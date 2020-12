Geschichte weitergesponnen

Maxim Shemetov/REUTERS Im Tomsker Hotel Xander soll die Vergiftung stattgefunden haben (14.9.2020)

Der rechte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat am Montag behauptet, er kenne jetzt die Namen derjenigen Mitarbeiter des russischen Geheimdiensts FSB, die hinter dem Versuch gesteckt hätten, ihn im August zu vergiften. Er stützt sich dafür auf Berichte des britischen »Rechercheportals« Bellingcat, das seit 2014 mit antirussischen Artikeln auf sich aufmerksam gemacht hat. Außerdem sind das Magazin Spiegel, der US-Fernsehsender CNN und das russische Portal The Insider involviert.

Demnach sollen an dem mutmaßlichen Anschlag in der russischen Stadt Tomsk am 20. oder 21. August etwa zehn Mitarbeiter des FSB beteiligt gewesen sein, die einer Einheit mit Verbindung zu Chemiewaffen angehören sollen. Die Beteiligten stünden auf der oberen Ebene im Generalsrang, auf der operativen Ebene dagegen hätten alle eine Ausbildung als Mediziner oder Chemiker. Einige von ihnen sollen früher in dem Entwicklungslabor für das Nowitschok-Nervengift in Schichany im Gebiet Saratow tätig gewesen und nach dessen Auflösung in die Dienste eines Speziallabors des FSB nach Moskau versetzt worden sein.

Die genannten Medien zeichnen auf Grundlage von Telefonmetadaten nach, wie drei dieser Personen – zwei davon unter falschem Namen – seit Jahren Nawalny observiert hätten. Das wird dokumentiert durch Flugdaten, die mit denen des Politikers aus den Jahren 2017, 2019 und 2020 auffällig oft übereinstimmten. Nawalny sagte in seinem Videoblog vom 14. Dezember, es sei nicht unwahrscheinlich, dass der FSB gelernte Mediziner und Chemiker mit einfachen Observationsaufgaben betraue. Er warf dem Geheimdienst vor, schon in der Vergangenheit mindestens zweimal Giftanschläge auf ihn versucht zu haben: einmal 2017 und einmal im Juli dieses Jahres, während er mit seiner Frau Urlaub im Gebiet Kaliningrad gemacht habe. Damals habe seine Frau einen rätselhaften Schwächeanfall gehabt – ohne Schmerzen, aber mit Lähmungserscheinungen.

Das seien dieselben Symptome gewesen, die auch bei ihm bei dem ersten Anschlag und dann wieder auf dem Flug von Tomsk nach Moskau im August aufgetreten seien. Diese Ausführung ist deshalb interessant, weil es in ersten Darstellungen von Nawalnys mitreisender Pressesprecherin noch geheißen hatte, er habe im Flugzeug vor Schmerzen geschrien. Auch ein an Bord aufgenommenes Handyvideo, das in den ersten Tagen nach dem Vorfall zirkulierte, hatte jemanden gezeigt, der sich schreiend auf dem Flugzeugboden wälzt. Hier hat sich also die Darstellung geändert.

Auch zum angeblichen Modus operandi des Anschlags hat Nawalny seine Version geändert. Ursprünglich hatte er erklären lassen, er sei auf dem Tomsker Flughafen vergiftet worden. Dann hatten seine Mitarbeiter behauptet, die Vergiftung müsse über zwei Wasserflaschen in seinem Hotelzimmer geschehen sein. Nun konkurrieren zwei weitere Versionen: die eines angeblich vergifteten Drinks in der Hotelbar am Vorabend und die kontaminierter Unterwäsche, die Nawalny ebenfalls am Vorabend aus einer Reinigung in Tomsk ins Hotel geliefert bekommen habe.

Die Argumentation Nawalnys und der genannten Medien beruht dabei auf Indizien: Mobiltelefone der angeblichen Täter seien zu bestimmten Zeiten und Orten im Netz eingeloggt gewesen, und die angeblichen Agenten hätten mit Kollegen oder Vorgesetzten telefoniert. Zum Inhalt der Gespräche machen die Berichte keine Angaben.

Den Großteil der Arbeit machte dabei offenbar Bellingcat. Gründer Eliot Higgins bestreitet regelmäßig, dass das Portal eine Außenstelle des britischen oder ukrainischen Geheimdienstes sei: obwohl dessen Mitarbeiter beispielsweise bei ihren Untersuchungen zum Hergang des Abschusses der malaysischen Passagiermaschine über dem Donbass 2014 auf Abhörprotokolle von Telefongesprächen zurückgegriffen haben, die sie nur aus geheimdienstlichen Quellen bekommen haben können.

An die Telefonmetadaten will Bellingcat durch »geringfügige Korruption« gekommen sein. Es sei in Russland nicht schwierig, an große Datensätze von Telefongesellschaften, Kfz-Zulassungsstellen und Melderegistern zu kommen. Das koste nicht mehr als ein paar hundert Euro – allerdings in Kryptowährungen, behauptete das Portal am Montag.