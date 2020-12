Gute Traditionen

jW

Die AfD ist eine Mordanstifterpartei – Kassel, Göttingen oder Hanau. Neben Pöblern, Stiefelfaschisten sowie einer Tausende Mitglieder starken Riege aus Polizisten, Bundeswehr-Offizieren, Richtern und Staatsanwälten liefert sie wie jeder Bürgerverein aber auch schönste Realsatire. Da ist z. B. Birgit Malsack-Winkemann, von 1993 bis zu ihrem Einzug in den Bundestag 2017 Richterin in Berlin. Als im September ein 13jähriges Mädchen im Schulbus auf dem Heimweg in der Pfalz kollabierte und im Krankenhaus starb, postete die promovierte Juristin ein Foto des Kindes auf Facebook mit dem Text »Erstes Todesopfer durch Maske?« und forderte: »Schluss mit dem Irrsinn«. Am Mittwoch erregte sie sich im Bundestag über Kanzlerin und Außenminister, weil die am 7. November Joseph Biden und Kamala Harris zum Wahlsieg gratuliert hatten, »getrieben von scheinbar übermächtigen nationalen und internationalen Medien sowie einer politischen Instinktlosigkeit, die ihresgleichen sucht«. Für ihr Verhalten gehöre »die gesamte deutsche Regierung« und insbesondere Merkel und Maas »von ihren Amtspflichten entbunden«. Es geht bei der AfD nicht nur um Reden von Nazis, sondern auch um die von Gruselclowns.

Siehe die beiden AfD-Abgesandten, die am Dienstag in Moskau vom russischen Außenminister Sergej Lawrow empfangen wurden: Der Parteivorsitzende Tino »Umvolkung« Chrupalla und Armin-Paulus Hampel, 1991 Fernsehkolonisator in der DDR, im Geruch unsauberen Umgangs mit Parteifinanzen stehend, nun Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Eine Sternstunde der russischen Diplomatie war die Begegnung mit der »größten Oppositionspartei im Bundestag« (Lawrow) nicht: Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Seit aber die Anführerin der französischen Faschisten, Marine Le Pen, im französischen Präsidentschaftswahlkampf 2017 von Wladimir Putin empfangen wurde, wiederholt sich Ähnliches.

Die »übermächtigen nationalen Medien« berichteten wenig von der Begegnung. Die FAZ ließ den antirussischen Reinhard Veser draufhauen. Überschrift: »Da kommt zusammen, was zusammengehört.« Da hätten Antieuropäer und Demokratiefeinde an einem Tisch gesessen. Noch abgestandener war, was Sabine Adler, einst Russland-Korrespondentin des Deutschlandfunks, am Donnerstag dort verlas. Die Absolventin der DDR-Journalistikfakultät in Leipzig liefert in der Regel »Berichte«, in denen sie sich ausdenkt, was Putin so denkt. Diesmal ging es um ein Namens- und Vergehensregister: Krim-Reisen ohne ukrainisches Visum, persönliche Beziehungen zu Russland (zwei Bundestagsabgeordnete haben russische Frauen) und die Verbindung Lawrow–Maas sei »gestört«.

Letzteres könnte von Frau Malsack-Winkemann stammen. Womit sich Russland konfrontiert sieht, ist in Wirklichkeit ein deutscher Außenminister, der am 18. November die Übernahme des Vorsitzes im Ministerkomitee des Europarats dazu benutzte, seiner Russophobie freien Lauf zu lassen und mit allerhand Völkerrechtswidrigem zu drohen. Dem folgte die Erklärung der deutschen Verteidigungsministerin am 25. November im Bundestag, mit Russland müsse »aus einer Position der Stärke heraus« verhandelt werden, das sei »immer eine gute Tradition deutscher Außenpolitik« gewesen und solle es bleiben.

Lawrow hatte am 26. November geantwortet, Deutschland sei heute »Lokomotive für eher aggressive Ansätze« gegenüber Staaten außerhalb von NATO und EU. Der Europarat habe doppelte Standards, wenn es in deren Mitgliedsländern um Unterdrückung der russischen Sprache oder um die »Verherrlichung des Nazismus« gehe. Was die angeht, hatte er in seinen Gesprächspartnern Experten. Alexander »­Vogelschiss« Gauland war verhindert.