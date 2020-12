Revolte im Anflug

WEREK/imago Und sie düsten im Sauseschritt … Die Entstehung der Studentenbewegung, die Ende der 60er an Fahrt aufnahm, zeichnete sich seit 1957 ab (Friedensdemo in München, 15.3.1968)

Die Entstehung einer außerparlamentarischen Opposition in Deutschland zeichnete sich politisch mit dem Ausgang der Bundestagswahl im September 1957 ab. Für die Sozialdemokratie in Deutschland war diese Wahl eine Zäsur. Konnte die erste Wahlniederlage 1949 noch als ein »Betriebsunfall« angesehen, und die von 1953 »als reparabel weggesteckt« werden, so bedeutete das Erringen einer absoluten Mehrheit für die CDU/CSU nun, dass »irgend etwas in den Analysen und Strategien der Partei nicht stimmte«.¹ Arno Klönne dazu in seiner Geschichtsschreibung der deutschen Arbeiterbewegung: »Immer auf den Wahlsieg bei nächster Gelegenheit hoffend, hielt die Partei programmatisch und auf der Ebene der politischen Gesamtrepräsentation an ihrer ›linken‹ Linie fest und praktizierte eine Grundsatzopposition, dies im Wirtschaftsrat wie später im Bundestag.«²

Doch begann nun, nach 1957, ein radikaler Kurswechsel, der den Grund- und Gründungskonsens der SPD als Hort des Antimilitarismus, der Kapitalismuskritik und des Willens zur »Wiedervereinigung« beiseite fegte und den Weg der Sozialdemokratischen Partei von einer Organisation der Arbeiterbewegung hin zu einer Volkspartei der bürgerlichen Mitte mit sozialen Einsprengseln markierte. In Etappen: Auf dem Godesberger Parteitag, im Oktober 1959, wurde ein neues Programm beschlossen, dass die letzten Reste marxistischer Begrifflichkeit aus dem Vokabular tilgte und die SPD fortan als »Partei der Freiheit des Geistes« proklamierte, die den »demokratischen Sozialismus« tief verwurzelt sehe in »christlicher Ethik, im Humanismus und in der klassischen Philosophie«.³

Im Juni 1960 wurde das ehemalige Herzstück sozialdemokratischer Politik in den Jahren des Kalten Krieges geopfert – die »Wiedervereinigung« als oberstes Ziel bundesdeutscher Außenpolitik (unter den Prämissen Entmilitarisierung und Neutralität). Herbert Wehners Deutschlandplan wurde ad acta gelegt, der Status quo der Adenauerrepublik (und dies bedeutete Westanbindung und Wiederbewaffnung) damit akzeptiert. Nur einen Monat später beschloss der Parteivorstand den Abbruch der Beziehungen zum Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), bis dahin intellektuelle Nachwuchsorganisation und Thinktank der Partei, sowie die Einstellung der finanziellen Förderung des Studentenbunds wegen dessen DDR-Kontakten und Verstößen gegen den neuen bürgerlichen Basiskonsens.⁴ Ab November 1961 galt dann gar ein Unvereinbarkeitsbeschluss – es war nicht länger möglich, Mitglied des SDS und der SPD zugleich zu sein.

Politische Leerstelle

Die SPD-Führung mutmaßte, den bürgerlichen Wählern gegenüber an Glaubwürdigkeit gewonnen zu haben, und hatte zugleich den (scheinbar) geringen Preis des Ausschlusses einiger studentischer Kleingruppen gezahlt, an deren Loyalität sie ohnedies stark zweifelte. Der SDS aber entwickelte sich zunächst ohne und schließlich gegen die Sozialdemokratie zum machtvollen Sammelbecken einer linken Opposition, welche die Partei bewusst nicht mehr vertreten wollte. Die Sozialdemokratie hatte sich ab diesem Zeitpunkt definitiv davon verabschiedet, eine führende ideologische Position auf der Linken zu rekonstruieren, sie ließ eine Lücke entstehen.⁵ Sebastian Scheerer schrieb treffend dazu: »Damit war das politisch-parlamentarische Spektrum um 1960 herum halbiert. Die Linke hatte sich selbst amputiert. Dort, wo in anderen westeuropäischen Demokratien der Platz der Sozialisten und der Kommunisten war, war plötzlich nur noch Leere.«⁶ Ein deutscher Sonderweg, einmal mehr. So sah es auch Arno Klönne, er konstatierte 1981 rückblickend (und sicher bis auf weiteres gültig): »Die SPD bietet seitdem nicht mehr den selbstverständlichen Raum für Diskussionen, Konzepte und Hoffnungen in der historischen Folge der Arbeiterbewegung, wie sie dies seit ihrer Entstehung bis in die 50er Jahre hinein getan hatte; wenn es zu Erschütterungen des wirtschaftlichen Systems der Bundesrepublik und zu neuen sozialen Bewegungen in der Arbeitnehmerschaft kommt, so wird die SPD (...) nicht mehr (…) auf selbstverständliche Weise als politisch-organisatorischer Bezugspunkt solcher Bewegungen verstanden werden«.⁷

Die Folgen dieser Verschiebung im politischen Koordinatensystem der jungen Bundesrepublik begannen schon wenige Jahre später deutlich zutage zu treten (und beschäftigen die Republik – in ihren langfristigen Auswirkungen – tatsächlich bis heute).⁸ Durch die Etablierung eines hegemonialen Blocks, spätestens aber mit der Verwirklichung des politischen Projekts, auf das die SPD seit 1959 hinarbeitete – der Entstehung der Großen Koalition unter Kanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU) und Vizekanzler Willy Brandt (SPD) 1966 – wurde jedenfalls der Großteil der gesellschaftlichen Kräfte in der Bundesrepublik integriert, letztlich »um den Preis der Ausgrenzung einer untereinander vernetzten Vielzahl kleiner und kleinster Gruppen, die außerhalb parlamentarischer Repräsentation und Legitimität ihre Politik der prinzipiellen Opposition fortsetzten oder radikalisierten«.⁹ Oder radikalisierten …

Transformation von Lebenswelten

Das Potential zum emanzipatorischen Ausbruch der Jugend- und Protestbewegung, gerade die Studierenden bildeten dort aufgrund ihrer besonders privilegierten Situation, »aufgewachsen in einer Phase kontinuierlich rapiden wirtschaftlichen Wachstums, umworben als künftige Garanten wissenschaftlich-technischen Fortschritts und häufiger als frühere Studentengenerationen nichtrepressiven Elternhäusern entstammend«¹⁰, den machtvollsten Antrieb, entstand inmitten einer repressiven hegemonialen politischen Kultur in der frühen Bundesrepublik. Doch der rapide Prozess sozialer Umwälzungen war bereits seit den frühen 1960ern in vollem Gange und betraf nicht nur die »Bewohner der Hochschulen«.

Gerd Koenen hat die ungeheure Rasanz der technischen, sozialen und kulturellen Entwicklung der damaligen Zeit sicher auf den Punkt gebracht: »Dem Gefühl einer sich unaufhaltsam verändernden Lebenswelt konnte sich jetzt niemand mehr entziehen. Eine ganze Reihe kulturgeschichtlicher Einschnitte fallen in diese Jahre: der Beginn der bemannten Raumfahrt 1961, die Einführung der ›Pille‹, der Anbruch des Fernsehzeitalters, die allgemeine Automobilisierung oder die Anfänge des modernen Massentourismus – Phänomene, die die Physiognomie der Gesellschaften grundstürzend verändern mussten. (...) Dass dieser Prozess sozialer Umwälzungen sich überwiegend unter der Ägide konservativer Regierungen vollzog, die politischen Autoritarismus mit einem ›wilden‹ Wirtschaftsliberalismus kombinierten, gehörte zur eigentümlichen Dialektik der Zeit. Das Gespann Adenauer/Erhard war dafür prototypisch und bildete, wie die Bundesrepublik insgesamt, ein stabiles Gravitationszentrum dieser Entwicklungen im zusammenwachsenden Europa. In der ebenso traditionslosen wie historisch belasteten Bonner Republik war nur besonders markant zu beobachten, was auch in anderen Ländern der Fall war: nämlich eine starke Diskrepanz zwischen den tatsächlichen sozialökonomischen Prozessen und ihren subjektiven Ausdrucks- und Bewusstseinsformen. In den deutschen ›Heimatfilmen‹ der fünfziger Jahre, in Schulbüchern oder Festtagsreden konservativer Ideologen (...) wurde eine vormoderne Idylle kinderreicher Familien und traditionsverbundener Menschen als ungebrochenes Ideal beschworen, während Konsumgeist der Zeit und Zügellosigkeit der Jugend heftig angeprangert wurden. (...) Es war der nostalgische Wunsch, nach den Verwüstungen und gestohlenen Jahren des Krieges möglichst viel von der zu Bruch gegangenen alten Lebenswelt wiederherzustellen – wenigstens im Privaten oder in der Phantasie.«¹¹

Wie wenig diese Wünsche und Projektionen, diese Deckideologie und die dazugehörige politische Propaganda vom »christlichen Abendland«, noch zu einer Zeit passten, in der das Bruttosozialprodukt sich verdoppelte, das sozialökonomische Entwicklungstempo sich gar vervierfachte¹², Konsumwelten in Supermärkten und TV entstanden, die kommerzielle Amerikanisierung jugendlicher Erfahrungswelten längst nicht mehr eine sich abzeichnende Entwicklung, sondern greifbare Realität war, dies lässt auch heute noch staunen.¹³

Diese tatsächlich in sich zerrissene, absolut anachronistische Lebenssituation der Westdeutschen, zwischen offiziellen Heimatfeiern und Traditionsbekundungen oder gesetzlichen Regelungen wie dem »Kuppeleiparagraphen« (Strafgesetzbuch, Paragraphen 180/181), der es unverheirateten Personen verschiedenen Geschlechts verbot, zum Beispiel in einem Hotelzimmer gemeinsam zu übernachten und der den Hotelwirt bei Zuwiderhandlung bis zu fünf Jahre ins Gefängnis bringen konnte, einerseits und dem Erleben einer offenen westlichen Konsumkultur und eines liberalen amerikanischen »Anything goes«-Gedankens andererseits – sie war definitiv ein Antrieb der (vor allem) studentischen Revolte gegen die hegemoniale politische Kultur. »Die Bewegung lag im Zug der Zeit, und sie stürzte Autoritäten, die schon wankten«.¹⁴

Bruch mit den Eltern

Die elterliche Autorität besaß für große Teile der Jugend- und Protestbewegung ohnedies kaum die Legitimität, moralisch-ethische Richtlinien vorzugeben oder über Lebensstil und -praxis der jungen Generation zu urteilen. Spätestens mit Beginn der Frankfurter Auschwitzprozesse 1963, in denen erstmals der Masse der Deutschen die Verbrechen in den Vernichtungs- und Konzentrationslagern medial vermittelt detailliert vor Augen geführt wurden, zerbrachen Familiengemeinschaften an der zuvor beschwiegenen Familiengeschichte der Jahre 1933 bis 45. Die Frage, wer die eigenen Eltern in dieser Zeit waren, welche Rolle(n) sie damals spielten und wie sie sich zu dem, was da vor sich ging verhielten, konnten und wollten viele Eltern nicht beantworten. Der Kulturtheoretiker Klaus Theweleit hat diese weitere Zerrissenheit der Gesellschaft, diese Schranke zwischen Alt und Jung so anschaulich wie überspitzt im »Buch der Könige« beschrieben: »Totensonntag war langweilig. Die Kneipen noch zu, die Flipperhallen geschlossen (...) – ich traf mich mit Klaus Urban in der Stadt. Wir wollten es lustig haben auf der Straße. (...) die Toten (...) Da waren sie – überall. Wir lachten uns krumm. Totensonntag ist ihr Ausgehtag. Sie dürfen in die Stadt, einmal im Jahr, Blumensträuße in den Händen (...). Wir sortierten: Toter? Nicht-Toter? Bläulichrote Novemberfaces kuckten indigniert. Wir lachten. Ein Gespenst am andern … Leiche, wieder Leiche … nur Leichen unterwegs heute: ›Guten Tag. – Ausgang heute?‹ Böse Blicke. Nur wir, die Auserwählten. Die einzig Lebenden auf der Straße. Schöner Sonntag. Manche zogen den Hut auf unsere Anrede. Reflexbeweis: Toter. Undankbar, diese Leute. Feiert man so? (...) Wir lachten wieder, es war uns ernst. Hass und Verachtung: Wir wussten ja, das waren alles Killer gewesen bei den Nazis. Jetzt tarnten sie sich als Leichen und pilgerten zu den Friedhöfen. Wie sie um ihre Ecken schlurften, das Gemüt voll träger Bosheit oder leer gefegt – gelegentlich flimmerte das Tückische auf in ihren Augen und die Hintermuskulatur straffte sich, wenn sie dich im Geist ermordeten. ›In welcher Schlächterei war der?‹ KZ? Gestapokeller? Psychiatrie? Einfacher Bulle? Euthanasist? Hauswart? Sterilisator? Zugführer in Russland? Stationsvorsteher, der von nichts wusste, wenn die Transporte durchkamen? Oder bloß geiler Nichttäter? Bloß! Und sie kuckten äußerst bestätigend zurück für den Bruchteil einer Sekunde (...)«.¹⁵

Ein radikaler Bruch mit der Generation der Eltern, Teil eines weiteren deutschen Sonderwegs im übrigen. Im internationalen Vergleich der Bewegungen um 1968 gab es dies nur in der jungen Bundesrepublik, diesen »antiautoritären Furor gegen die Väter«, gepaart mit einem »antifaschistischen Impuls (...), der sich eher auf einen Generalverdacht als auf solides Wissen und (...) Recherchen gründete«.¹⁶ »Entschränkte Kommunikation über Ziele der Lebenspraxis«¹⁷ schaffen, das hieß nun also, erst mal einen Raum, eine Lage, eine Situation produzieren, in der eine möglichst wenig mit herrschender bzw. elterlicher Moral oder Ideologie belastete Auseinandersetzung mit sich selbst stattfinden konnte. So fand eine – und dies ist gewiss eine der nachhaltigsten Folgen der Bewegung – zunächst eruptive, später eher schleichende und sich schließlich doch verstetigende Verschiebung des Denk- und Sagbaren statt. Für den Philosophen Jürgen Habermas ist dies einer der relevantesten Punkte den »Zusammenhang 1968« betreffend, den er folgendermaßen begründet: »Die Studentenproteste haben die innenpolitische Lage der Bundesrepublik verändert. Sie haben erstens dazu beigetragen, Fragen zu politisieren, die bisher der Diskussion entzogen waren. Der Bereich öffentlich thematisierbarer Fragen ist entschränkt worden. Der politische Willensbildungsprozess ist, in wie kleinen Gruppen auch immer, über die bisher tolerierten Grenzen hinausgelangt. Die Politisierung, deren Ansätze wir heute beobachten können, ist mit den verfassungsmäßigen Grundsätzen einer demokratischen Willensbildung nicht nur vereinbar, sie wird von diesen Prinzipien gefordert. (... ) Auf allen diesen Ebenen, von politischen Tagesfragen angefangen über die prinzipiellen Fragen der Gesellschaftsstruktur bis hin zu den Stilfragen der stillschweigend legitimierenden Alltagsformeln haben die Studentenproteste zu einer Entschränkung der öffentlichen Diskussion beigetragen, obgleich diese Impulse vorerst nur in einen sehr schmalen, den liberalen, Teil der Öffentlichkeit hineingewirkt haben.«¹⁸

In diesen Impulsen antizipierte er die Möglichkeit, die »brüchig werdende Leistungsideologie (des industriell entfalteten Kapitalismus) dauerhaft zu zerstören« und bestenfalls »die Politisierung der Öffentlichkeit gegen die Privatisierung des öffentlichen Lebens« durchzusetzen.¹⁹

Radikalisierung

Die protestierenden Studierenden in Westberlin waren zudem seit Beginn der Auseinandersetzungen, so Habermas, konfrontiert mit drei Fakten, »die die Kluft zwischen Emanzipationsbedürfnissen und hegemonialer Repression vertieften« und maßgeblich zur Radikalisierung der Proteste in der Inselstadt beitrugen: »Erstens monopolisieren die intellektuellenfeindlichen und ressentimentgeladenen Zeitungen des Springerkonzerns den Berliner Markt. Zweitens ist die Berliner Polizei, wegen der besonderen strategischen Lage der Stadt, als eine Bürgerkriegsmiliz geschult, sie ist jedenfalls nicht auf die politische Rolle nonkonformistischer Minderheiten vorbereitet. Schließlich wacht die Regierung mit einer gewissen Nervosität über den anfälligen Organismus einer Stadt, der nicht nur politisch abhängig, sondern (…) auch ökonomisch gefährdet ist.«²⁰

Dennoch waren Staats- und Repressionsorgane so ratlos wie die akademische Soziologie, als die Revolte der (vor allem jungen) Intelligenz schließlich ausbrach. Gerade die soziologische Fachwissenschaft hatte seit Beginn der 1960er Jahre in einigen breit angelegten Untersuchungen, Studien und Umfragen den Befund erhoben, »dass von dieser Jugend ›keine gesellschaftsverändernden Impulse zu erwarten‹ seien (so Ludwig von Friedeburg, 1965) und gerade die Studenten in ihrer großen Mehrheit konformistisch, apolitisch, vergnügungs- und karriereorientiert seien (wie eine Allensbach-Umfrage für den Spiegel im Winter 1966/67 feststellte)«.²¹ Koenen ergänzend dazu: »Die Sorgfalt dieser Erhebungen und ihr gleichlautender Tenor lässt keinen Zweifel zu, dass die beschriebenen Bewusstseinslagen real waren. Ebenso real müssen aber auch die latenten Motive gewesen sein, die in der Revolte zum Ausbruch kamen – bis zu dem fast absurden Resultat, dass 65 Prozente aller damals immatrikulierten Studenten im nachhinein angaben, sie seien durch die Ereignisse des 2. Juni 1967 ›entscheidend‹ beeinflusst und politisiert worden«.²²

Der Emnid-Umfrage »Junge Intelligenzschicht 1968/69« zufolge, die im Juni 1969 veröffentlicht wurde, erklärten zum Jahresende 1968 nahezu zwei Drittel der Befragten (Oberschüler, Abiturienten, Studenten im Alter von 17 bis 25 Jahren), dass sie dem etablierten Parteiensystem mit Misstrauen gegenüberstanden – zehn Prozent wünschten sich eine radikaldemokratische Partei, 20 Prozent eine Partei »links von der SPD« und acht Prozent eine kommunistische Partei in der Bundesrepublik – und beinahe 70 Prozent sahen genügend Grund, gegen die Verhältnisse in der Republik auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren. Sympathien für marxistische und kommunistische Gedanken gaben 28 Prozent der Befragten zu haben vor«. Anhand dieser Zahlen, so abstrakt sie als empirisches Material auch erst einmal sein mögen, lassen sich dennoch zwei Dinge deutlich ablesen: Einerseits fand ein Entfremdungs- und Distanzierungsprozess gegenüber dem gesellschaftlichen System der Bundesrepublik statt, und andererseits ist »die tatsächliche Breitenwirkung der antiautoritären Protestbewegung«²³ hier ablesbar.

