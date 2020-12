Neues Klima

Christian Ditsch Wer verbietet, hat schon verloren: BDS-Unterstützer 2019

Mit einer bemerkenswerten Stellungnahme haben sich am Donnerstag die Leiter deutscher Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen an die Öffentlichkeit gewandt. Außergewöhnlich ist nicht das Plädoyer der »Initiative GG 5.3 Weltoffenheit« gegen »missbräuchliche Verwendungen des Antisemitismusvorwurfs« und für ein »Klima der Vielstimmigkeit, der kritischen Reflexion und der Anerkennung von Differenz«. Offene Briefe dieser Art hatte es in der Mbembe-Debatte einige gegeben, auch deutlich schärfere.

Neu ist, welch arrivierte Organisationen hier Stellung beziehen, darunter das Goethe-Institut, die Kulturstiftung des Bundes und der Deutsche Bühnenverein. Deren ausgewiesene Staatstreue, welche auch im Namen der Initiative ihren Ausdruck findet, verleiht ihrer Erklärung besondere Schlagkraft. Hier spricht die institutionalisierte linksliberale Kulturszene, also Kreise, auf deren Wohlwollen die Bundesregierung in Flüchtlingspolitik und Pandemiemanagment baut. Dass sich jene in solcher Geschlossenheit gegen die Gegenboykottlogik der BDS-Resolution des Bundestages ausspricht, enthüllt, welchen Spagat die deutsche Politik seit längerem bewerkstelligt. Ostentativ preist sie die Vorzüge ihrer »offenen Gesellschaft« mit ihren »streitbaren Debatten«. Zugleich fährt sie gut damit, Hardliner als Antisemitismusbeauftragte vorzuschicken, um »klare Kante« gegen Judenhass zu demonstrieren, solange das Fundamt der Gesellschaftsordnung nicht angetastet wird, die dessen Ablenkungsfunktion gut gebrauchen kann.

Die neue Initiative mahnt dagegen einen liberalen Grundsatz an: Man muss sich mit BDS argumentativ auseinandersetzen, nicht administrativ. Das sollten sich nicht zuletzt Linke hinter die Ohren schreiben. Denn egal, welche Monster der bürgerliche Staat zu jagen vorgibt – zuerst getroffen werden sie.