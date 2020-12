Es fehlt an allem

imago images/ZUMA Wire Die fehlende Müllentsorgung ist nur eines der gravierenden Infrastrukturprobleme im Libanon (Beirut, 15.7.2020)

Seit einem Jahr erlebt der Libanon die schlimmste wirtschaftliche Krise seit dem Ende des Bürgerkriegs 1990. Verantwortlich sind unter anderem Sanktionen von EU und USA gegen Syrien und alle, die – wie Beirut – mit der dortigen Regierung kooperieren. Auch die geradezu institutionalisierte Korruption und Vetternwirtschaft ziehen das Land in den Abgrund. Ausländisches Geld, mit dem die politische Führungsschicht bisher weitgehend ungestraft in die eigenen Taschen wirtschaften konnte, bleibt derzeit aus. Mögliche neue Finanzspritzen – nach der Explosion im Hafen von Beirut am 4. August dieses Jahres – werden von EU, UNO und Weltbank mit erheblichen Forderungen verbunden.

Ein Gewittersturm mit Platzregen und Hagel in Beirut bringt es an den Tag: Die Kanalisation der libanesischen Hauptstadt funktioniert nicht. Mit der Explosion im Hafen hat das nichts zu tun, wohl aber mit Geldgier und gewissenlosen Geschäftspraktiken. In Minuten verwandeln sich die Straßen von Beirut in braune Bäche. Gullydeckel werden vom Rückstoß des abfließenden Regenwassers aus der Fassung gesprengt, weil die Kanalisation verstopft ist. Auch am südlichen Ende der Corniche Beirut, der Küstenpromenade des Ramlet Al Beida, dem »Weißen Strand«, sind die Abflussgitter verstopft. Ein Fahrer hat sein Fahrzeug gestoppt und entfernt mit bloßen Händen Gesträuch, Plastiktüten und allerlei Abfall von einem Gitter. Bis zu den Knöcheln steht der Mann in den Wasserfluten, während Autos vorbeischlittern. Weder Polizei noch Beschäftigte der Stadtwerke sind zu sehen, um die Abflüsse auf den Straßen frei zu machen oder zumindest Warnschilder aufzustellen.

Jeder Regenguss über Beirut zeigt zweierlei. Erstens gibt es enorme Infrastrukturprobleme, und zweitens glänzt der Staat durch Abwesenheit. Seit dem Ende des Bürgerkriegs fehlt es im Land an allem: Müllentsorgung, Gesundheitswesen, Strom- und Wasserversorgung sowie Bildung werden staatlich nur halbherzig und vorrangig privat organisiert. Die Libanesen müssen dafür immer teurer bezahlen.

Die hoch aufragenden Wohnblocks am Ramlet Al Beida mit ihren Luxusappartements, deren »freier Blick auf das Mittelmeer« ab 1,2 Millionen US-Dollar zu haben ist, sind unbewohnt. Deren Besitzer, reiche Geschäftsleute aus den Golfstaaten, kommen seit Jahren nicht mehr. Das Land ist ein Eldorado des Neoliberalismus. Der rücksichtslose Bau der Luxustower am Strand wurde von dem damaligen Ministerpräsidenten Rafik Hariri in den 1990er Jahren genehmigt. Die Baumaßnahmen zerstörten die Kanalisation der Stadt und die Abwässer wurden fortan ungeklärt direkt ins Mittelmeer abgeleitet. Heute ist der Weiße Strand mit allem Dreck und jeder Art von Chemikalien, die man sich vorstellen, kann so sehr verseucht, dass Baden lebensgefährlich geworden ist.

2016 errichteten empörte Bürger Barrikaden am Weißen Strand, als bekanntwurde, dass die britische Hotelkette Lancaster dort bauen wollte. Der Gouverneur von Beirut genehmigte den Bau des Hotels, der Protest wurde von der Polizei gestoppt. Ein Abflussrohr für Regenwasser, das just an diesem Platz in das Mittelmeer mündete, wurde vom Bauherrn kurzerhand versiegelt und mit Beton verschlossen. Neue Proteste der Bevölkerung verhallten. Ein Gesetz aus dem Jahr 1925 legt fest, dass die Strände des Landes nicht gekauft werden können. Für die politische und wirtschaftliche Führungsschicht im Land ist das Schnee von gestern. Heute steht das Hotel Lancaster Eden Bay und wird von privaten Sicherheitskräften abgeschirmt.

Die führenden Familien verdienen an allen Bau- und Infrastrukturmaßnahmen mit. Sie heißen etwa Hariri, Aoun, Dschumblat, Berri, Siniora – funktioniert etwas nicht in ihrem Sinne, blockieren sie das Projekt: Gelder werden nicht freigegeben, Aufträge nicht erteilt, Beamte wahlweise ausgewechselt oder »besonders gut bezahlt«. Wollen sie etwas durchsetzen, nutzen sie ihren Einfluss dafür. Die Konkurrenz unter den Familien, die in der Politik verschiedene Religionsgruppen vertreten, verschärft die religiöse Spaltung im Land. Zudem sind sie mit verschiedenen Machtzentren im Ausland verbunden. Über die organisieren sie Investitionen und vergeben Aufträge an ausländische Firmen. So werden Modernisierung von Infrastruktur und Regierungsführung auch zu einer Frage ausländischer politischer Einflussnahme.

Um den Handlungsspielraum von Regierung und Parlament aufrechtzuerhalten, bediente sich die staatliche Zentralbank jahrelang der Gelder, die Auslandslibanesen an ihre Familie oder auf eigene Konten im Libanon überwiesen. Im Herbst 2019 kam der Kollaps, Ministerpräsident Saad Hariri trat zurück.

Im März 2020 zahlte der Staat erstmals ausländische Schulden nicht zurück. China bot an, mit Hilfe staatlicher Firmen in die Erneuerung der Stromversorgung und in das Transportnetz zu investieren. Der damalige Premier Hassan Diab zeigte sich vorsichtig optimistisch. Doch die führenden Familien, die traditionell mit Europa und den USA und damit auch mit den arabischen Golfstaaten kooperieren, drängten Diab, Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds aufzunehmen. Der chinesische Vorschlag landete in der Schublade.