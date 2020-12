Nachschlag: Baum nicht gleich Baum

Eco Media/ZDF Wächst schnell und verspricht satte steuerfreie Gewinne: Die Sitka-Fichte wird in Irland auf immer mehr Baumplantagen angebaut

Irland steht für satte grüne Weiden. Die Realität sah bislang auch so aus. In der einst waldreichsten Region Europas blieb nach Besiedelung und Kahlschlag gerade ein Prozent der Forsten übrig. Zuwenig für einen substantiellen Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen. Die Wirtschaft will Dublin nicht damit »belasten«, die Produktion auf einen ökoverträglichen (wichtiger: EU-Strafzahlungen verhindernden) Stand zu trimmen. Statt dessen soll die aus Nordamerika eingeführte Sitka-Fichte angepflanzt werden – und zwar in industriellem Maßstab. Wie die Arte-Sendung »Re: Aufforsten für das Klima?« zeigt, führt das u. a. in der Grafschaft Leitrim zu extremen Verwerfungen. »Teile und herrsche« in Reinform. Die Besitzenden der Weideflächen sind zu prekär aufgestellt, um Angebote (ausländischer) Investoren abzulehnen – die kommen in immer größeren Scharen, um sich steuerfreie Gewinne zu sichern. Ausgegrenzt bleiben jene, die für ökologisch sinnvolle Aufforstung mit Hilfe heimischer Mischwälder kämpfen. (si)