Vogelfrei im Traumberuf

Michael Kappeler/dpa »Das Theater war einfach weg« – Künstlerinnen bei einer Aktion für Coronahilfen am 1. Dezember vor dem Bundesfinanzministerium in Berlin

Wer länger als ein Jahr auf Bühnen gestanden hat, kennt diese Träume: Man muss zum Auftritt, weiß aber nicht, welches Stück gespielt wird; oder man hat den Text vergessen, und falls sich das Textbuch findet, ist es unleserlich. Als meine Tochter klein war, träumte ich, dass mir auf dem Weg zum Theater einfällt: Ich kann ja gar nicht auf die Bühne, ich kann ja das Kind nicht allein lassen!

Viele Jahre (und Abhärtungsgrade) später vergaß ich im Traum zwar hin und wieder noch den Text, verließ mich aber voller Zuversicht auf meine Improvisationsgabe. Doch vor kurzem ging ich im Traum zum Theater …, und da stand keines mehr. Das Theater war einfach weg.

Anspruch auf Arbeitslosengeld können die wenigsten Kulturprofis erwerben. Die Künstlersozialkasse nimmt längst nicht alle Künstlerinnen auf. Solange der Vorhang durch staatliche Verordnung geschlossen bleibt, muss die Krankenversicherung von denen, die außen vor bleiben, privat berappt werden. Etwaige Rücklagen, dringend benötigt für berufstypische Auftragslücken, zur Altersvorsorge oder zur Aufstockung unzulänglicher Renten, werden jetzt fürs Überleben (auf-)gebraucht. Bisherige Coronastaats- und -länderhilfen kamen spät oder gar nicht, wurden zurückgefordert, waren lächerlich gering oder erwiesen sich als Papiertiger. Viele Aushilfstätigkeiten sind in Folge der Maßnahmen gegen die Pandemie nicht mehr erlaubt oder möglich …, und nicht jede hat eine reiche Tante.

Gäbe es die frühere Arbeitslosenhilfe noch – die Alhi, einst auch gedacht für die genannten Berufsgruppen –, wäre das Desaster wohl zumindest bei den »Kreativen« nicht halb so groß: Leistung, Schonvermögen und Hinzuverdienstgrenzen waren bei der Alhi höher, die bürokratischen Hürden niedriger, außerdem wurden Rentenbeiträge gezahlt. Lebens- und Berufskrisen konnten so einigermaßen überbrückt, Altersarmut konnte begrenzt werden. Doch die Alhi wurde Ende 2003 im Zuge der Einführung von Hartz IV abgeschafft, und so bleibt den meisten Hofnarren und Gauklerinnen in der Coronakrise nur das »vereinfachte Hartz- IV-­­ALG- II-Grundsicherungssozialpaket«.

Wer darauf angewiesen ist, gerät in die Mühle der Bürokratie. Auch der »vereinfachte Antrag« für Soloselbständige ist nicht gar so einfach, sondern umfasst mit Anhängen leicht 50 Seiten. Beim Ausfüllen packt da viele Wut und Verzweiflung; und so finden die meisten Kulturschaffenden auch das extra für sie geschaffene »Sozialpaket«, gewissermaßen das Hartz IV für »Edelhartzer«, unzumutbar. Nur für sich selbst? Oder auch für alle anderen? Wer sind die überhaupt?

Auf ALG II angewiesen waren auch bisher keineswegs nur »Langzeitarbeitslose«, sondern die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Biographien und Berufen: Niedriglöhner, Aufstocker und Ergänzerinnen, Jugendliche am Beginn des Erwerbslebens, nach langem Arbeitsleben kurz vor der Rente Aussortierte, pflegende Angehörige (meist Frauen), Lehrkräfte ohne Festanstellung, physisch oder psychisch Erkrankte und Behinderte, viele alleinerziehende Mütter (und einige solcher Väter) … Seit März 2020 kommen immer mehr Kreative und Kulturprofis dazu – auch hier vor allem Frauen! –, die nun vom äußerst mageren Regelsatz leben müssen (monatlich 432 Euro, 14 Euro mehr ab 2021). Und sie zittern: Müssen auch wir davon demnächst noch einen Teil der Miete zahlen, wenn die angeblich zu hoch, eine günstigere Wohnung aber nicht zu finden ist?

Wie geht es den Ärmsten im Coronajahr 2020? Jobcenter, Tafeln und Sozialkaufhäuser zeitweise geschlossen, Lebensmittelpreise und Stromverbrauch gestiegen, Minijobs und Aushilfstätigkeiten verboten, Kita- und Schulmittagessen gestrichen – alles anders, schwieriger, teurer. Wo die Betreuung fürs Kind finden, wenn Kita oder Schule geschlossen sind, woher den Platz fürs Homeschooling nehmen in der engen Wohnung und woher das Geld für den Homeschooling-Computer? Es reicht ja kaum für die Alltagsmasken.

Milliarden Euro an Nothilfen wurden in diesem Jahr verteilt und großzügig Rettungspakete geschnürt. ALG-II-Beziehende und Kulturprofis gingen dabei oft leer aus. Die berüchtigten Hartz-IV-Sanktionen wurden nur kurz im Frühjahr ausgesetzt, weil die Jobcenter geschlossen blieben. Längst wird wieder strafgekürzt. Und auch bei einer »nur noch« 30prozentigen Kürzung bleiben nach Abzug der Fixkosten oft nicht mehr als ein bis drei Euro pro Tag. Diese Strafe trifft nicht alle ALG- II-­Beziehenden, aber alle leben in Angst davor. Hartz IV ist immer noch »Heart’s Fear«. Und für immer mehr Menschen, nicht nur aus der Kulturbranche, steht nur noch Armut auf dem Spielplan.