Am Ende Gulasch

Silas Stein/dpa Noch guckt es niedlich: Lebendes Nutria-Exemplar

Hey, mal wieder eine Tiermeldung! Und ausnahmsweise eine, die nicht von einem vom Verschwinden bedrohten Preisträger der Kategorie »bedauernswertes Tier des Jahres« handelt. Traurig gucken würde aber zweifellos auch das Nutria, würde es regelmäßig dpa-Meldungen aus der Rubrik »Vermischtes« lesen. So wie wir. In der von Montag stand, dass Jäger in Deutschland zwischen April 2019 und April 2020 88.000 der überaus niedlichen Wildtiere erlegt hätten. Die Hälfte davon allein in Niedersachsen. Klingt nach einer Menge Fell, vor allem für Ohren des Herumballerns bzw. Fallenstellens unverdächtiger Laien.

Nutrias (lat. Myocastor coypus) sehen Bibern zwar sehr ähnlich, sind aber keine. Sie kommen ursprünglich aus dem subtropischen Südamerika, wurden seit den 1920er Jahren in deutschen Pelztierfarmen en masse getötet, ein paar pfiffige Exemplare konnten irgendwann in die Freiheit entkommen, andere wurden ausgesetzt, seither tummelt sich das auch Sumpfbiber oder Biberratte genannte Tier in Deutschland. Für Naturschützer sind sie aus der heimischen Fauna nicht mehr wegzudenken. Die Art gilt als etabliert, aber eben auch als invasiv.

Anders als Biber haben die kastanienbraunen Nutrias keinen flachen, sondern einen runden Schwanz, ferner runde Öhrchen und lange weiße Barthaare. Sie können zehn Jahre alt werden – und sich bis zu dreimal im Jahr vermehren. Offensichtlich fühlen sie sich in Deutschland, nicht zuletzt der milden Winter wegen, pudelwohl, vor allem im Wasser in Uferbereichen. Wo sie sich schicke Höhlen bauen, die aber dummerweise Deiche und Uferbefestigungen gefährden, so zumindest der Jagdverband, zudem fräßen sie auch geschützte Pflanzen etwa aus Röhricht-Biotopen.

Womit wir wieder bei der Jagd wären. Für die ist, vereinfacht gesagt, vielerorts eine Ausnahmegenehmigung nötig, da die Tiere nicht dem Jagdrecht unterliegen. Naturschützer halten eine Bejagung freilich nur für sinnvoll, wenn sie zum Schutz anderer Arten notwendig erscheint, heißt es etwa beim Nabu in Nordrhein-Westfalen. Klingt ein bisschen schwammig. Unklar ist laut Angaben des Naturschutzbundes auch die sogenannte Bestandsgröße der Nutrias. Der Jagdverband ist sich indes sicher, dass sich die Zahl der nachgewiesenen Tiere in den Revieren zwischen 2005 und 2016 verdoppelt habe. Und empfiehlt – das Jagen von Lebewesen, die sich nicht wehren können, macht bekanntlich hungrig – aus Nutrias schmackhafte Wildgerichte zu bereiten. Guten Appetit.