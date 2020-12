Tier im Kleiderschrank

Wolfgang Rattay/REUTERS Immerhin: Hierfür musste kein Tier sterben

Es ist Winter. Wie jedes Jahr. Die Winterklamotten wurden längst aus dem Schrank geholt und entstaubt. Zum Beispiel die nyloneske Steppjacke für die moderne Frau, die noch aus der grauen Vorzeit des vorigen Jahres stammt und ausnahmslos jede Trägerin aussehen lässt, als wäre sie in einer Netzgarnitur für Würste gefangen. Am Kapuzenrand befindet sich ein sinnbefreiter, weil wegen Gesichtsferne nicht wärmender Pelzbesatz, der der Trägerin die Aura eines Inuitjägers verleiht, der im Eismeer auf Robbenjagd geht. Dabei geht es der Großstadtjägerin vornehmlich um Schnäppchen beim Shopping, und auf der Jagd von einem beheizten Kaufhaus zum nächsten öffnet sie den Mantel und schwitzt unter einer Mütze, von der ein pelzbesetzter Bommel lustig mit sich wedeln lässt.

War gerade von Modezugaben aus Pelz die Rede? Tierschützer protestierten im Namen des Tierwohls, und mittlerweile wissen alle konsumbewussten Menschen, wie man mit der Feuerzeugprobe Natur- von Kunstpelz unterscheidet. Kein Tier soll für den Mützenbommel sterben!

Ob die daraufhin getroffene Entscheidung für den Plastikpelz eine gute Wahl ist, mag die allwissende Müllhalde beantworten, auf der das unverrottbare Kunstprodukt aus dem Hightechlabor länger als ein Menschenleben dem Zahn der Zeit widerstehen wird.

Dass der Modefimmel, der kleine Bruder des Modesatans, so manche tierverderbende Torheit mit sich bringt, zeigt der Blick zurück in die Geschichte. Damals, als es für die Länder des Westens noch schicklich und lohnend war, sich als Kolonialmacht auf dem Weltmarkt zu behaupten, war Federschmuck aus den »Colonialländern« der Dernier cri. Die Frau von Welt, und ja, auch ihr Mann, schmückten sich und ihre Wohnungen mit fremden Federn. Wer wie ein Pfau stolzieren wollte, trug exotischen Federschmuck und war damit modern, und wir ahnen es, Paradiesvögel, Kolibris, Reiher, Pfauen und Strauße lieferten ihren Federschmuck nicht freiwillig in den Modeateliers ab, sondern bezahlten ihn mit ihren Leben.

Die Nachfrage war enorm. 1898 exportierte Venezuela, einer von mehreren Anbietern, die Federn von über drei Millionen abgeschossenen größeren Vögeln. Zudem belieferte der lateinamerikanische Staat im Zeitraum von 1904 bis 1912 den Markt mit den Federn von elf Millionen kleineren Vögeln. 1906 wurden auf Auktionen in London 40.785 Paradiesvögel versteigert, dortige Auktionen garantierten Millionenumsätze. 1909 verloren 700.000 Albatrosse auf der Insel Lavsan mit ihren Federn ihr Leben und wurden mit Gold aufgewogen.

Als vom Federvieh in Afrika und Asien nicht mehr genug Nachschub für Hüte, Broschen und Kleider kam, geriet die einheimische Vogelwelt unter Beschuss. Schließlich besitzen auch Eichelhäher, Eulen, Möwen, Lerchen, Eisvögel und sogar Raben durchaus schmückendes Federwerk. Fatal, dass besonders die Schmuckfedern der Vögel gefragt waren. Denn so wurde mit jedem getöteten Vogelpaar, das jung verpaart war und Nachwuchs im Nest zur Aufzucht hatte, eben dieser nun unbehütet dem Tod mitüberantwortet.

Das große Vogelsterben rief allerdings bereits damals Proteste hervor. Wo von staatlicher Seite keine Hilfe zu erwarten war, gründeten sich private Vereine und kauften oder pachteten Landstücke, die als Vogelbrutstätten bekannt waren. Geld schlägt Geld. Aber gegen die Rekordsummen der Börse in London wären selbst die am besten betuchten Birdwatcher nicht angekommen.

Trotzdem kam es zum Crash. Ein Kommentator der damaligen Geschmacksverirrungen meinte, dass der Wechsel der Moden die Abkehr vom Vogelmord bewirkt habe. Ist dem so? Die Frage, wer die Moden macht, ist natürlich jedem gestellt, der seinen Kleiderschrank durchforstet und auf Modetorheiten trifft, die einem Paradiesvogel zu Ehren gereichen. Mode kann so hässlich sein, besonders die vom Vorjahr.

Allerdings war es für die Tierwelt nur ein geringer Trost, dass Papageno sein Federkleid auszog. Denn als der Federschmuck out war, ging es einmal mehr Meister Petz, seiner Familie und den Großkatzen ans Fell. Hallo, Tier im Kleiderschrank.

Gleichwohl macht der Wechsel der Moden Hoffnung. Enttäuscht werden kann sie als Flause des Zeitgeistes allemal. Aber wir wollen das Beste hoffen und auf Moden setzen, die weniger Verzweiflung anrichten. Dem Pelzbommel und der Federboa sei es gedankt!