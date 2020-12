Letzter Halt

imago images/Bernd Friedel Mehr als ein U-Bahnhof: Station Französische Straße in Berlin-Mitte

Letzten Donnerstag in Berlin-Mitte. Auf der U-Bahn-Linie mit der Nummer 6 wird eine Durchsage wiederholt: »Bitte beachten Sie, dass der Zug ab morgen nicht mehr im U-Bahnhof Französische Straße hält. Benutzen Sie den neuen U-Bahnhof Unter den Linden!« Die Stimme ist männlich und teilnahmslos. Auch die Gesichter der Passagiere verraten keine Gefühle. Aber mir kommen die Tränen. Der Bahnhof war mir ein Kulturgut.

Der historische U-Bahnhof Französische Straße wurde 1923 eingeweiht,Architekt war ein Schwede mit hübschem Kindergesicht, Alfred Grenander. Doch nach dem Mauerbau 1961 wurde er wie andere Stationen der Linie 6 zum »Geisterbahnhof« im imaginären Niemandsland. Die Züge fuhren einfach durch, denn die Endbahnhöfe der Linie befinden sich im Westen der Stadt.

1990 wurde der U-Bahnhof wiedereröffnet. Pünktlich zur Währungsunion am 1. Juli. Seither konnte man wieder in wenigen Minuten zu den nahe gelegenen Kulturtempeln pilgern: zur Komischen Oper in der Behrenstraße, zur Staatsoper Unter den Linden, zum Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Es waren historische Wege. Bis 1934 war der österreichische Dirigent Erich Kleiber als Generalmusikdirektor an der Staatsoper. Er entwickelte das moderne Musiktheater, natürlich wurde er von den Nazis vertrieben.

Sein Berliner Publikum aber hat ebenso wie später ich den Weg zur Kunst genossen: vom U-Bahnhof über den Gendarmenmarkt zum ansehnlichen Hinterteil der Staatsoper. Ein schöner Fußweg, relativ ruhig, von edlen Hausfassaden gesäumt. Und jetzt? Fortan führt der Weg vom eher langweiligen neuen U-Bahnhof an der lauten, auch stinkenden Hauptstraße UdL entlang. Die Komische Oper ist weiter weggerückt, und das Konzerthaus hat – ebenso wie das Kaufhaus Galeries Lafayette – einen sinnvollen Zugang weniger. Berlin hat mehr als einen U-Bahnhof verloren.