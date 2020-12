Von wegen Kulirocker

imago/United Archives International Plattenfirmen brauchen den Kritiker nicht mehr – na und?

Die ewige Faszination verzerrter Riffs. Ich war selber Gitarrist in einer Metalband und immer angetan von der Massivität, dem physischen Druck, der entsteht, wenn (mindestens) zwei Menschen synchron ein Riff schrubben. Über voll aufgedrehte Marshalls, versteht sich. Das löst bis heute Euphorie in mir aus.

Ich könnte jetzt küchenpsychologisch werden und vermuten, dass ich als Modernisierungsangekränkelter aus der unübersichtlicheren Realität in etwas flüchte, das feste Strukturen hat, die noch dazu von den Musikern absolut beherrscht werden. Technisches Können gehört ja unbedingt zum Metal. Die Musik etabliert also ein Stück Ordnung in der Unordnung, verschafft mir ein Gefühl von Kontrolle. Metal rules. Man kann sich das so hinrationalisieren und ist doch kein Stück näher dran an diesem wohligen Gefühl zwischen den beiden Schulterblättern, das sich bei mir vor allem dann einstellt, wenn die Band auf den Punkt kommt und das Riff rund läuft.

Die Plattensammlung meines großen Bruders war der Ausgangspunkt. Ein Eldorado. Er hatte alles: Kiss, Black Sabbath, Led Zeppelin, Sweet, Nazareth und vor allem Thin Lizzys »Live and Dangerous«. Aber auf einmal gab es junge Bands, meine eigenen Entdeckungen, und die waren alle lauter, wilder, härter oder jünger – Motörhead, Accept, Iron Maiden, Saxon. Ich konnte also gegen ihn anstinken – tat das dann auch.

Es gibt das Stereotyp vom »Kulirocker« (Frank Bröker), dem gescheiterten Musiker, der die großen Schlachten nicht mehr auf der Bühne austrägt, sondern am Schreibtisch. Eine tragische Gestalt.

Nun, ich will es mal mit dem großen Neal Pollack formulieren, der in seinem wunderbaren Buch »Never Mind The Pollacks« die stahlharte Wahrheit auszusprechen wagt: »Ganz oben in der Rangliste der Künste steht die Rockkritik. Im Idealfall übertrifft die Kritik die Musik, denn im Idealfall handelt es sich um Musik, verbunden mit Literatur.«

Der große Musikschreiber Lester Bangs hat dieses Konzept vorbildlich in die Tat umgesetzt. Bei einem Konzert der J. Geils Band stellte man ihm einen Tisch mit seiner Smith-Corona-Schreibmaschine auf die Bühne. Gestärkt von ein paar Fläschchen Romilar-Hustensaft, tippte er im Takt die Kritik zum Konzert noch während des Vollzugs. Natürlich wurde die Schreibmaschine mit einem Mikro abgenommen.

»Auf dem Höhepunkt des Stücks zog ich sogar ein Townshend/Alice-Cooper-mäßiges Destructotheater ab«, schreibt er später, »ich stand auf und stieß die Schreibmaschine mitsamt der Bank um. Dann sprang ich so lange darauf herum, bis sie in Stücke krachte, zumindest in zwei. Das fühlte sich gut an, irgendwie befreiend.«

Phantastische Idee – ich würde den Teufel tun, ihm das nachmachen zu wollen. Auch auf Hustensaft nicht. Sagt Feigling!

Ein anderer großer Musikkritiker, Greil Marcus, hat über Lester Bangs geschrieben, es sei ja wohl erstaunlich, dass der beste Schriftsteller Amerikas bloß Plattenkritiken geschrieben habe. Genau, auch Texte über Musik können Literatur sein. Das hat mir immer eingeleuchtet. Und das muss zumindest als Prätention bei jedem ernstzunehmenden Musikkritiker eine Rolle spielen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man Musikkritik heute überhaupt noch ernsthaft betreiben kann. Sie verliert seit Jahrzehnten an Einfluss, zumindest als Geschmacksbildungsinstanz und als merkantiler Reaktionsbeschleuniger. Die Plattenfirmen brauchen den Kritiker nicht mehr, jedenfalls nicht mehr so wie früher. Na und? Deshalb soll man es nicht mehr machen? Im Gegenteil, wer es ernst meint, fängt jetzt erst richtig an.

Man muss sich den Spaß halt leisten können … Bei mäzenatischem Interesse scheuen Sie sich bitte nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen.

Wo wir gerade bei den Defiziten sind. Mir fehlt vieles. Aber was mir prinzipiell abgeht, ist missionarischer Eifer. Wenn jemand mit meinen Urteilen nicht übereinstimmt, können wir gerne trotzdem Freunde bleiben. »Die Welt ist groß genug«, schrieb H. G. Wells, »dass wir beide darin Unrecht haben können«. Es würde mich sogar weitaus mehr freuen, wenn der Leser Texte goutierte, deren Wertungen er nicht teilt. Nur so kann ich sicher sein, dass er nicht bloß von der Bestätigung des eigenen Geschmacks gebauchpinselt ist.