Die Sehnsucht des Exilanten

Josh Holland Schreibt Songs, die Evergreens sein sollten: Philippe Auclair

Louis Philippe heißt bürgerlich Philippe Auclair, wurde kurz vor Beginn der 60er Jahre in der Normandie geboren und lebt seit über 30 Jahren in London. Dort verdient er seine Brioches als einer der bekanntesten Sportjournalisten des Landes. Mehr oder weniger nebenbei schreibt er seit den frühen 80ern einige der wundervollsten, berückendsten Popsongs. Er mischt Einflüsse aus Klassik, Jazz, Musical, Chanson und früher Popmusik zu einem sehr eigenen, sehr persönlichen Stil. Er sollte auf einer Stufe mit George Gershwin, Brian Wilson und Paddy McAloon stehen, seine Songs sollten Evergreens sein, »Gassenhauer«, wie Oma und Opa sagten. Sie sind es nicht. Wären sie es, die Welt wäre eine sanftmütigere und schönere.

Seine frühen Werke erschienen auf dem legendären Label Él von Mike Alway. Auclairs Feingeistigkeit, die Sehnsucht nach dem Schönen waren bereits auf seinen ersten Alben zu erkennen. Zu diesen zählt auch das von mir – und weltweit vermutlich noch etwa 500 anderen Eigenbrötlern – sehr geschätzte Werk »The Red Shoes« von Anthony Adverse. »Anthony Adverse« war eine von Alway und Auclair erdachte Kunstfigur, eine nach einem gleichnamigen Abenteuerfilm (auf Deutsch heißt er »Ein rastloses Leben«) von 1936 benannte Sängerin. Der Albumtitel verweist natürlich auch auf einen Film: »The Red Shoes« ist eine technicolorbunte Pressburger-Powell-Produktion von 1948. Anthony Adverse wurde auf dem Album von der Sängerin und Schauspielerin Julia Gilbert »gespielt«, geschrieben, arrangiert und produziert wurde das Album von Auclair.

Louis Philippe ist vielleicht der Hauptvertreter der kleinen, aber charmanten Gruppe der anglophilen Franzosen. Auf der anderen Seite des Kanals hat die Band Saint Etienne die Schnittmenge dieser beiden Kulturen, die sich meist eher wie Katze und Hund gegenüberstehen, recht erfolgreich bearbeitet. Während Saint Etienne sehr gekonnt dem englischen Dance-Pop ein französisches Stilgefühl gegeben haben, geht die Verbindung bei Louis Philippe tiefer, er hat eine englisch-französische Seele. Seine Musik strahlt die Sehnsucht des Exilanten aus. Das Heimweh des Heimatlosen. »Thunderclouds« ist sein dreizehntes Album, dazu kommen zwei mit Stuart Moxham von den legendären Young Marble Giants. Auclairs letztes Soloalbum, »An Unknown Spring«, erschien 2007, ist also auch schon ein Weilchen her. Es war sein bisher stärkstes Werk, vor allem seine Fähigkeiten als Arrangeur scheinen immer noch zu wachsen. Künstler wie The Clientele, Martin Newell (Ex-Cleaners-From-Venus), die High Llamas oder Bertrand Burgalat haben sich dieser in den letzten Jahren bedient.

Auf »Thunderclouds« lässt Louis Philippe sich von The Night Mail begleiten, einer Veteranenband aus dem Paul-Weller- und Death-in-Vegas-Umfeld, die 2015 den noch gründlicher vergessenen Songwriter John Howard auf dem hervorragenden Album »John Howard & The Night Mail« unterstützte. »Thunderclouds« knüpft nahtlos an »An Unknown Spring« an. In der Welt von Louis Philippe herrscht ständiger Herbst. Melancholische englische Wolken hängen über den sonnigsten, brasilianisch beeinflussten Songs. Und in der düstersten Dunkelheit klingt die Erinnerung an wärmende Sonnenstrahlen durch. Die Arrangements sind eine weiche Daunendecke, die man sich in diesem feuchtkalten Coronawinter über den Kopf ziehen möchte. Musik, die Seelen retten kann.