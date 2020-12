Gabriele Senft Am 31. August 1994 wurde die Sowjetarmee am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow feierlich verabschiedet

Im Januar hat sich Gabriele Senft aufgemacht, dem Weg der Roten Armee von der Oder bis Berlin auf einer fotografischen Spurensuche zu folgen. Auf diese Weise hat die Fotojournalistin, deren berufliche Laufbahn bei der staatlichen Nachrichtenagentur der DDR ADN‑Zentralbild begann, Geschehnisse aus dem Frühling 1945 miteinander verknüpft – vorrückende Befreier, zurückweichende Mörder und ihre »Mitläufer«, Massenmorde der Nazis noch im Angesicht ihres sicheren Untergangs. Und immer wieder werden Verbindungen ins Heute gezogen. Es ist eine Reise quer durchs Land geworden, von Thüringen bis zur Ostsee. Ein Bildband, der zum Handeln auffordert und gleichzeitig das Leben feiert. Zahlreiche Zeitzeugenberichte und -eindrücke verstärken die Wirkung der Fotos. (jW)

»Leuchtend prangten ringsum Apfelblüten …« In meiner Kindheit und auch später in unserem Land bis 1990 gehörte dieses Lied zum Repertoire jeder Gruppe, die sich zum gemeinsamen Singen zusammenfand – in der Schule, im Klub, in der Familie – viele konnten es auch in der Originalfassung mitsingen, wohl wissend, dass es während des Vorgehens der Roten Armee von der Sowjetunion bis nach Berlin in den Kampfpausen der Rotarmisten oft zu hören war. Für uns war es ein Dankeschön an unsere Befreier vom Faschismus.

Man kann über den Ursprung des Liedes, 1938 gedichtet und komponiert, vieles nachlesen. Wie es sich in Variationen immer weiter ausbreitete. Es stärkte auch Partisanen Italiens wie das dort beheimatete »Bella Ciao«, das Lied war beliebt in Jugoslawien, in neuen Textvarianten in Frankreich, in Griechenland, in den USA …, sicher sang und singt man es auch in anderen Ländern. Und es passt zum Frühling 1945. Es ist bildlich vorstellbar, wie groß die Sehnsucht und Hoffnung dieser jungen Frau ist, von der erzählt wird, als sie träumend mit einem Brief voller Sehnsucht und Hoffnung auf ein gemeinsames Leben mit dem fernen Geliebten zum Ufer geht. Sie ist stolz auf ihn, dass er für ihre Liebe und ihre friedliche Heimat kämpft, und sie macht ihm Mut.

In mehreren Berichten von Alliierten wird auch von der Faszination des Frühlings mit blühendem Flieder erzählt. So berichtete der US-amerikanische Soldat Joseph Polowski, dass er und seine Kameraden von Rotarmistinnen mit Fliedersträußen an der Elbe bei Torgau empfangen wurden und er das ein Leben lang vor Augen hatte. Der sowjetische Frontberichterstatter Wassili Subbotin erlebte Anfang Mai voller Staunen, wie in Berlin kampferprobte Rotarmisten durch die Straßen liefen, in den Händen duftende Fliederzweige. Die blühenden Bäume waren ein Versprechen.