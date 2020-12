Rassistische Berichterstattung angeprangert

Fabian Sommer/dpa Spiegel TV stigmatisierte Menschen arabischer Herkunft und Roma in Berichten über »Clankriminalität«

Seit 2018 verleihen die »Neuen deutschen Medienmacher*innen« (NDM) den Negativpreis »Goldene Kartoffel« für besonders schlechte Berichterstattung. Der Preis kritisiert verzerrte Bilder vom Zusammenleben im Einwanderungsland Deutschland. Auch Sendungen und Formate, die Probleme und Konflikte »grob überzeichnen, Vorurteile verfestigen und gegen journalistische Standards verstoßen«, werden kritisiert.

Dieses Jahr geht die »Goldene Kartoffel« stellvertretend an Spiegel TV für die Berichterstattung über Clankriminalität. Wie die Jury am Mittwoch mitteilte, sei das gezeichnete Bild »verzerrt, stigmatisierend und rassistisch«. Weiter heißt es: »Der fast ausschließliche Fokus auf ›Clans‹ erweckt den Anschein, mafiöse Vereinigungen in Deutschland seien vornehmlich arabische Familien oder Rom*nja. Das BKA ordnet aber nur etwa acht Prozent der Verfahren zur organisierten Kriminalität der sogenannten ›Clankriminalität‹ zu.« Andere Formen der organisierten Kriminalität würden in den Medien jedoch deutlich seltener thematisiert. Folge man der Berichterstattung von Spiegel TV, versinke Deutschland in Kriminalität, beherrschten »Clans«, ganze Städte und ein schwacher Staat sei dieser Entwicklung hilflos ausgeliefert. »Mit der Realität hat das nichts zu tun«, so die Jury.

Menschen arabischer Herkunft oder Roma sähen sich einem Generalverdacht ausgesetzt – insbesondere, wenn sie einen einschlägigen Namen trügen, erklärten die NDM weiter. »Die Innenminister einiger Länder überbieten sich gegenseitig mit aufwendigen Razzien gegen angebliche ›Clankriminalität‹.« Damit würden auch unbescholtene Bürger, Gastronomen und ganze Stadtviertel als gefährlich stigmatisiert. »Selbst nach dem rechtsextremen Attentat von Hanau, bei dem Shisha-Bars zu Anschlagsorten wurden und zahlreiche Menschen starben, blieb eine Debatte über die rassistische Markierung dieser Orte aus.«

Die Dauerpräsenz krimineller Clans in den Medien habe nicht zur Aufklärung und Abschreckung beigetragen, sondern im Gegenteil zu deren Glorifizierung. »Arabische Clans« seien zu einem Popphänomen geworden. Journalisten sollten sich selbstkritisch fragen, welchen Anteil sie an dieser Entwicklung haben, so die NDM.

Weitere Nominierte in dieser Kategorie sind Bild, RTL, N-TV, RBB, ZDF, NZZ, Der Tagesspiegel, Berliner Zeitung und Welt. Die Jury stellt weiterhin fest, dass es wichtig sei, über organisierte Kriminalität zu berichten, aber »sachlich, kritisch und faktenreich«. Der Preis wurde vom ehrenamtlichen Vorstand der NDM aus einer Shisha-Bar heraus verliehen. (jW)