»Wir versuchen, Abstand zu halten«

Andreas Arnold/dpa Mit durchlässigen Masken und Kerzen für die »Freiheit«: Demonstration der »Querdenker« in Frankfurt am Main (19.11.2020)

Der AfD-Bundesparteitag in Kalkar Ende November hat einmal mehr gezeigt, wie gespalten die Partei ist: in einen konservativ-neoliberalen Flügel um Jörg Meuthen und einen völkisch-nationalistischen um Björn Höcke. Zerlegt die Partei sich selbst?

Nein. Beide Spektren streiten sich zwar öffentlichkeitswirksam. Sie wissen aber, dass sie sich gegenseitig brauchen. In Wahlumfragen ist die Partei auf bis zu acht Prozent abgesackt. Bei den zerstrittenen Flügeln stellt sich die Lage unterschiedlich dar: Meuthen konnte seine marktliberalen Leute für den Parteivorstand durchboxen. Das völkische Lager erhofft sich nun von der »Querdenker-Welle« neue Dynamik. Aus diesen Reihen hört man, wir lebten angeblich in einer Diktatur, sowie absurde Vergleiche mit 1933 und zugleich antisemitische Sprüche.

Ihr Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« demonstrierte gegen den Parteitag in Kalkar. Ist aus Ihrer Sicht der marktradikale Flügel weniger gefährlich?

Wir haben auch gegen Meuthen mobilisiert, als er im April 2019 in der Fachhochschule in Frankfurt am Main auftreten wollte. Er hat die inhaltliche und rhetorische Radikalisierung der AfD ermöglicht bzw. selbst betrieben und sich dabei nie glaubwürdig von rechtsextremen Positionen distanziert. Das wirtschaftsliberale Programm ist vorrangig dazu da, sich bei der CDU und der FDP Freunde zu machen.

Der neoliberale Teil der AfD stört sich daran, dass der Verfassungsschutz die Partei im Visier hat. Könnte das am Ende sogar hilfreich sein, um eine weitere Radikalisierung aufzuhalten?

Sicher kann es konventionelle Wähler abschrecken, wenn der Verfassungsschutz die AfD beobachtet. Einige wählen dann vielleicht doch lieber eine andere Partei. Grundsätzlich wird das die AfD aber kaum ausbremsen. Krisen sind die Basis für das Erstarken von Faschismus.

Die »Querdenken«-Bewegung rekrutiert sich aus esoterischen Kreisen bis hin zum Neonazimilieu. Wie sollte man diesen Leuten begegnen?

Es ist sehr schwer, die »Querdenker« mit rationalen Argumenten zu überzeugen. Wir versuchen, Abstand zu halten – und zwar nicht nur deshalb, weil sie unsere Gesundheit aufgrund der Maskenverweigerung gefährden. Sie haben keine Hemmungen, mit Nazis zu marschieren.

Wie gehen Sie strategisch vor?

Gemeinsam mit anderen sozialen Bewegungen müssen wir die Linken stark machen. Immer mehr Menschen wird bewusst, dass verschiedene Konflikte zusammengehören. Kürzlich habe ich bei einer Demo mit 300 Schülerinnen und Schülern in Frankfurt am Main unsere Sticker verteilt. Die formulieren eine kluge Kritik an den Coronamaßnahmen, fordern geteilte Klassen und einen anderen Unterrichtsstil – und wenden sich gleichzeitig gegen Rassismus. 200 Krankenschwestern an der Uniklinik hefteten sich bei ihren Protesten unsere Sticker gut sichtbar an ihre Jacken. Und es gibt noch viele weitere Beispiele, von »Black Lives Matter« bis »Fridays for Future«.

Für diesen Samstag mobilisieren die »Querdenker« bundesweit nach Frankfurt am Main. Was steht der Stadt bevor?

Wir befürchten, dass die rechte Szene wie zuvor in Berlin oder in Leipzig Reichsflaggen, Hakenkreuz-Tattoos und andere Nazisymbole präsentieren wird. »Aufstehen gegen Rassismus Rhein-Main« wird eine symbolische Kette zum Erhalt der Demokratie aufstellen. Unser Motto lautet: »Stoppt die Superspreader von Gewalt, Antisemitismus und rechter Hetze«. Ein breites Bündnis mit vielen Organisationen wird sich entgegenstellen. Die »Querdenker« scheinen unseren Widerstand bereits zu registrieren und mobilisieren mittlerweile verhaltener nach Frankfurt. Allerdings wollen sie an diesem Tag auch in Dresden demonstrieren.