Nachschlag: Trumps Terrorgang

Jim Urquhart/REUTERS »White Power«-Bewegung »Proud Boys« (12.12.2020 in Washington D. C.)

Es gibt in den bundesdeutschen Medien die Tendenz, Trumps Festhalten am vermeintlichen Wahlsieg als die letzten Gags einer Comedytruppe im Weißen Haus anzusehen. Insofern waren die testosterongeschwängerten »Proud Boys«, die in der Hauptstadt und in Olympia im Bundesstaat Washington am Sonnabend Passanten und Gegendemonstranten terrorisierten, nur dünne Meldungen wert oder eben gar kein Thema. Dabei sind die faschistoiden Brutalos im schwarz-gelben Militäroutfit alles andere als harmlos: Schüsse fielen, Fäuste flogen, »Black Lives Matter«-Banner wurden verbrannt. »Wow! Tausende Menschen versammeln sich in Washington (D. C.), um zu verhindern, dass die Wahl gestohlen wird«, kommentierte Trump die Kundgebung vor seiner Haustür bei Twitter. Kurze Zeit später flog er noch im Hubschrauber drüber, um die Menge anzuheizen. Als die daraufhin in ihrer Nationalhymne die »Heimat der Tapferen« besang, konnte es einem etwas flau im Magen werden. (mme)

https://kurzelinks.de/p2dq