen Weihnachtsmann« von 1999: »Wie wär’s mal mit neuen Klamotten / Oder mal baden, oder einfach mal wegbleiben.« Weihnachten am Arsch der Hölle, schönen Tag noch.