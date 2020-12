Neues Herrschaftssystem

REUTERS/Adnan Abidi Die Körpertemperatur der Passanten im Blick: Polizist in Neu-Delhi (11.5.2020)

Einen Reset macht man, wenn ein elektronisches Gerät oder System nicht mehr richtig funktioniert. Klaus Schwab, der Initiator und Organisator des Weltwirtschaftsforums, hat zusammen mit Thierry Malleret, einem ebenfalls am Forum beteiligten Analysten, eine Schrift publiziert, mit der nicht weniger versprochen wird als die Rettung der Weltwirtschaft, nein der Weltgesellschaft, die durch die Pandemie in eine schwere Krise geraten sei. Titel: »The Great Reset«. Die Autoren erkennen an, dass sich Klimakrise, Umweltzerstörung und soziale Spaltung durch die Pandemie bedrohlich zuspitzen. Und diese Risiken seien miteinander verknüpft, also auch die Pandemie mit der Umweltzerstörung. Die Coronakrise mache die Fehlentwicklungen sichtbar. Ihr Ziel, schreiben sie, sei »eine bessere Welt, inklusiver, gleicher und respektvoller gegenüber Mutter Natur«.

Ein linkes Projekt? Natürlich nicht. Die Verfasser befürchten den Legitimationsverlust des herrschenden Systems und sehen dessen Hegemoniefähigkeit in Gefahr. Deshalb sprechen sie Klartext. Covid-19 habe die vorher schon vorhandene Ungleichheit unübersehbar gemacht. Die Kosten für Wohnen, Gesundheit und Bildung, bedeutsam für die große Mehrheit, zehrten zu viel vom Einkommen auf und trieben Menschen in die Schuldenfalle. Für viele sei es zu einem »Bruch des Sozialvertrags« gekommen. Covid-19 habe die Lücke in den meisten Wohlfahrtssystemen aufgedeckt und den unzureichenden Zustand der Gesundheitssysteme offengelegt. Arbeitsstress sei epidemisch geworden, Depression und Angst zunehmend schlimmer. Bei verschärfter Ungleichheit werde das Eigentumsrecht in Gefahr geraten. Soziale Unruhen gebe es ja schon länger. Auch die Umweltzerstörung wird angeprangert.

Der Blick nach China trägt, so darf man annehmen, ebenso zur Angst vor dem Legitimationsverlust bei. Denn China kommt bei Schwab/Malleret im Vergleich mit den USA nicht schlecht weg. Die US-Gesellschaft zeige für manche schockierende Züge: Ungleichheiten, Mangel an medizinischer Versorgung, systemischer Rassismus.

Was also tun? Die neoliberalen Konzepte werden in den Papierkorb geschmissen. Rein marktbasierte Lösungen seien einem Schock von der Wucht der Covid-19-Pandemie kaum gewachsen. Es brauche wieder mehr Staat (»big government«), einen guten Gesundheitsdienst, eine kompetente Verwaltung und gesunde Finanzen. Die sozialen Netze müssten gestärkt werden. Unter Berufung auf Joseph Stiglitz, dem Konvertiten von der Weltbank, wird mehr Geld für den öffentlichen Sektor angemahnt, um den sozialen Folgen der Krise zu begegnen.

Bis hierher könnten auch manche Linke an dieses Konzept anknüpfen. Der Haken ist, dass Schwab/Malleret, wie zu erwarten, auf privates Kapital und eine »aufgeklärte Führung« (»enlightened leadership«) setzen, um einen »grünen Kapitalismus« durchzusetzen. Die Zauberformel heißt »ESG«: »Environmental, social and governance considerations« müssten zum Maßstab unternehmerischen Handelns werden. Blackrock, der weltgrößte Vermögensverwalter, wird als Kronzeuge aufgerufen. Eine Studie von dort habe gezeigt, dass an ökologischen und sozialen Maßstäben orientierte Unternehmen am Markt auch erfolgreicher seien. Von politischer Partizipation ist nirgends die Rede.

Nur eine koordinierte Reaktion könne die globalen Risiken beherrschbar machen. Die UN-Organisationen seien allerdings zu schwach und wegen ihrer Unterfinanzierung dysfunktional. Aber ohne multilaterale Institutionen werde die Welt ein gefährlicher Platz. Die Globalisierung müsse in Schach gehalten, die Abhängigkeit von globalen Lieferketten reduziert werden. Regionalisierung und Entkoppelung speziell von China werden empfohlen.

Die neuen Technologien böten die Chance, zunächst einmal die Pandemie in den Griff zu bekommen und ihre Folgen zu bewältigen. Covid-19 werde die Anwendung von IT beschleunigen und die sonst übliche Trägheit bei der Umsetzung überwinden helfen. Die ohnehin irreversible digitale Transformation werde uns durch die alltägliche Vertrautheit zur zweiten Natur werden. Und hier wird die Katze aus dem Sack gelassen: »Die Eindämmung der Coronapandemie wird ein globales Überwachungsnetzwerk erforderlich machen, das fähig ist, neue Ausbrüche so bald wie möglich zu identifizieren.« Da muss man sich auch an »eine der größten gesellschaftlichen und individuellen Herausforderungen« heranwagen: die Privatheit. »Wir werden sehen, welch unvergleichliche Kapazität das Contact Tracing hat und wie es einen wesentlichen Platz einnimmt in dem Arsenal, das zur Bekämpfung von Covid-19 benötigt wird, wenngleich es zugleich geeignet ist, zur Massenüberwachung zu befähigen«.

Nachverfolgung und Ortung von Infektionen sind für Schwab/Malleret wesentliche Komponenten der gesundheitspolitischen Antwort auf Covid-19. Dabei könne man sich nicht mit freiwilliger Beteiligung zufriedengeben. Individualismus in allen Ehren, aber es gelte, Rechte und Verpflichtungen auszutarieren.

Ein neues Herrschaftssystem zeichnet sich da ab, das sich noch nicht recht einordnen lässt. Wohin würde das führen, wenn Schwab von Gates, Fink, Bezos und Co. die Macht gegeben würde, die er offenbar gerne hätte? »Wohlfahrtsstaat« und Umweltpolitik werden kombiniert mit einer Eliten- oder Oligarchenherrschaft, die Zwang nicht scheuen dürfe. Schwab und Malleret wollen mit Rücksicht auf die Systemstabilität soziale Sicherheit bieten, stellen aber zugleich den Schutz des menschlichen Lebens als absolute Norm in Frage. Sie schrecken vor dem Tabubruch nicht zurück. Beim Kampf gegen das Virus halten sie manchmal ein »grausames utilitaristisches Kalkül« für unvermeidlich, wenn ein »delikater Kompromiss« zu schließen ist zwischen der Rettung möglichst vieler Leben und dem Funktionieren der Wirtschaft.

Einst hätte sich mit so einer Perspektive eine faschistische Lösung angeboten. Dafür allerdings fehlt bisher die Massenbasis. Das parlamentarische System bleibt unangetastet. Es wird nicht auf die Exklusivität einer privilegierten Bevölkerungsgruppe gesetzt, der Europäer etwa oder der »Weißen«. Rassismus lehnen die Verfasser explizit ab. Das würde heutzutage die Hegemoniefähigkeit beeinträchtigen.