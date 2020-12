Nachschlag: Spitzelwesen

Holger Hollemann/dpa Bewaffnete Beamte bewachen den Eingang zum Gericht, wo der Prozess gegen den wichtigsten islamistischen »V-Mann« der Polizei, Abu Walaa, stattfindet (Celle, 4.12.2018)

Die einen werden innerhalb einer Gruppe rekrutiert, die anderen werden eingeschleust. Eine am Dienstag morgen in der Reihe »SWR 2 Wissen« ausgestrahlte Sendung widmet sich sogenannten V-Leuten und nennt sie »zwielichtige Helfer des Rechtsstaats«. Vor allem geht es um Fälle, in denen sich Menschen dem Verfassungsschutz sogar aktiv angeboten haben. So spionierte eine Tschechin Salafisten in Bayern aus, ein islamistischer Aussteiger bot sich im Knast dem Dienst an. Sie trat der AfD bei, er verlor sein politisches Amt wegen antiziganistischer Äußerungen. Und dann ist da der Fall eines Mannes, der aus der Türkei nach Baden-Württemberg kam. Die Behörden behaupteten, er sei für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) aktiv. Er bestreitet das. Man habe Druck auf ihn ausgeübt, »V-Mann« zu werden, andernfalls drohe ihm die Abschiebung in die Türkei, wo Kurdinnen und Kurden sowie die PKK gnadenlos verfolgt werden. Der Mann lehnte ab, woraufhin ihn der amtliche Ausweisungsbescheid erreichte. (mb)