Ermittlungen eingefordert

Arne Dedert/dpa Angehörige der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau (Mai 2020)

Saadet Sönmez, migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag, erklärte am Dienstag zu einem Bericht des Spiegels, nach dem der Vater des Attentäters von Hanau seit Jahren rassistischen Verschwörungsmythen anhänge und jüngst die Herausgabe der Tatwaffe gefordert habe:

Es ist völlig unverständlich, warum die Ermittlungsbehörden den sich offen rassistisch verhaltenden Vater des Attentäters gewähren lassen und nicht genauer unter die Lupe nehmen. Seit Jahren ist Herr Rathjen senior bei Behörden durch rassistische Verhaltensweisen aufgefallen, und offenbar ist er stolz auf die schreckliche Tat seines Sohnes. Es ist völlig rätselhaft, warum die Generalbundesanwaltschaft nie Ermittlungen gegen ihn wegen möglicher Beihilfe oder Mittäterschaft geführt hat.

Auch muss durch die Ermittlungsbehörden geprüft werden, inwiefern Rathjens Verhalten weitere Straftatbestände erfüllt. Schließlich hat er die Opfer seines Sohnes als Täter bezeichnet und Gedenkveranstaltungen als »Volksverhetzung«. Hierin könnte ein Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener begründet sein, durch weitere Verhaltensweisen könnten auch Delikte wie Volksverhetzung verwirklicht sein. Da der Generalbundesanwalt nicht gegen Rathjen senior ermittelt, müssten hier die hessischen Ermittlungsbehörden aktiv werden. Auch hat Rathjen senior die Herausgabe der Tatwaffe verlangt, dieses Begehren hat der Generalbundesanwalt zuständigkeitshalber an die hessischen Behörden weitergeleitet. Unter keinen Umständen darf die Tatwaffe oder dürfen sonstige Waffen in die Hände dieses Mannes gelangen. Hat der Mann eine Waffenbesitzkarte? Sollte dem so sein, muss sie ihm schnellstens entzogen werden.

Verdi, EVG und DGB befürchten angesichts der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes Sozialdumping und forderten am Dienstag Nachbesserung:

Nach langer Abstimmung soll am Freitag der Entwurf zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes im Kabinett beraten werden. Im Kern geht es um die Regelung neuer Mobilitätsdienste. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befürchten eine Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse und negative Folgen für Städte und Gemeinden. Verdi, EVG und der DGB kritisieren den Gesetzentwurf und fordern eine Überarbeitung, die den Schutz der Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und bei neuen Mobilitätsdiensten (On-Demand-Verkehre, wie beispielsweise »Berlkönig«) und Plattformen sicherstellt.

Seit der letzten Novellierung des Gesetzes im Jahr 2013 haben bei Vertragsneuvergaben mehrfach Beschäftigte im Nahverkehr ihren Arbeitsplatz verloren, zuletzt etwa 200 Beschäftigte bei den Verkehrsbetrieben Pforzheim. Im ÖPNV können Kommunen zwar Vorgaben zu Sozial- und Qualitätsstandards machen, sogenannte eigenwirtschaftliche Antragsteller müssen diese jedoch nicht einhalten. Tarifgebundene Unternehmen werden so vom Markt verdrängt. Bereits im Jahr 2016 hatte der Bundesrat einen Gesetzentwurf zur Abstellung dieses Missstandes beschlossen. Die Regierungskoalition hatte sich noch im Koalitionsvertrag darauf verständigt, klarzustellen, dass der Sozialschutz der Beschäftigten im ÖPNV umfassend gelten soll. (…)