Vorbereitung auf Impfungen

Hauke-Christian Dittrich/dpa Sanitätscontainer am Montag auf dem Gelände der Artlandkaserne nahe dem niedersächsischen Quakenbrück

In der Bundesrepublik laufen weiterhin die Vorbereitungen für eine landesweite Coronaimpfkampagne. So soll eine Kaserne im niedersächsischen Quakenbrück zum zentralen Impfstofflager in Deutschland werden. Die Impfdosen sollten Planungen zufolge im dortigen Versorgungs- und Instandsetzungszentrum für Sanitätsmaterial gesichert und von dort verteilt werden, erklärten Militärkreise am Montag laut dpa. Aus dem Verteidigungsministerium wurde dies auf Anfrage nicht bestätigt. Die seit einigen Wochen intern bekannten Planungen waren unter Verschluss gehalten worden, weil Störaktionen – beispielsweise von Impfgegnern – verhindert werden sollen. Das Versorgungszentrum in Quakenbrück ist eine der Marine zugeordnete Bundeswehr-Apotheke.

Die Entscheidung darüber, welche Personengruppen zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden sollen, will die Bundesregierung per Verordnung treffen. So lange es diesen Winter nicht genügend Impfstoff für alle gebe, »werden wir noch schwierige Tage erleben«, mahnte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Montag in der Sendung »Frühstart« von RTL/N-TV. Eugen Brysch von der »Deutschen Stiftung Patientenschutz« forderte am Montag, dass der Bundestag in diese wichtige Entscheidung eingebunden werden müsse. »Beim Aufbau der Impfzentren sind wir jetzt in der Endphase, bei der Priorisierung steht man aber noch ganz am Anfang«, sagte er. Brysch hielt außerdem den jüngsten Vorstoß von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) für falsch, Abgeordnete des Bundestages von der Priorität her so einzustufen und zu behandeln wie etwa Mitglieder der Bundesregierung. Dazu gebe es bislang keinen Beschluss des Bundestages, kritisierte Brysch.

Um den Schutz vor einer Ansteckung zu erhöhen, sollen nun rund 27 Millionen Menschen aus Coronarisikogruppen die ersten kostenlosen FFP-2-Masken erhalten. Eine entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums soll dazu an diesem Dienstag in Kraft treten, wie ein Sprecher am Montag der dpa bestätigte. Zunächst sollen über 60jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke bekommen können. Zum Abholen ist Zeit bis zum 6. Januar. (dpa/jW)