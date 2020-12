Schnäppchen des Jahres

imago images/United Archives International Dylan, ein Songwriter verkauft die Verwertungsrechte seiner musikalischen Werke

Mit einem aufsehenerregenden Deal hat Universal Music die Rechte am gesamten Songwritingkatalog von Bob Dylan erworben. Das teilte das Major-Label am Montag mit. Nach Einschätzung der New York Times handelt es sich um den wohl größten Ankauf der Verwertungsrechte an der Musik eines Künstlers, der jemals getätigt wurde. Die dafür gezahlte Summe wurde nicht offiziell mitgeteilt, Schätzungen zufolge erhält Dylan mehr als 300 Millionen US-Dollar.

Bob Dylan gilt als der wichtigste Songwriter der jüngeren Musikgeschichte, in 58 Jahren hat er über 600 Titel geschrieben. 2016 erhielt er als bislang einziger Musiker den Literaturnobelpreis »für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition«. Viele seine Lieder gelten als moderne Klassiker, sie zählen zu den am meisten gecoverten der Welt.

Angesichts der enormen Popularität und kulturellen Bedeutung von Dylans Schaffen nimmt sich der kolportierte Kaufpreis fast noch niedrig aus. Denn Universal erhält nicht nur die Copyright-Rechte an dessen Werken, sondern auch die Ansprüche auf alle zukünftigen Erlöse aus der Musik. Nicht enthalten sind jedoch die Rechte an Titeln, welche Dylan in der Zukunft schreiben und aufnehmen sollte. Der Vertrag ist der spektakulärste einer ganzen Reihe von Ankäufen von Musikrechten in diesem Jahr. Erst letzte Woche hatte Stevie Nicks einen Großteil ihres Kataloges für geschätzte 80 Millionen US-Dollar an Primary Wave Music veräußert. (jW)