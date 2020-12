imago images/Icon SMI Nach dem 3:0 gegen die Seattle Sounders: Columbus Crew SC feiert den Gewinn der Meisterschaft in der Major League Soccer

Einen wunderschönen guten Morgen! Der Columbus Crew SC aus dem US-Bundesstaat Ohio hat am Sonnabend zum zweiten Mal die Major League Soccer (MLS) gewonnen. Das Team von Caleb Porter besiegte vor 1.500 zugelassenen Zuschauern im Mapfre Stadium Titelverteidiger Seattle Sounders klar mit 3:0.

Eine phänomenale Leistung bot der Anfang des Jahres vom mexikanischen Meister Tigres UANL aus Monterrey gekommene Argentinier Lucas Zelarayán, der zwei Treffer selbst erzielte, einen vorbereitete und, logo, zum wertvollsten Spieler des Finales gewählt wurde.

»The Crew« hatte vom Anpfiff an die Zügel in der Hand. In der 17. Minute konnte Gästetormann Stefan Frei noch mit einer sensationellen Parade auf der Linie klären, nachdem Mittelstürmer Gyasi Zardes aus Nahdistanz mit einem Linksknaller abgezogen hatte. Ein Reflex, der eher an einen Handballtorwart erinnerte. Kurz darauf schickte der Ghanaer Harrison Afful von der rechten Seitenauslinie einen 40-Meter-Pass ab, den Zelarayán am Fünfer mit links volley verwandelte. Diesmal konnten dem auf dem falschen Fuß erwischten Frei auch seine Handballkenntnisse nicht mehr helfen. Minuten später täuschte der Argentinier am Halbmond einen Schuss an, legte dann aber ab nach links, von wo der Haitianer Derrick Etienne Jr. die Kugel mit leichtem Schnitt flach am langen Pfosten zum Halbzeitstand verstaute.

Nach Wiederanpfiff zeigte sich ad hoc, dass die von Brian Schmetzer gecoachten Sounders ihre Pausen-Big-Macs alternativ verdauten. Sie schwitzten kein Blut, kein Wasser, sie schwitzten Plastik-Cheddar. In Ohio zeigte man sich geschockt. Die Sounders hatten erst wenige Tage zuvor, im Halbfinale, einen 0:2 Rückstand gegen Minnesota United in der letzten Viertelstunde noch gedreht. Es hieß, auf der Hut zu sein. Gelegentlich unternahmen die Gäste sogar den einen oder anderen Betriebsausflug über die Mittellinie – die trauten sich was! Nicolás Lodeiro, Ex-Boca-Juniors, versuchte sich daran, einen Ball ins Tor zu passen. Es platzte nicht mal Farbe vom Pfosten! In der 80. Minute zirkelte der Urugayer Lodeiro einen Freistoß von der linken Seite auf den Dez des am Sanktionspunkt lauernden Jordan Morris, doch Eloy Room, Tormann von der schönen Karibikinsel Curaçao, lenkte die Pille unter Zuhilfenahme seines Handbekleidungsstückes gerade noch ans Lattenkreuz.

Jetzt hatte The Crew die Nase aber so richtig voll. Auf rechts ließ der wieselflinke Luis Díaz sein ganzes Können aufblitzen. Der Nationalspieler tanzte vier Verteidiger aus, legte dem im Halbmond lauernden Zelarayán auf, der Argentinier drosch den Ball mit dem linken Außenrist als Kunststoß ins linke Dreieck und erklärte das Spiel damit für beendet. Die Jubiläumssaison der MLS hatte ihren neuen Meister gefunden und Columbus Crew, eines der Gründungsmitglieder, zwölf Jahre Titeldürre beendet und sich für die Concacaf Champions League 2021 qualifiziert. 2008 hatte der argentinische Ex-Boca-Juniors-Star Guillermo Barros Schelotto den Klub zum ersten und bis dato letzten Titel geführt und war so folgerichtig zum MVP (Most Valuable Player, wertvollster Spieler) der Liga gekürt worden.

Don Garber, Commissioner der MLS, zeigte sich in seinem Saisonfazit angefressen. »Wenn man sieht, dass wir in dem, was in der Profisportwelt passiert, medial übergangen werden, dann frustriert mich das nicht nur, es beleidigt mich.« Immerhin seien trotz Pandemie und stattlichen Millionenverlusten 324 Spiele ausgetragen worden. Das 25jährige Jubiläum der MLS habe medial aber nicht stattgefunden.