Tiger, Schlüssel, kleiner Stern

Eine stilisierte Sonne auf grünem oder blauem Grund, unverbrüchliche Gliederketten, Tiger, Schlüssel, Lilie und Schwert: Mancher fühlte sich von der europäischen Idee zu schwerem Symbolismus inspiriert, andere wiederum skizzierten ihre Ideen mit ungeübter Hand auf Karopapier oder malten sie krakelig mit Buntstift aus: In Strasbourg bemühte man sich, dem Kontinent nach Ende des Krieges zu einem neuen, friedlichen Antlitz zu verhelfen, und so gingen dort zwischen 1949 und 1955 rund 150 Fahnenentwürfe ein, bevor der Europarat am 8. Dezember 1955 den Kranz aus zwölf goldenen Sternen auf blauem Grund zur neuen europäischen Flagge kürte.

Was können uns all die hilflosen, rührenden, ehrgeizigen, hoffnungsvollen und letztlich abgelehnten Einsendungen heute sagen, die Herausgeber Jonas von Lenthe im Band »Rejected. Designs for the European Flag« versammelt hat? Für die damaligen Bürger verkörperte Europa die Hoffnung auf eine neue, gemeinsame Zukunft, auf Frieden statt Krieg, auf soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte. Was ist bloß aus all diesen Idealen geworden, mag man sich heute fragen. Die Schriftstellerin Marie Rotkopf konfrontiert in ihrem Essay den paneuropäischen Aufbruchsidealismus mit der Wirklichkeit und erklärt diese kleine nostalgisch-heraldische Enzyklopädie damit kurzerhand zum »Buch des gescheiterten Europas«: »Der Föderalismus der Europäischen Union führt nicht etwa zu Solidarität zwischen den Staaten«, schreibt Rotkopf, sondern er sei »ganz im Gegenteil autoritär und strafend – mit wirklichem Föderalismus hat das nichts zu tun«. Europa also als trojanische Apparatur deutscher Großmachtträume, europäische Politik als Fortsetzung des Kriegs mit anderen Mitteln? »Deutschland, Europäische Union, ich werde dein Kreuz nicht tragen und es nie mit dir teilen wollen. Zu dieser Volksgemeinschaft will ich nicht gehören, denn diese Gesellschaft hat nichts mit Europa zu tun.«

Rotkopf schreibt als französisch-deutsche Autorin gewissermaßen aus dem europäischen Zentrum heraus, assoziativ, sprunghaft, subjektiv und persönlich – und rechnet dabei gnadenlos mit dessen neoliberaler Degeneration unter hegemonialer deutscher Führung ab. Befestigte Grenzen, eine menschenverachtende Flüchtlingspolitik, die Entmündigung Ost- und Südeuropas im Namen einer Freiheit der Märkte und dem Diktat der Finanzpolitik. Worin eigentlich besteht der europäische Gedanke noch? Aus einem befestigten Territorium, einer idyllischen Heimat, oder besiegelt die Flagge nur einen bürokratischen Akt nach dem anderen?

Ach, Erasmus, ach, Interrail. Der paradoxe Brexit-Effekt besteht ja gerade in einer gesteigerten Hinwendung zu einem Konstrukt, das seine ethisch-moralische Legitimation Tag für Tag im Meer versenkt. Doch Europa-Kritik ist nicht automatisch auch Europa-Ablehnung. Wer sich all die idealistischen Träume seiner damaligen Bürger anschaut, den ergreift unweigerlich Desillusion, doch dem schließt sich unmittelbar die Frage an, wie sich Europa-Politik als konstruktives Projekt fortführen ließe. Vielleicht ergibt sich gerade aus der Erinnerung an die Gründerjahre eine neue Ahnung all dessen, was Europa sein könnte und heute zugleich so schmerzlich vermissen lässt.