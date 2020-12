»Der Angeklagte wurde bewusstlos geschlagen«

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild Polizeieinsatz am Connewitzer Kreuz in Leipzig (1.1.2018)

Am Dienstag wird der vierte Verhandlungtermin im mittlerweile vierten Prozess zur Silvesternacht 2019 am Connewitzer Kreuz stattfinden. Das »Solidaritätskomitee 31.12.« beobachtet das Verfahren am Amtsgericht Leipzig. Worum geht es bei den sogenannten Silvesterprozessen?

Am Jahresende kommt es im linksalternativen Leipziger Stadtteil Connewitz immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Linken und der Polizei. Menschen aus dem Viertel treffen sich traditionell an Silvester zum Feiern auf der Straße am Connewitzer Kreuz. Die Polizei interveniert meist rabiat, nervt die Leute und kontrolliert sie.

In der Silvesternacht 2019 eskalierte das Geschehen. Vier Menschen kamen danach in Untersuchungshaft. Drei Verfahren sind bereits abgeschlossen. Ein Mann wurde mit einem skandalös harten Urteil im Juni zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er in Richtung eines Polizisten getreten haben soll. In der Nacht wurden noch andere festgenommen, weitere Prozesse stehen also noch aus.

Worum geht es im aktuellen Verfahren?

Dem Angeklagten wird Körperverletzung an einem Beamten vorgeworfen. Dazu gibt es aber bislang nur uneindeutige Einlassungen. Laut einem Polizeizeugen soll einem Kollegen der Helm vom Kopf gerissen worden sein. Unklar bleibt, ob der Angeklagte in dem Zusammenhang gesehen worden ist. Klar ist allerdings, dass er vor Ort bewusstlos geschlagen wurde. Er hatte mehrere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus.

Neben der unpräzisen Beweisführung ist beim Prozess interessant, dass der Vorwurf der Körperverletzung im Amt gegen am Einsatz beteiligte Beamte im Raum steht. Ob wegen dieses Vorwurfs überhaupt ermittelt wird, ist nicht bekannt. Ohnehin ist es ja wenig effektiv, wenn Polizisten gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln sollen, mitunter noch aus der selben Einheit.

Das Prozessgeschehen steht auch mit Blick auf die Coronapandemie in der Kritik.

Weil der Angeklagte eine Vorerkrankung hat, hatte sein Verteidiger eine Vertagung des Verfahrens beantragt. Da alle Prozessbeteiligten ohne Mund-Nasen-Maske sprechen, ist fraglich, ob das nicht als Gefährdung betrachtet werden muss. Andere Verfahren werden auch wegen Corona verschoben. Der Richter hatte das aber abgelehnt, weil er offenbar schnell zu einer Verurteilung kommen will.

Bei solidarischen Protesten vor dem Gericht wurde auf Verbindungen der Leipziger Bereitschaftspolizei zu sächsischen Neonazis hingewiesen. Was wissen Sie darüber?

Beim aktuellen Prozess ist interessant, dass drei der Beamten, die im Zusammenhang mit der Festnahme im Einsatz waren, Verbindungen ins rechte Kampfsportmilieu haben. Die Verteidigung thematisierte das und präsentierte dem Gericht ein entsprechendes Gruppenfoto. Dort ist auch ein Mann zu sehen, der im Zusammenhang mit dem Angriff eines Neo­nazimobs auf den Leipziger Stadtteil Connewitz im Januar 2016 verurteilt wurde. Bemerkenswerterweise wurde der Rechtsreferendar am Landgericht Chemnitz aber nicht aus dem Ausbildungsverhältnis zum Volljuristen entlassen. All das wurde in antifaschistischen Recherchekontexten und durch journalistische Arbeit bekannt.

Was war aus Ihrer Sicht Auslöser für die Auseinandersetzungen Silvester 2019?

Hintergrund ist, dass in Connewitz nach der »Wende« in den 1990er Jahren ein Freiraum für Linke erkämpft wurde, mit Hausbesetzungen, Eröffnung linker Buchläden und vielem mehr. Dieser Freiraum wurde gegen eine erstarkende Naziszene verteidigt. Die Behörden sprechen im Zusammenhang mit dem Stadtteil dagegen von »rechtsfreien Räumen«. Angebliche »Linksextremisten« würden dort entweder wohnen oder sich aufhalten. Tenor: Im Bezirk müsse »für Ordnung« gesorgt werden.

Seit die im Jahr 2019 gegründete »Soko Linx« dort mit Beamten in Zivil und uniformiert unterwegs ist und Leute, die in ihr Schema passen, mit willkürlichen Kontrollen belästigt, ist es auf den Straßen nicht mehr wie zuvor. Aber die Menschen dort haben sich auch Kenntnisse angeeignet, sich zu wehren, weil sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder gegen Angriffe von Neonazis verteidigen mussten. Der Staat schützt sie dabei nicht.