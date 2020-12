Nachschlag: Zu nah dran

Sven Hoppe/dpa Verfassungsschutz wollte Imageproblemen mit Studie begegnen

Der Autor Cornelius Wüllenkemper widmet sich eingehend der Behördenforschung. Darunter ist die Aufarbeitung der Historie von Ämtern und Ministerien vor allem während der Nazizeit zu verstehen. Noch 2005 lehnte der Bundesinnenminister der SPD, Otto Schily, diese brüsk ab: »Dann wird wieder unterstellt, als ob Bundesministerien eine nationalsozialistische Vergangenheit hätten«. Heute sieht das anders aus, selbst der Verfassungsschutz hat seine Frühphase auf kontinuierliche Karrieren von Nazis in der BRD untersuchen lassen. Doch der Haken: Wissenschaftler werden zu bloßen »Aufarbeitungsdienstleistern«, begeben sich in politische und finanzielle Abhängigkeit. Die Studie über den Verfassungsschutz ist beispielhaft und diente vornehmlich der Imagepflege des Inlandsgeheimdienstes. »Im Moment betreiben wir Zeitgeschichte als Aufarbeitung eher als Bekräftigung des Selbstverständlichen«, erklärt Martin Sabrow, Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. (mme)