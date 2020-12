Das letzte Jahresviertel frommt

Wie Gift an spitzer Dorne.

Sein kalter Wind zum Beispiel kommt

Fast ausnahmslos von vorne.

Andauernd ist er gegen uns!

Von daher ja der Name.

*

Und wir? Wir überlegen uns:

Die Arbeit, die infame,

Sie zwang uns in den Wind hinaus,

Doch auch der Mensch kennt Finten:

Wir drehen um und gehn nach Haus.

Nun kommt der Wind von hinten.