The winner takes it all

Stefan Trappe/imago images Blackrock profitiert von steigenden Mieten (Protestaktion in der Karl-Marx-Allee, Berlin)

In der Öffentlichkeit kaum bekannt, handelt es sich bei Blackrock um nicht weniger als den mächtigsten Finanzkonzern der Welt. Über eine Vielzahl von Beteiligungen an börsennotierten Wohnungsunternehmen und Fonds ist der »schwarze Fels« auch Deutschlands größter Vermieter.

Die Marktmacht von Blackrock ist beeindruckend. Die Schattenbank verwaltet 7,8 Billionen Dollar (6,4 Billionen Euro) und ist vor diesem Hintergrund der wichtigste Player auf dem globalen Finanzmarkt. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands liegt bei lediglich 1,7 Billionen Dollar und das der USA immerhin bei 3,3 Billionen Dollar. Der operative Hauptsitz von Blackrock befindet sich in New York, aber der rechtliche Unternehmenssitz befindet sich in der US-Finanzoase Delaware.

Die größte Schattenbank der Welt ist Miteigentümer an weltweit 18.000 Konzernen. Darunter alle großen US-Unternehmen wie Amazon, Apple, Google, Facebook usw. Auch in Deutschland ist Blackrock de facto an allen Konzernen beteiligt, die in den Aktienindizes Dax und MDax gelistet sind.

Eine derartige Zentralisierung und Verflechtung hat es in der Geschichte des Kapitalismus noch nicht gegeben. Angesichts dessen drängen sich Assoziationen mit der Theorie des Austromarxisten Rudolf Hilferding auf. Dieser hatte Anfang des 20. Jahrhunderts die These aufgestellt, dass die zunehmende Monopolisierung in den einzelnen Branchen dazu führen würde, dass am Ende nur ein Generalkartell übrigbleiben würde, dass alle anderen Monopole beherrschen würde. Diese Theorie hat er in seinem Hauptwerk »Das Finanzkapital« ausformuliert. Blackrock ist ein heißer Favorit auf den Titel des Generalkartells.

Neben der wirtschaftlichen Macht verfügt Blackrock auch über sehr gute Netzwerke in die Politik. Die Manager des »schwarzen Felses« beraten offiziell die Europäische Kommission. In Deutschland ist ein prominentes Beispiel für den Einfluss der mögliche Kanzlerkandidat der CDU, Friedrich Merz, der noch bis Anfang 2020 Aufsichtsratsvorsitzender von Blackrock in der BRD war.

Gegründet wurde Blackrock 1988 von Larry Fink. Dieser arbeitete zuvor beim Private-Equity-Fonds Blackstone. Außerdem stammt von ihm auch die Idee, die Kredite von US-Hauskäufern zu bündeln und an internationalen Finanzmärkten zu verkaufen. In diese Papiere wurden auch viele Subprime-Kredite (Schrottkredite) gemischt. Bis die Blase schließlich 2008 platzte und die größte Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg begann. Auch deutsche Private-Equity-Fonds und einige Wohnimmobilien Aktiengesellschaften mischten mit. Die Vonovia, die damals noch Deutsche Annington hieß, spekulierte auch mit MBS (Mortgage-Backed-Security)-Papieren und »ist damals auf eine Insolvenz zugesteuert«, so Immobilienexperte Stefan Kofner. Die Vertreter von Blackrock selbst wussten die Krise zu nutzen und verstärkten in der Folge ihr Engagement auf dem Immobilienmarkt.

Auf dem deutschen Immobilienmarkt ist Blackrock mittlerweile der einflussreichste Investor. Die Schattenbank ist an allen deutschen börsennotierten Wohnungskonzernen beteiligt, beispielsweise bei der Deutsche Wohnen mit neun Prozent, bei der TAG mit sechs Prozent, der Vonovia mit acht Prozent. Der Anteil von Blackrock könnte sogar noch größer sein, weil Blackrock auch Anteile an anderen Investoren hat, die wiederum Aktionäre bei diesen börsennotierten Wohnungskonzernen sind. So oder so ist der »schwarze Felds« bei den meisten Konzernen größter oder einer der größten Aktionäre und bestimmt damit wesentlich die Renditeziele.

Auf dem Blackrock-Tribunal, das am 26. und 27. September in Berlin stattfand, sagte Karin Baumert von der Initiative »Zwangsräumung verhindern«: »Mit Aktienrenditen von 21 Prozent bei der Tochter Deutsche Wohnen ist für die Mieterinnen und Mieter eine Ausbeutungssituation entstanden, die einen Frieden mit den Mieterinnen und Mieter unmöglich macht«.

Auch politisch benutzt Blackrock seine Mehrfachbeteiligungen, um auf dem Immobilienmarkt seine Interessen durchzuboxen. Rouzbeh Taheri, ein Sprecher der Kampagne »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«, bemerkte gegenüber der Taz vom 24. September: »Wir wissen von einem Treffen von Blackrock-Vertretern mit dem Regierenden Bürgermeister, bei dem es um die Auswirkungen einer Enteignung auf Investitionen in der Hauptstadt ging«. Die Ratingagentur Moody’s hat mit der Herabstufung der Kreditwürdigkeit Berlins gedroht, falls die Vergesellschaftung großer Wohnnungskonzerne konkret werden sollte. Blackrock ist Aktionär bei Moody’s und zeigt mit der Drohung gegenüber Berlin, dass man die Enteignung nicht widerstandslos akzeptieren wird.

Die Schattenbank ist auch an Private-Equity-Fonds beteiligt, die nicht an der Börse gehandelt und weniger streng reguliert werden. Eine aktuelle Studie belegt, dass diese Fonds weit größeren Einfluss auf dem Immobilienmarkt haben als bisher angenommen. Fonds wie Blackstone besitzen zum Beispiel alleine in Berlin mehr als 3.000 Wohnungen.

Aufgrund der enormen Bedeutung auf dem Immobilienmarkt ist es unverständlich, warum so wenig in diesem Zusammenhang von Blackrock gesprochen wird.