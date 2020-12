Ambitioniertes Programm

imago/ZUMA/Keystone Aus der Westsahara geflüchtete Frauen 1977 in einem Camp in Algerien

Die Bewegung zur Befreiung der Westsahara von der spanischen Kolonialherrschaft und anschließend von der bis heute anhaltenden marokkanischen Besetzung, zu deutsch »Volksfront zur Befreiung von Saguía el Hamra und Río de Oro«, im Original kurz Frente Polisario, wurde 1973 gegründet. Nach 29jähriger Waffenruhe befindet sie sich heute wieder im militärischen Kampf gegen den Maghreb-Staat.

Es lohnt sich ein Blick darauf, was sie außer der nationalen Selbstbestimmung unter Befreiung versteht – auch bezüglich der Stellung von Frauen. Auf ihrem zweiten, vom 25. bis 31. August 1974 im Untergrund abgehaltenen Kongress hat die Frente Polisario ein »nationales Aktionsprogramm« verabschiedet – das erste politische Programm der Organisation. Darin wurden »gleiche politische Rechte für die Frauen« versprochen, womit den sahrauischen Frauen zum ersten Mal ermöglicht werden sollte, jede Aufgabe in der Gesellschaft zu übernehmen. Zu letzterem forderte die Polisario-Zeitung 20. Mai unmittelbar nach der Verabschiedung des Programms auch explizit auf: »Es ist zu einer Notwendigkeit für unseren Kampf geworden, dass auch die sahrauischen Frauen Verantwortung jeder Art tragen.«

Tatsächlich beteiligten sich viele sahrauische Frauen am Aufbau der Befreiungsbewegung, wozu sie Ende 1974 die »Nationale Vereinigung der sahrauischen Frauen« gründeten. Senia Ahmed Merhba war ihre Vorsitzende in den 1980er Jahren und zugleich Mitglied des Politbüros der Frente Polisario. In einem 1989 geführten Interview erinnerte sie an die aktive Rolle der sahrauischen Frauen in der Anfangsphase des Befreiungskampfes: »Die Frauen konnten sich mit dem sahrauischen Befreiungskampf identifizieren, denn sie hatten eine Veränderung ihrer Situation unter der Kolonialherrschaft besonders nötig. (…) Die Frauen standen im Zentrum der Widerstandsarbeit. Sie waren die Botschafterinnen der Befreiungsbewegung, die die Informationen und die propagandistische Arbeit verbreitet haben.«

Später übernahmen sahrauische Frauen die wichtige Aufgabe der Berufsausbildung in den Flüchtlingslagern. Dazu Senia Ahmed Merhba: »Wir legen die Grundsteine für die Zukunft unseres Landes nach der Befreiung. Die wichtigste Aufgabe dabei ist, dass alle Menschen hier in den Flüchtlingslagern eine Ausbildung erhalten zur Vorbereitung der Arbeit in einer befreiten Westsahara. Das ist unsere Verantwortung.« Darüber hinaus arbeiteten sahrauische Frauen »als Lehrerinnen, in der Lagerverwaltung und in der Produktion«. Die Gleichberechtigung der Frauen sieht Senia Ahmed Merhba nicht nur im Einklang mit dem Islam, sondern sogar als dessen Gebot: »Wichtig ist, wie der Islam ausgelegt wird, und dabei gibt es ja viele Interpretationsmöglichkeiten.« Im Koran stehe zum Beispiel, dass alles, was vom Mann verlangt werde, auch von einer Frau verlangt werden soll – ohne Ausnahme. »Daraus leiten wir ein Gebot zur Gleichberechtigung ab.«

Gewalt gegen Frauen sei in der sahrauischen Gesellschaft ein Tabu und ein sofortiger Trennungsgrund: »Und wenn bei uns ein Mann eine Frau schlägt, ist das so ungefähr das Schlimmste, was passieren kann, und wird entsprechend behandelt. Bei einem Besuch in Österreich habe ich in einem Frauenhaus mit Frauen diskutiert, die von ihren Männern misshandelt worden waren und doch immer wieder zu diesen Männern zurückgekehrt sind. So etwas wäre bei uns undenkbar«, war sie sich nach eigenen Worten sicher. »Gewalt eines Mannes gegen eine Frau ist bei uns immer ein Grund für eine sofortige und totale Trennung.«

Damit die selbstbewussten und kämpferischen sahrauischen Frauen eines Tages in der Westsahara einen neuen Staat, die bereits 1976 proklamierte Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS), mitaufbauen können, ist internationaler Druck auf Marokko und seinen Verbündeten Frankreich, das als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats den Prozess für ein Unabhängigkeitsreferendum verhindert und zudem immer wieder andere EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission zu promarokkanischen Positionen nötigt, erforderlich. Will die Europäische Union tatsächlich eine »Wertegemeinschaft« im positiven Sinne sein, muss sie sich hier klar positionieren und kann dem Unrecht in Afrikas letzter Kolonie nicht weiter tatenlos zusehen.