Rotlicht: Geopolitik

Azlim Mansor/BERNAMA/dpa Weltweit im Einsatz. Flugzeugträger sind eines der wichtigsten Mittel geostrategischer Planspiele

Sie sei die »Lehre von der Erdgebundenheit der politischen Vorgänge«: So hat Karl Haushofer, Absolvent der Bayerischen Kriegsakademie, Geograph und eine Zeitlang akademischer Lehrer von Rudolf Heß, im Jahr 1928 den Begriff »Geopolitik« definiert. Haushofer war – in der Nachfolge des 1904 verstorbenen Leipziger Geographen Friedrich Ratzel, eines Mitgründers des Alldeutschen Verbands – bemüht, das Expansionsstreben des deutschen Reichs unter Rückgriff auf die Geographie, auf den »Raum« zu rechtfertigen; dazu gab er ab 1924 die bis 1944 erscheinende Zeitschrift für Geopolitik heraus und publizierte Schriften wie »Raumüberwindende Mächte« (1934) oder »Wehr-Geopolitik« (1941). Dem Blut-und-Boden-Wahn der Nazis entsprach der Gedanke, es gebe in der Beschaffenheit der Erde, der Kontinente Aspekte, aus denen man mehr oder weniger zwingend politische Vorgehensweisen ableiten könne. Deutschlands immer wieder beschworener »Drang nach Osten« ist ein Beispiel dafür.

Systematische Überlegungen, ob bzw. inwieweit bei der Planung imperialistischer Expansion naturräumliche Gegebenheiten zu berücksichtigen seien, gab es auch außerhalb Deutschlands, vor allem in Großbritannien und den USA. Ein Beispiel bot der britische Geograph Halford Mackinder, der 1904 ein geopolitisches Konzept vorstellte, das später als »Heartland«-Theorie bekannt wurde. Es gebe im Herzen Asiens ein riesiges Gebiet, zu dem Seemächte wie Großbritannien mit ihren Flotten nicht vorstoßen könnten und das deshalb für eine potentielle Weltmacht eine sichere Expansionsbasis sei, urteilte Mackinder; gelinge es einer Macht, die Kontrolle über das Heartland mit der Kontrolle über Mitteleuropa zu verbinden – der britische Geograph hatte einen etwaigen deutsch-russischen Block vor Augen –, dann sei »ein Weltimperium in Sicht«, warnte er. Was auch immer man von der theoretischen Qualität derartiger Erwägungen halten mag: Die Furcht vor deutsch-russischen Bündnissen prägt die US-Geopolitik bis heute. In der bekanntesten Schrift des US-Strategen Zbigniew Brzezinski etwa, »The Grand Chessboard«, taucht sie als Warnung vor einem geeinten »Eurasien« wieder auf.

Geopolitik – das Bestreben, aus geographischen Bedingungen notwendig eine bestimmte Politik abzuleiten – ist das eine; etwas anderes ist es, bei der Entwicklung konkreter außen-, vielleicht gar weltpolitischer Strategien auf geographische Besonderheiten Rücksicht zu nehmen. Für einen Staat etwa, der einen Machtkampf gegen China führt und entsprechende Konzepte erarbeiten lässt, bietet sich an, die Straße von Malakka in den Blick zu nehmen, über die ein Großteil des chinesischen Außenhandels abgewickelt wird: Die Meerenge, die man unter Umständen sperren, in der man also chinesische Ein- wie auch Ausfuhren unterbinden kann, gewinnt dann geostrategische Bedeutung. Die kann sich aus verschiedensten Eigenschaften ergeben: aus militärischer Nützlichkeit eines bestimmten Ortes, aus aktuell wichtigen Rohstoffvorkommen, aus der Eignung eines Platzes als Handelsstützpunkt und allerlei mehr.

Freilich ist geostrategische Bedeutung nichts Naturgegebenes: Erdölvorkommen verlieren diese, wenn Fahrzeuge dereinst mit Batterien oder mit Wasserstoff betrieben werden; Zentralasien ist, seit es moderne Luftwaffen und Raketenstreitkräfte gibt, beileibe nicht mehr die sichere Expansionsbasis, als die Mackinder es vor mehr als hundert Jahren identifizierte. Dass im sprachlichen Alltag der Begriff »geostrategisch« heute nicht selten durch »geopolitisch« ersetzt wird, ist insofern ein wenig bedauerlich: »Geopolitisch« legt Überzeitliches nahe, wo es im politischen Geschehen doch meist um konkrete, veränderbare außenpolitische Strategien geht.