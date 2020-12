Schoko-Früchte-Dessert

Geben Sie Ihrem Hund bitte keine Schokolade – in seinem Blut würde sich das darin enthaltene Theobromin anreichern, das er nicht verdauen kann, weil ihm dafür ein Enzym fehlt. Leichte Vergiftungserscheinungen könnten die Folge sein, und wenn er schlau ist, kotzt er die gierig verdrückten Schokopralinen wieder aus. Für kleine Kinder mag ein kotzender Hund eine interessante Show sein, wer aber mit der anschließenden Teppichreinigung betraut ist, wünscht das süße Zeug zum Teufel.

Dabei galt die ursprünglich ab etwa 3.300 v. u. Z. in Ecuador angebaute und später in Mexiko beliebte Kakaopflanze lange als göttlich. Der Konsum von Kakao war bei den Azteken der »Elite« vorbehalten, d. h. männlichen Adeligen, Priestern und angesehenen Kriegern. Zu besonderen Anlässen berauschten sie sich an »Xocoatl«, was auf Nauatl, der Sprache der Azteken, »bitteres Wasser« bedeutet und eine Art euphorisierende Trinkschokolade war. Der schwedische Naturwissenschaftler Carl von Linné folgte mit seiner botanischen Bezeichnung der aztekischen Verehrung der tropischen Frucht. 1735 nannte er den Kakaobaum »Theobroma cacao«, was übersetzt »bittere Götterspeise« heißt, aus griechisch »theos« für »Gott« und »broma« für »Speise« und wie gesagt »cacao« für bitter. Also Hunde sollten am besten auch diesen Baum meiden.

Aus den hübschen rosa Blüten des bis zu vier Meter hohen Baumes entstehen direkt am Stamm rugbyballförmige gelbe, rote und violette, im Schnitt 25 cm lange längsrillige Beeren mit ledriger Schale. Darin befinden sich in fünf Reihen angeordnet 30 bis 60 mandelförmige Samen, die von einem weißen, süßen, schleimigen Fruchtfleisch (Pulpa) umgeben sind. Dessen Farbe und Konsistenz erinnern an Lychees, sein milder fruchtiger Geschmack aber ist ungleich betörender, das nuancenreiche Aroma nicht anders als »vollkommen« zu bezeichnen. Man gerät unweigerlich in einen Fressrausch, der Körper scheint zu sagen: Das ist es, was ich immer wollte, danke, her damit, endlich! Insofern verstehe ich die Azteken.

Leider ist es hierzulande schwierig, komplette Kakaobeeren zu bekommen. Sie werden schon in ihren Anbauländern, allen voran Elfenbeinküste, Ghana und Indonesien, für die spätere Schokoladenfabrikation zerlegt, die Bohnen werden dort fermentiert und getrocknet und erst dann verschifft. In den Abnehmerländern werden sie geröstet, gebrochen und geschält, gemahlen und raffiniert. Die dabei entstandene Kakaomasse wird maschinell conchiert, also durch Erhitzen und konstante Knetung entkrümelt und glatt und schmelzig gemacht, und am Ende vom Mélangeur mit Milch, Zucker, Kakaobutter, Vanille, Nüssen etc. zum Endprodukt gemischt. Und dann kommt der Köter und frisst den bunten Teller leer. Schlimm!

Schoko-Früchte-Dessert: Schokoladenreste in einem Wasserbad (Topf im Topf) erhitzen, bis sie geschmolzen sind. Währenddessen Bananen, Äpfel, Trauben, Ananas in mundgerechte Stücke schneiden und auf Holzspieße aufspießen. Die Spieße in die flüssige Schokolade tunken und kurz über dem Topf abtropfen lassen. Auf einem Teller zwei Stunden abkühlen und trocknen lassen oder die Mansche gleich warm essen.