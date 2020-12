Lufthansa bleibt Krisenfall

bonn-sequenz/imago So richtig sicher dürften die Jobs beim Bodenpersonal nicht sein – trotz »Krisenvereinbarung«

Die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa bleibt im Modus »freier Fall«. Immerhin: Die Gewerkschaft Verdi konnte der Airline eine »Krisenvereinbarung« abringen. Was bedeutet das für die rund 35.000 Bodenarbeiter? Eine »verbindliche Beschäftigungssicherung bis Ende März 2022«, schreibt Verdi in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Rund 71 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder votierten in den vergangenen Tagen dafür, immerhin ein knappes Drittel dagegen.

Die am 11. November 2020 von den Tarifparteien getroffene Übereinkommen läuft zum 31. Dezember 2021 aus. Mehr als zwanzig Verhandlungsrunden brauchten sie dafür. Zwischendurch verließ Lufthansa mit seinem Unternehmerverband die Gesprächsrunde, kehrte später aber zurück.

Gratis ist der Abschluss indes nicht. Die Kollegen müssen blechen – ihr Beitrag: über 200 Millionen Euro. Wodurch? Wegfall von Sonderzahlungen, Verzicht auf Lohnerhöhungen, Inanspruchnahme von Altersteilzeit. Dennoch will sich die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle das Ergebnis nicht zerreden lassen. »Die Beschäftigten haben sich mit breiter Zustimmung für eine gemeinsame Zukunft ausgesprochen«, wird die Gewerkschafterin in der Mitteilung zitiert.

Unterdessen hält die Konzernspitze am »Stellenabbau« fest. Ende des Jahres sollen weltweit nur noch 109.000 Beschäftigte übrigbleiben. Konkret sollen 29.000 Arbeitsplätze vernichtet werden, bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Sonntag einen zuvor erschienenen Bericht von Bild am Sonntag. Davon betroffen sind mehr als 20.000 Stellen im Ausland. Zudem hat die Airline das Europa-Geschäft der Cateringtochter LSG mit etwa 7.500 Mitarbeitern verkauft. Das ist nicht alles. Weitere 10.000 Arbeitsplätze stehen 2021 allein hierzulande zur Disposition.

Behle stellt klar: »Das solidarische Votum der Beschäftigten im Lufthansa-Konzern ist kein Vertrauensbeweis für das Unternehmen.« Zu Recht. Bekanntlich haben die Kranichbosse neun Milliarden Euro an coronabedingter Staatshilfe kassiert – und setzen das Streichkonzert fort.