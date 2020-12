Klauen und Stechen

Jacob King/PA Wire/dpa Die 90jährige Margaret Keenan bekam am Dienstag als erste in Großbritannien im Universitätskrankenhaus Coventry von der Krankenschwester May Parsons den Pfizer/Biontech-Impfstoff verabreicht

Das Impfen beginnt. Nein, nicht nur in Großbritannien, dem ersten der wohlhabenden westlichen Länder, in dem am Dienstag nach einem beschleunigten Zulassungsverfahren die Immunisierung gegen das Covid-19-Virus eingeleitet wurde. Auch nicht nur in China und Russland. In der Volksrepublik hat der Pharmakonzern Sinopharm Mitte November bestätigt, schon rund eine Million Menschen im Rahmen eines Notfallprogramms geimpft zu haben, während in Russland am Wochenende eine breite Kampagne mit dem Impfstoff »Sputnik V« gestartet worden ist.

Erste Impfungen stehen nun auch in Indonesien bevor, einem Land, das nicht zur reichen Welt gehört und das keinen eigenen Impfstoff entwickeln konnte. Am Sonntag abend sind dennoch die ersten 1,2 Millionen Dosen auf dem Flughafen der Hauptstadt Jakarta eingetroffen. Jetzt werden die logistischen Modalitäten für ihre Verteilung geklärt, und sofern alles rundläuft, kann im Januar, nur wenig später als in der EU, in Indonesien damit die erste Impfung vorgenommen werden. Das Land wäre dann im globalen Vergleich ziemlich vorn mit dabei. Der Impfstoff, der dies ermöglicht, stammt aus China.

Das große Hauen und Stechen um die Impfstoffe, die das Leiden und Sterben beenden und die Pandemie endlich besiegen sollen, ist zumindest für die erste Runde längst entschieden – jedenfalls im Westen. Die Vereinigten Staaten haben sich – »America first« – mit ihrem Geld und ihrer Macht längst gewaltige Mengen gesichert und kümmern sich nicht um den Rest der Welt. Die EU hat zunächst große Töne gespuckt; Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte im Frühjahr mit, Brüssel werde auf jeden Fall »sicherstellen«, dass Impfstoffe »in jede Ecke der Welt für einen fairen und erschwinglichen Preis verteilt werden«. Wie üblich wurde bislang aber nichts daraus: Die Union hat Impfstoffe zunächst nur für sich selbst bestellt. Laut Auskunft der Citigroup, die als Finanzberaterin für die Impfallianz Covax tätig ist, haben sich die westlichen Staaten von den Impfstoffen, die ihre Pharmakonzerne produzieren, bereits 85 Prozent gesichert. So werden sie von den 1,3 Milliarden Dosen, die Biontech und Pfizer bis Ende 2021 produzieren wollen, 1,2 Milliarden erhalten. Für ärmere Staaten fallen im Westen allenfalls Brosamen ab.

Anders gehen China und in einem gewissen Maß auch Russland vor. China ist, was die Versorgung der nichtwestlichen Welt mit Impfstoffen angeht, in einer günstigen Ausgangsposition: Es hat die Pandemie im Inland faktisch besiegt und daher Kapazitäten für den Export seiner Vakzine frei, wenngleich natürlich auch weiterhin Chinesen geimpft werden, vor allem Personal aus dem Gesundheitswesen; von 18,5 Millionen Menschen in Hochrisikojobs ist in Beijing die Rede. Noch vor Jahresende will die Volksrepublik allerdings 600 Millionen Dosen produziert haben, zwölfmal soviel wie etwa Biontech und Pfizer. Ein echter Vorteil der chinesischen Impfstoffe besteht darin, dass sie nicht wie etwa derjenige von Biontech und Pfizer bei minus 70 Grad Celsius gekühlt werden müssen, eine Anforderung, die sogar den reichen Westen vor gewisse Herausforderungen stellt und für ärmere Länder das Aus bedeutet. Für Chinas Vakzine genügt die bestehende Impfinfrastruktur.

Lieferungen aus China erhalten werden wohl zuerst diejenigen Länder, in denen die chinesischen Pharmakonzerne ihre Impfstoffe testen. In der Volksrepublik selbst waren solche Tests ja, weil die Pandemie erfolgreich eingedämmt wurde, nicht möglich. Eines dieser Länder ist das bereits erwähnte Indonesien. Neben der Lieferung von Impfstoffdosen hat das chinesische Unternehmen Sinovac dem indonesischen Pharmakonzern Bio Farma die Erlaubnis zur Lizenzproduktion seines Vakzins »Coronavac« erteilt. Indonesien erhält damit die Chance, einen Teil Südostasiens mit dem Impfstoff zu beliefern und damit zugleich seiner Wirtschaft ein wenig Schwung zu verleihen. Sinopharm wiederum hat schon im September die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dosen für eine eingeschränkte Notfallverwendung beliefert. Der Konzern hat seine Tests dort gemeinsam mit der Group 42 (G 42) durchgeführt, einem eigentlich auf künstliche Intelligenz und Cloud Computing spezialisierten Unternehmen, das allerdings auch in die Pharmabranche vorstößt. G 42 will im kommenden Jahr zwischen 75 und 100 Millionen Dosen in Lizenz für die arabischen Golfstaaten produzieren.

In Afrika ist auch Russland aktiv. Es kooperiert mit Ägypten und will dem Land in einem ersten Schritt 25 Millionen »Sputnik V«-Dosen liefern. Darüber hinaus will Ägyptens Impfstoffhersteller Vacsera einen chinesischen Impfstoff in Lizenz produzieren. In Aussicht haben die Länder des afrikanischen Kontinents außerdem vor allem die Belieferung mit chinesischen Vakzinen. So hat Cainiao, die Logistiktochterfirma des chinesischen Alibaba-Konzerns, vergangene Woche bekanntgegeben, bei der Verteilung von Impfstoffen in afrikanische Länder mit Ethiopian Airlines zu kooperieren. Afrikas größte Fluggesellschaft kooperiert bereits seit März mit der Stiftung von Alibaba-Gründer Jack Ma bei der Verteilung von Hilfsgütern im Kampf gegen die Pandemie. Sie gibt an, mittlerweile mehr als 3.000 Tonnen Hilfsgüter weltweit ausgeliefert zu haben – einen großen Teil davon in Afrika. Inzwischen seien auch Kühlketten vorbereitet, um Impfstoffe ausfliegen zu können, teilte Cainiao in der vergangenen Woche mit.

Chinesische Konzerne werden diverse weitere Länder beliefern. Mexiko etwa soll 35 Millionen Dosen von Cansino aus Tianjin erhalten. Viele Details sind noch nicht bekannt und vielleicht auch noch gar nicht klar. Klar ist hingegen: Die Volksrepublik wird sich mit ihren Impfstofflieferungen als künftige Alternative zum auf sich selbst fixierten Westen präsentieren wollen und wohl auch können. Kein Wunder, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Mitte November recht eindringlich appellierte, es gelte, »einen weltweit fairen, transparenten und bezahlbaren Zugang zu Impfstoffen sicherzustellen«. Ob das hilft? Nun, man wird sehen. Ansonsten bleibt dem Westen immer noch die bewährte Option, Chinas Vakzinlieferungen einfach schlechtzureden. Das hat den Vorteil, keine Kosten zu verursachen – und es hat längst begonnen.