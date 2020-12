Carlos Castro/EUROPA PRESS/dpa Vor der Erwerbslosigkeit: Arbeiter des US-amerikanischen Aluminiumkonzerns Alcoa demonstrieren im spanischen Burela (22.10.2020)

Heiner Flassbeck, Friederike Spiecker und Stefan Dudey wollen mit ihrem »Atlas der Weltwirtschaft« nicht, wie sie schreiben, einfach nur eine »Vielzahl an Daten« zusammentragen. Sie wollten auch zeigen, »wie die Dinge ineinandergreifen«. So erst werde deutlich, dass sich »bestimmte Muster in den Volkswirtschaften ganz verschiedener Länder wiederholen«. Verzichtet haben die Autoren auf die Darstellung »weicher« Daten, etwa Umfragen zu »Zufriedenheit« und »Wohlbefinden«, sowie auf Indikatoren zu Machtstrukturen, da deren Nutzen begrenzt sei, solange keine Klarheit hinsichtlich der entscheidenden makroökonomischen Zusammenhänge bestehe. Auch so liefere der Band »politisch brisante Erkenntnisse«.

Sechs Kapitel befassen sich mit Entwicklung und Verteilung der globalen Wirtschaftsleistung, mit der Entwicklung des Konsums, der Investitionstätigkeit, dem Außenhandel, der Wertschöpfung und der Erwerbslosigkeit im weltweiten Vergleich. Letztere belegt für die Autoren »das große Versagen der Wirtschaftspolitik«. Dass Erwerbslosigkeit seit den 1970er Jahren »wieder zu einem beherrschenden Thema im Alltag vieler Menschen in den meisten Ländern der Erde« wurde, liege »im Kern« am »fundamentalen Versagen der neoklassischen Theorie der Ökonomik«.

Der zweite Hauptteil nimmt die »monetären Verhältnisse der globalisierten Ökonomie« in den Blick: Sparen und Verschuldung, Preise, Zinsen, Wechselkurse und Löhne. Ein eigenes Kapitel ist den »besorgniserregenden« demographischen Entwicklungen gewidmet, ein weiteres dem Klimawandel. Ein Sonderkapitel »Der Coronaschock und die Weltwirtschaft« veranschaulicht den bislang messbaren ökonomischen Verlauf der Coronakrise. (jW)