Behördenignoranz und Familienbande

Hendrik Schmidt/dpa Blumenkränze am Jahrestag des Anschlags am 9. Oktober vor der Hallenser Synagoge

Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle haben Überlebende aus der Synagoge erneut schwere Vorwürfe gegen die deutschen Behörden erhoben. In teils von ihren Anwälten verlesenen Schlussvorträgen äußerten die Betroffenen am Oberlandesgericht (OLG) Naumburg, wo der Prozess läuft, am Dienstag scharfe Kritik. Eine Nebenklägerin bezeichnete die Arbeit der Sicherheitsbehörden als »erbärmlich«.

Die Befragung der Beamten habe eine »unverblümte Nachlässigkeit« bei deren Ermittlungen offenbart. Das Bundeskriminalamt habe »unerfahrene Hochschulabsolventen« mit den Ermittlungen betraut. Das Gericht habe wichtige Sachverständige nicht gehört, Zeugen hätten rassistische Sprache reproduziert und Ermittler Inkompetenz gezeigt, hieß es in einem der Schlussvorträge laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur.

Am 9. Oktober 2019 hatte der Rechtsterrorist Stephan Balliet versucht, 51 Menschen zu töten, die in der Synagoge von Halle den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur begangen hatten. Er war an der massiven Tür gescheitert und hatte daraufhin die Passantin Jana L. und später in einem Dönerimbiss den Kunden Kevin S. erschossen. Auf der anschließenden Flucht hatte Balliet zwei Menschen angeschossen. Auch sie sind Nebenkläger.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki, erklärte am Dienstag, der Prozess habe immerhin viele Fragen der Überlebenden beantwortet. Für ihn sei wichtig gewesen zu wissen, wie sich der Täter radikalisiert und ob er alleine gehandelt habe. »Ich meine jetzt Antworten zu haben«, sagte Privorozki, der den Anschlag in der Synagoge überlebt hatte, vor Gericht. So sei in dem Verfahren klar geworden, dass nicht die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 oder ultrarechte Foren den Angeklagten radikalisiert hätten. »Nach meiner Überzeugung liegt dieser Hass weder im Internet noch in den Ereignissen vor fünf Jahren begründet, er liegt in der Familie«, erklärte Privorozki. Eltern und Schwestern hatten Gebrauch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht gemacht, Anwälte der Nebenklage hatten immer wieder kritisiert, dass die Eltern den Angeklagten nicht von der Tat abgehalten hätten.

Rechtsanwalt Alexander Hoffmann sagte im Namen zweier Nebenklägerinnen, der Anschlag sei keine »irrationale Handlung eines Dorfdepps« gewesen. Er könne nicht als »Naturereignis« betrachtet werden, das nicht verhinderbar gewesen wäre. Die Tat sei in Wahrheit Ausdruck eines weitverbreiteten Antisemitismus, der auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei, erklärte Hoffmann laut einem Onlinebericht der Mitteldeutschen Zeitung.

Die Hauptverhandlung am OLG Naumburg läuft seit Juli, findet aus Platzgründen aber in Magdeburg statt. Balliet hat die Taten gestanden und mit antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Verschwörungserzählungen begründet. Mit einem Urteil wird am 21. Dezember gerechnet. (dpa/jW)