Schwarzer Freitag

Michael Kipp / Umbruch Bildarchiv Ende eines langen Kampfes. Am 24. März 1981 wurden die Häuser am Fraenkelufer geräumt. Weitere Bilder zu Hausbesetzungen und Kämpfen von Mietern in Berlin unter www.umbruch-bildarchiv.de

Im Verlaufe der 70er Jahre hatten sich die in der Innenstadt gelegenen Bezirke der »politischen Insel« Westberlin zu sozialen Brennpunkten entwickelt. Im Sanierungsplan der im Interesse von Bauwirtschaft und Immobilienmafia agierenden Senatsverwaltung war vorgesehen, große Teile der Altbausubstanz dieser Bezirke abzureißen und durch profitablere Neubauten zu ersetzen. Bewohnbare Häuser verrotteten zusehends, da die Besitzer in Erwartung von Abriss und Modernisierung keinerlei Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen mehr durchführten. Zum Teil wurde nutzbarer Wohnraum von den Besitzern sogar absichtlich in einen desolaten Zustand versetzt, um die Mieter zu vergraulen. Große Teile der einstigen Bewohner hatten es unter dem Druck der Immobilienmafia vorgezogen, in stadtauswärts gelegene Neubauviertel umzusiedeln. Diejenigen, die ausharrten, waren zumeist solche, die sich entweder die vergleichsweise hohen Mieten in den neu geschaffenen Vierteln nicht leisten oder keine anderen Wohnungen finden konnten. Damals standen in Westberlin geschätzt 10.000 Wohnungen leer, während zeitgleich 80.000 Menschen verzweifelt nach einer bezahlbaren Unterkunft suchten.

Besonders im einstigen Arbeiterbezirk Kreuzberg hatte sich damals eine ganz besondere Bewohnerschaft herausgebildet: Studierende und andere Jugendliche, die vor der damals noch bestehenden Wehrpflicht aus den westlichen Bundesländern ins entmilitarisierte Berlin geflüchtet waren, Anhänger der damals aufkommenden alternativen Szene und Gastarbeiter mit zumeist anatolischen Wurzeln bildeten die Basis für die Entstehung einer einzigartigen Subkultur. Und diese war nicht gewillt, die Zerstörung ihrer Wohnviertel durch Senatsbürokratie und Immobilienmafia kampflos hinzunehmen. Spontan entstandene Bürgerinitiativen organisierten Widerstandsaktionen oder gingen juristisch gegen Beamtenwillkür und kriminelle Machenschaften der Vermieter vor.

Straßenschlachten

Ende der 70er Jahre kam es im Zuge der damals bundesweit hochkochenden Welle linker Protestaktionen auch in Kreuzberg zur Besetzung leerstehender Wohnblocks, die zu soziokulturellen Zentren ausgebaut wurden. Ihren ersten Höhepunkt erreichte die Berliner Hausbesetzerbewegung aber erst in den Jahren 1980/81. Ab Januar 1980 wurden in Kreuzberg regelmäßig leerstehende Häuser »instandbesetzt«. Es gab in diesem Jahr aber auch erste Räumungen besetzter Häuser. Das schon damals ungewöhnlich brutale Vorgehen der beteiligten Polizeieinheiten rief auch außerhalb der Hausbesetzerszene Empörung hervor. Im März konstituierte sich zwecks Koordination von Widerstandsaktionen ein »Besetzerrat«.

Zu den damals berlinweit achtzehn besetzten Häusern gehörte auch das Objekt Fraenkelufer 50. Am Freitag, dem 12. Dezember, versuchte eine Gruppe von Jugendlichen zusätzlich das benachbarte Haus Fraenkelufer 48 zu besetzen – was jedoch von der sofort alarmierten Polizei verhindert wurde. Innerhalb der Hausbesetzerszene verbreitete sich daraufhin das Gerücht, die Polizei plane noch am selben Abend eine umfassende Räumungsaktion. An mehreren Stellen des SO-36-Kiezes (benannt nach dem alten Postzustellbezirk Südost 36) entstanden nun Barrikaden. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Knüppeln und Tränengas. Als Resultat mussten die Beamten sich durch Spaliere steinewerfender Demonstranten durch die Straßen kämpfen.

Die Schlacht um die Barrikaden in Kreuzberg war heftig und tobte die ganze Nacht über – ein 27jähriger wurde von einem Polizeifahrzeug überfahren und überlebte nur knapp. Die angestaute Wut auf die kriminellen Machenschaften der Immobilienlobby, auf Beamtenwillkür und Polizeigewalt machte sich am Folgetag in einer »Scherbendemo« Luft. Ohne dass die Polizei es verhindern konnte, zogen Tausende Hausbesetzer und Sympathisanten über den Kurfürstendamm, zerdroschen die Schaufenster von Bürogebäuden, Banken, Kaufhäusern und plünderten nach Herzenslust. 200 Menschen wurden während der Unruhen verletzt, 66 verhaftet.

Die Polizei musste sich schließlich aus der Umgebung des Fraenkelufers zurückziehen. Ruhe kehrte damit jedoch nicht ein. Der Besetzerrat forderte in einem Ultimatum die unverzügliche Freilassung aller Gefangenen. 15.000 Menschen versammelten sich am 20. Dezember vor dem Untersuchungsgefängnis Moabit, einige Parteibüros und Bezirksrathäuser wurden besetzt. Am 15. Januar trat der Regierende Bürgermeister Dietrich Stobbe (SPD) zurück.

Freiräume erkämpfen

Die besetzten Häuser am Fraenkelufer wurden schließlich im März 1981 von der Polizei geräumt. Genutzt hat dies der Senatsverwaltung jedoch nichts, da inzwischen eine immer größer werdende Welle von Hausbesetzungen durch die Westberliner Bezirke schwappte – im Juni 1981 wurden bereits insgesamt 165 besetzte Häuser gezählt. Da mittlerweile die Gebäude schneller besetzt wurden, als die Polizei sie räumen konnte, entschloss sich der Senat schließlich zum Einlenken und bot Hausbesetzern Verträge an. Im November 1984 wurde in Westberlin der vorerst letzte Nutzungsvertrag für ein besetztes Haus abgeschlossen.

War dieser Sieg nun das einzige Resultat der sogenannten Schlacht am Fraenkelufer? Ganz sicher nicht. Die Polizei hatte mit ihrem brutalen Vorgehen binnen weniger Tage eine militant staatsfeindliche und antikapitalistische Bewegung ins Leben gerufen. Die Autonomen, die während der gesamten 80er Jahre hindurch die radikale Linke der alten Bundesrepublik dominierten, verfügten zwar nie über gefestigte Strukturen und eine in sich geschlossene Ideologie. Mit der bis 1989 noch existenten sozialistischen Staatengemeinschaft konnten sie ebensowenig etwas anfangen wie mit den diversen trotzkistischen oder maoistischen Splittergruppen. Das Bestreben der meisten ihrer Akteure war schlicht, sich innerhalb der von ihr durchaus zu Recht kritisierten kapitalistischen Gesellschaft Freiräume zu erkämpfen – was in ihren Augen auch das Recht einschloss, gegen als besonders unsinnig und repressiv empfundene Auswüchse des Kapitalismus militant vorzugehen. Autonome traf man folglich auch bei Demonstrationen gegen Atomkraft, gegen Bundeswehr-Standorte, gegen staatlichen Rassismus und auch gegen Neonaziaufmärsche.

Gerade das Diffuse dieser Bewegung machte es dem Staatschutz so schwer, mit ihr fertigzuwerden. Noch am 3. Oktober 1990, also auf dem Höhepunkt des nationalistischen Wiedervereinigungstaumels, marschierten 10.000 autonome Straßenkämpfer unter der Losung »Deutschland halt’s Maul!« von West- nach Ostberlin und lieferten sich auf dem Alexanderplatz eine blutige Straßenschlacht mit dort aufmarschierten Polizeieinheiten. Das war dann aber auch der letzte große Höhepunkt – Ende der 90er Jahre waren von der zuvor starken Bewegung nur noch winzige Reste übriggeblieben.